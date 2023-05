Une étude montre la saison et l’heure de la journée où les pensées suicidaires sont les plus probables

Les chercheurs enquêtant sur ce qui se passe ont découvert que les pensées suicidaires culminent en décembre, mais qu’il faut ensuite quelques mois pour atteindre un « point de basculement ». Selon une nouvelle étude, les gens sont également les plus susceptibles de mettre fin à leurs jours entre 4 et 5 heures du matin.

LUNDI 15 mai 2023 (HealthDay News) – Alors que les gens pourraient supposer que le suicide est plus courant pendant les mois les plus sombres de l’hiver, il culmine en fait au printemps et au début de l’été.

« Les raisons en sont complexes, mais nos recherches montrent que les pensées et l’humeur suicidaires sont les pires en décembre et les meilleures en juin », a déclaré O’Shea.

« Entre ces deux points, il existe un risque accru de comportement suicidaire, et nous pensons que cela se produit parce que l’amélioration progressive de leur humeur et de leur énergie peut leur permettre de planifier et de s’engager dans une tentative de suicide », a-t-il expliqué.

Pour l’étude, plus de 10 000 personnes aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni ont rempli des questionnaires et des tâches sur leurs humeurs et leurs pensées concernant le suicide et l’automutilation sur une période de six ans.

Les chercheurs ont créé des tâches en ligne pour examiner les pensées d’automutilation explicites et implicites, en utilisant des questions directes sur l’humeur, le suicide et l’automutilation. Parmi les tâches, les participants ont été invités à trier les mots relatifs à soi en temps réel en utilisant des mots de mort et de vie.

Les répondants ont été divisés en trois groupes : ceux qui avaient déjà tenté de se suicider ; ceux qui avaient des pensées suicidaires ou des automutilations non suicidaires ; et ceux qui n’ont jamais eu d’automutilation, de pensées ou de comportements suicidaires.