Une étude montre plus d’histoires sur le handicap à l’écran, mais peu d’acteurs handicapés

Les titres proviennent d’une base de données Nielsen qui comprend plus de 90 000 films et émissions de télévision créés au cours du siècle dernier. Parmi ceux-ci, 3 000 titres ont été étiquetés comme ayant des thèmes ou du contenu significatifs sur le handicap.

C’était la conclusion d’un nouvelle étude publié mercredi par Nielsen et l’organisation à but non lucratif RespectAbility, qui a analysé la représentation des personnages handicapés dans les films et émissions de télévision sortis de 1920 à 2020 .

Selon le rapport, environ un adulte sur quatre aux États-Unis a un handicap physique ou psychologique.

Une enquête jointe à l’étude a également révélé que les personnes handicapées étaient légèrement plus susceptibles de contester les représentations de personnages handicapés. Les téléspectateurs handicapés étaient 8% plus susceptibles que ceux qui ne l’étaient pas de qualifier une représentation télévisée d’inexacte, et 7% plus susceptibles de dire qu’il n’y avait pas assez de représentation des personnages handicapés à l’écran.

Lauren Appelbaum, vice-présidente de RespectAbility, a déclaré que même si le nombre de personnages handicapés continue d’augmenter, environ 95% de ces rôles sont toujours interprétés par des acteurs non handicapés.

« Lorsque le handicap fait partie de l’histoire d’un personnage, trop souvent le contenu peut positionner les personnes handicapées comme une personne à plaindre ou une personne à guérir, au lieu de dépeindre les personnes handicapées comme des membres à part entière de notre société », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Plusieurs films mettant en scène des personnages handicapés ont fait les gros titres l’année dernière pour leur casting : « Sound of Metal », qui raconte l’histoire d’un batteur (Riz Ahmed) qui perd l’audition, a été critiqué pour avoir choisi Paul Raci, un acteur entendant. qui est un enfant d’adultes sourds, en tant que mentor sourd du personnage d’Ahmed. (Raci a dit qu’il se sentait à l’aise avec le casting parce que son personnage a perdu l’ouïe pendant la guerre du Vietnam et n’était pas sourd de naissance.) L’adaptation par CBS du roman de Stephen King « The Stand » a également face au refoulement pour avoir choisi un acteur entendant, Henry Zaga, dans le rôle de Nick Andros, un personnage sourd et qui signe tout au long de la série.