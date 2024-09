Une étude montre que la chirurgie bariatrique surpasse les médicaments antidiabétiques GLP-1 pour la protection des reins

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Une étude de la Cleveland Clinic a montré que chez les patients atteints de diabète de type 2, d’obésité et d’insuffisance rénale chronique, la chirurgie bariatrique était associée à une diminution significative de la progression de l’insuffisance rénale chronique par rapport à ceux qui recevaient des médicaments antidiabétiques GLP-1. publié dans Annales de chirurgie.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, plus d’un adulte américain sur sept souffrirait d’une maladie rénale chronique, qui peut entraîner une insuffisance rénale. La maladie rénale chronique est une maladie chronique des reins qui peut entraîner une insuffisance rénale. Les reins filtrent les déchets dans le sang. Lorsque les reins commencent à défaillir, ces déchets peuvent s’accumuler. Certains patients ont besoin d’une dialyse, qui consiste à filtrer le sang à l’aide d’une machine.

Le Dr Ali Aminian, auteur principal de l’étude et directeur du Bariatric & Metabolic Institute de la Cleveland Clinic, a déclaré : « Notre étude montre que la chirurgie bariatrique peut protéger les reins et prévenir la détérioration de la fonction rénale. Chez les patients obèses et diabétiques de type 2 qui souffrent déjà d’une maladie rénale chronique, la chirurgie bariatrique peut modifier la trajectoire de la maladie. »

L’étude a porté sur 425 patients adultes (âgés de 18 à 75 ans) atteints de diabète de type 2, d’obésité et d’insuffisance rénale chronique de stade 3 ou 4. Parmi les participants à l’étude, 183 patients ont subi une chirurgie bariatrique tandis que 242 patients ont été traités avec des médicaments agonistes du récepteur du GLP-1.

Les patients participant à l’étude ont subi une chirurgie bariatrique entre 2010 et 2017 ou ont reçu en continu des médicaments GLP-1 approuvés par la FDA et disponibles pendant la période de l’étude. Dans le groupe non chirurgical, les médicaments GLP-1 les plus courants étaient le liraglutide et l’exénatide. Au cours du suivi, 20 % des patients du groupe non chirurgical ont reçu à un moment donné des médicaments GLP-1 plus récents tels que le sémaglutide (Ozempic) ou le tirzépatide (Mounjaro).

Les chercheurs ont découvert que la chirurgie bariatrique pouvait protéger la fonction rénale et réduire le risque d’insuffisance rénale ou de décès chez les patients. Plus précisément, les résultats de l’étude ont montré que la chirurgie bariatrique était associée à un risque de progression de la maladie rénale inférieur de 60 % et à un risque de développer une insuffisance rénale ou un décès inférieur de 44 % par rapport au groupe non chirurgical.

Au cours de l’étude de huit ans, les chercheurs ont également constaté que 22 % des participants du groupe chirurgical ont connu une progression de la maladie rénale, contre 45 % dans le groupe non chirurgical. De plus, 24 % des participants du groupe chirurgical ont développé une insuffisance rénale ou sont décédés au cours des sept années de l’étude, contre 44 % dans le groupe non chirurgical.

Les participants à l’étude qui ont subi une chirurgie bariatrique ont connu une perte de poids plus importante et un meilleur contrôle de leur diabète. Ils ont également eu besoin de moins de médicaments pour contrôler leur diabète, leur hypertension artérielle et leur taux de cholestérol élevé.

« Malgré ses effets bénéfiques sur la protection rénale, la chirurgie bariatrique est sous-utilisée dans la pratique clinique », a déclaré le Dr Aminian. « Dans les directives actuelles de prise en charge de la maladie rénale chronique, bien qu’il soit conseillé de maintenir un poids santé en modifiant son mode de vie, l’option de la chirurgie bariatrique n’a pas été envisagée. »

Jonathan Taliercio, DO, néphrologue à la Cleveland Clinic et co-auteur de l’étude, a ajouté : « Ces chiffres sont prometteurs et montrent que la chirurgie bariatrique devrait être envisagée comme une option de traitement pour les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique et d’obésité. »

Le Dr Aminian a déclaré que les médicaments agonistes du récepteur GLP-1 évoluent rapidement et que le rôle qu’ils jouent en combinaison avec la chirurgie bariatrique nécessite une étude plus approfondie.

Fourni par la Cleveland Clinic