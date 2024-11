Une étude montre comment l’éducation, la profession et la richesse affectent le risque de déficience cognitive

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UCL, des facteurs socio-économiques tels que l’éducation, la profession et la richesse influencent la probabilité de développer une déficience cognitive ou une démence plus tard dans la vie et la probabilité qu’une personne se rétablisse.

La recherche, publiée dans Rapports scientifiquesa suivi 8 442 adultes âgés de 50 ans et plus en Angleterre pendant 10 ans de 2008/09 à 2018/19, pour examiner comment les facteurs socio-économiques au début de l’étude étaient associés à des changements dans l’état cognitif.

Les chercheurs ont suivi la façon dont ces personnes se déplaçaient entre différents états : en bonne santé, troubles cognitifs légers et démence. Ils ont également envisagé la possibilité d’inversions, dans lesquelles les individus passeraient d’un état de déficience cognitive légère à un état sain.

Les informations sur les facteurs socio-économiques ont été recueillies au moyen d’un questionnaire à remplir soi-même.

La déficience cognitive a été déterminée à l’aide d’un mélange de sources, notamment les rapports des participants sur le diagnostic d’un médecin, les résultats de tests cognitifs et leurs propres rapports de symptômes et de plaintes, fournissant ainsi une image complète de la santé cognitive de chaque participant. En plus de ces aspects, l’étude a également pris en compte des facteurs démographiques, tels que l’âge, le sexe et l’état civil.

En estimant le temps passé dans chaque état cognitif et la probabilité de transitions vers des troubles neurocognitifs tels que les troubles cognitifs et la démence, les chercheurs ont pu acquérir une compréhension globale de l’impact des facteurs socio-économiques sur la progression du trouble d’une personne, ainsi que de la durée. dépensé dans chaque état cognitif au fil du temps.

L’équipe a constaté que les personnes issues de milieux socio-économiques plus favorisés, en particulier celles ayant fait des études postsecondaires (telles qu’une université ou un collège), occupant un poste de gestion ou de niveau professionnel et celles appartenant au tiers le plus riche de la population, étaient moins susceptibles de quitter un état cognitif sain à un déficit cognitif léger, ou d’un déficit cognitif léger à la démence par rapport aux personnes ayant fait des études primaires (pas plus élevées que l’école secondaire), exerçant des activités manuelles ou routinières et appartenant au tiers de la population le plus défavorisé sur le plan socio-économique.

Par exemple, le fait d’avoir fait des études postsecondaires était associé à une probabilité 43 % inférieure de passer d’un état cognitif sain à un déficit cognitif léger.

Parallèlement, le fait de faire partie du tiers le plus riche de la population était associé à un risque 26 % inférieur de passer d’une déficience cognitive légère à la démence.

Notamment, ces individus favorisés étaient également plus susceptibles de se remettre d’un déficit cognitif léger et de retrouver un état cognitif sain, les individus riches étant 56 % plus susceptibles et ceux ayant un niveau d’éducation postsecondaire ou travaillant dans des métiers manuels étant 81 % plus susceptibles de le faire. améliorer par rapport aux individus socio-économiquement défavorisés.

L’auteur principal, le Dr Dorina Cadar (Département des sciences comportementales et de la santé de l’UCL et Faculté de médecine de Brighton et Sussex) a déclaré : « Notre étude met en évidence le rôle essentiel de la richesse, de l’éducation et de la profession, non seulement dans la réduction du risque de transition d’une déficience cognitive légère à une déficience cognitive légère. démence, mais aussi en augmentant la probabilité de transformer la déficience cognitive en un état cognitif sain, ce qui est prometteur.

« Cette reprise potentielle est essentielle pour améliorer la qualité de vie au cours des années suivantes et réduire le fardeau à long terme des déficiences cognitives sur les systèmes de santé, les familles et la société dans son ensemble.

« Nos résultats mettent en valeur le pouvoir protecteur potentiel de la stabilité financière et de l’accès aux ressources pour promouvoir la santé cérébrale et la résilience cognitive, soulignant l’importance des politiques sociales qui soutiennent le bien-être mental et cognitif à tous les niveaux de revenus. »

L’étude ne peut pas fournir d’explications exactes sur les raisons pour lesquelles certains facteurs socio-économiques ont un impact sur la santé cognitive. Cependant, les auteurs pensent que plusieurs raisons peuvent expliquer leurs conclusions.

Auteur principal et doctorat. Le candidat Aswathikutty Gireesh (UCL Epidemiology & Health Care) a déclaré : « Il est possible que l’éducation et les emplois intellectuellement exigeants fournissent davantage de stimulation mentale et aident à construire une réserve cérébrale plus forte pour aider à protéger les individus contre les déficiences cognitives et la démence.

« En outre, les personnes ayant fait des études supérieures, ayant des emplois plus exigeants intellectuellement et ayant plus de richesse ont un meilleur accès aux soins de santé et aux ressources favorisant la santé, comme un régime alimentaire nutritif, de l’exercice et des soins préventifs, qui peuvent tous soutenir la santé cognitive. Ces ressources pourraient également offrent des possibilités de stabiliser ou d’améliorer la fonction cognitive, en particulier lorsque les troubles cognitifs sont détectés tôt.

Les chercheurs espèrent que leurs découvertes ouvriront de nouvelles voies pour une exploration plus approfondie de la manière dont les facteurs socio-économiques, en particulier la richesse, pourraient protéger contre une progression précoce vers des déficiences cognitives.

Plus d’informations :

Inégalités socio-économiques liées à la transition vers les troubles neurocognitifs et à la mortalité, Rapports scientifiques (2024).

Fourni par l’University College de Londres