Une étude montre que la représentation des personnes handicapées à l’écran augmente, mais reste insuffisante

Même avec ces exemples marquants de représentation du handicap à l’écran, par rapport au nombre approximatif 26 % des adultes dans le États-Unis ayant un handicap physique ou psychique, la représentation est restée à la traîne, une nouvelle étude publiée mardi par Nielsen a révélé . Le rapport, dont la publication a été programmée pour le 32e anniversaire de l’adoption de l’Americans with Disabilities Act, a analysé la représentation des personnages handicapés dans les films et les émissions de télévision sortis de 1918 à 2022.

“CODA”, un film sur l’enfant entendant de parents sourds, a remporté cette année l’Oscar du meilleur film, et l’une de ses stars, Troy Kotsur, est devenu le premier homme sourd à remporter un Oscar d’acteur lorsqu’il a remporté le prix du meilleur second ROLE. Lauren Ridloff est devenue le premier super-héros sourd de l’univers cinématographique Marvel dans “Eternals”. La série de comédie mystère Hulu “Only Murders in the Building” a été acclamée pour un épisode presque entièrement silencieux qui a mis en évidence la perspective d’un personnage sourd (joué par James Caverly).

Dans l’ensemble, dans le rapport de cette année, les films s’en sortent encore mieux que la télévision – sur les 6 895 titres présentant des thèmes ou du contenu importants sur le handicap, environ 59 % (4 066) étaient des longs métrages et 18 % (1 209) étaient des séries régulières. (Les représentations restantes appartenaient à d’autres catégories comme les courts métrages, les séries limitées, les téléfilms ou les émissions spéciales.)

Ces chiffres représentent un léger changement vers la télévision par rapport à l’année dernière, lorsqu’un rapport Nielsen a montré que 64% des représentations de personnages handicapés étaient dans des longs métrages et 16% dans des séries télévisées régulières.

Une enquête auprès de plus de 2 000 utilisateurs de smartphones sur la représentation du handicap dans les médias réalisée au premier trimestre 2022 ont également constaté que les personnes handicapées étaient beaucoup plus susceptibles de contester les représentations de personnages handicapés. Les téléspectateurs handicapés étaient 34 % plus susceptibles de dire qu’il n’y avait pas suffisamment de représentation de leur groupe identitaire dans les médias, et ils étaient 52 % plus susceptibles que ceux qui ne s’identifiaient pas comme ayant un handicap de qualifier une représentation télévisée de leur groupe identitaire comme inexacte. .

Lauren Appelbaum, vice-présidente de RespectAbility, une organisation à but non lucratif qui a participé dans l’étude Nielsen de l’année dernière, a déclaré au Times que même si le nombre de personnages handicapés continuait d’augmenter, environ 95 % de ces rôles étaient toujours joués par des acteurs qui n’avaient pas de handicap.