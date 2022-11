Une étude montre que 30 % des personnes refont des recherches sur Google

Selon une étude publiée plus tôt ce mois-ci par SEMRush, une société de logiciels de marketing en ligne.

SEMRush a recueilli les données de 20 000 utilisateurs anonymes qui ont effectué 455 368 recherches uniques. Il a ensuite examiné combien de temps il leur a fallu pour effectuer une action ultérieure. Pour plus de 70 % des utilisateurs, il a fallu moins de 15 secondes pour effectuer un clic secondaire, ce qui signifie qu’ils ont très probablement trouvé le site Web ou la réponse qu’ils cherchaient. Près de 30 % des utilisateurs, cependant, affinaient, refaites ou étendaient leurs recherches d’une manière ou d’une autre, ce qui suggère que les réponses ne remontaient pas efficacement vers le haut.

Les changements de mots clés se produisent plus souvent sur mobile, à 29,3 % contre 17,9 % sur ordinateur, selon SEMRush. Cela suggère que les personnes ayant besoin d’informations rapides pourraient rechercher des réponses sur Google plutôt que de cliquer sur un site Web.

Sur ordinateur, l’étude a également révélé que 25,6 % des résultats étaient “zéro clic”. Cela signifie qu’une personne n’a pas cliqué sur un lien après avoir fait une requête. Cela peut signifier qu’ils ont affiné leur recherche ou qu’ils ont trouvé la réponse qu’ils cherchaient sans cliquer sur un lien vers un site Web. Ce dernier pourrait causer des problèmes aux milliards de sites qui comptent sur le trafic pour générer des ventes publicitaires – alors que moins de clics est préférable pour les personnes à la recherche de réponses rapides, cela nuit aux nombreux sites d’actualités et d’informations qui créent ce contenu.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les plaintes concernant la fiabilité défaillante de Search continuent de faire l’objet de discussions et d’articles en ligne. De Reddit fils en morceaux dans L’Atlantique, les gens disent qu’ils mènent une bataille contre les sites Web qui tentent de tromper l’optimisation des moteurs de recherche de Google et le propre système de filtrage des résultats de l’entreprise. La recherche reste également le produit le plus précieux de Google, avec lui contrôlant plus de 92 % de la part de marché de la recherche en ligneaidant l’entreprise à générer des revenus publicitaires.

Certains utilisateurs disent qu’ils utilisent maintenant la plate-forme vidéo abrégée TikTok pour trouver les réponses qu’ils recherchent au lieu de Google. C’est peut-être la raison pour laquelle Google intègre plus de fonctionnalités de type TikTok dans la recherche, et pourquoi il a dépensé 100 millions de dollars pour acheter une startup d’avatar IA.

Alphabet, la société mère de Google, a annoncé 69 milliards de dollars de revenus au cours du dernier trimestre, avec 39,5 milliards de dollars provenant de “Google Search and Other”. Même alors, les revenus de Google étaient inférieurs aux estimations des analystes.