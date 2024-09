Une étude mondiale prévoit 39 millions de décès dus à la résistance aux antimicrobiens d’ici 2050

Résumé Une étude du projet GRAM prévoit une forte augmentation des décès dus à la résistance aux antimicrobiens, prédisant plus de 39 millions de vies perdues d’ici 2050 si aucune mesure n’est prise. Le nombre annuel de décès, qui s’élève déjà à 1,14 million en 2021, pourrait augmenter considérablement, soulignant le besoin urgent d’interventions améliorées et de changements dans les politiques de santé mondiale.

Principaux points à retenir La résistance aux antimicrobiens (RAM) a causé plus de 36 millions de décès depuis 1990, et les projections montrent une augmentation à 1,91 million par an d’ici 2050. Les pays à revenu faible et intermédiaire seront confrontés au plus grand nombre de décès dus à la RAM, en particulier en Asie du Sud, et pourraient éviter des millions de décès grâce à de nouveaux antibiotiques et à de meilleurs soins de santé. L’étude souligne l’importance d’une action urgente et d’investissements dans les systèmes de santé pour lutter contre la menace croissante de la RAM à l’échelle mondiale.

Une étude historique du projet GRAM sur la charge mondiale de résistance aux antimicrobiens (RAM) au fil du temps prévoit une forte augmentation des décès, avec 39 millions de vies perdues d’ici 2050.

La résistance aux antibiotiques a entraîné au moins un million de décès chaque année depuis 1990, et les taux croissants d’infections résistantes aux antibiotiques devraient faire plus de 39 millions de morts d’ici 2050 sans nouvelles mesures politiques, selon une étude de référence du projet Global Research on Antibiotic Resistance (GRAM).



Publié dans le Lancette‘Charge mondiale de la résistance bactérienne aux antimicrobiens 1990-2021 : une analyse systématique avec des prévisions jusqu’en 2050« , est la première analyse complète des tendances de la résistance aux antimicrobiens (RAM) au fil du temps. GRAM, un partenariat entre l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) et Oxford, montre dans l’étude que la RAM a déjà fait plus de 36 millions de morts depuis 1990, avec un nombre de décès qui devrait augmenter considérablement dans les années à venir.

Bien que les décès annuels dus à la RAM aient augmenté d’environ 8 % entre 1990 et 2021, l’étude prédit une augmentation de près de 70 % dans les décennies suivantes, les décès annuels passant de 1,14 million en 2021 à 1,91 million en 2050. Une prévision détaillée prédit que sans nouvelles interventions politiques, les décès dans le monde atteindraient 39 millions entre 2025 et 2050, soit l’équivalent de trois décès par minute.

Cette série chronologique est publiée alors que les dirigeants mondiaux de la santé se réuniront à la fin du mois à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York pour envisager de nouvelles mesures pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Lors d’une réunion de haut niveau le 26 septembre, les responsables discuteront des interventions mises en évidence dans l’étude – notamment des mesures de prévention et de contrôle des infections, telles que de nouveaux vaccins et antimicrobiens, et un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement – ​​ainsi que des investissements plus importants dans les systèmes de santé en matière de diagnostic, de formation et de nouvelles technologies.



Les chercheurs ont également évoqué des interventions visant à minimiser l’usage inapproprié d’antibiotiques et à encourager les pays à finaliser leurs plans d’action nationaux pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. L’absence de progrès sur tous les fronts coûtera des vies, ont déclaré les auteurs.

« Ces résultats montrent que la RAM constitue depuis des décennies une menace sanitaire mondiale majeure et que cette menace ne cesse de croître », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Mohsen Naghavi de l’IHME. « Il est essentiel de comprendre comment les tendances en matière de décès dus à la RAM ont évolué au fil du temps et comment elles sont susceptibles d’évoluer à l’avenir pour prendre des décisions éclairées afin de contribuer à sauver des vies ».

Un défi mondial croissant

Déjà largement reconnue comme un problème majeur de santé publique à l’échelle mondiale, la RAM – qui se produit lorsque des bactéries ou d’autres agents pathogènes se modifient de telle sorte qu’ils ne réagissent plus aux antimicrobiens – devrait s’aggraver dans les décennies à venir. Cependant, jusqu’à présent, aucune étude n’a évalué les tendances historiques de la RAM et fourni des prévisions détaillées des impacts futurs à l’échelle mondiale.

La première étude GRAM, publiée en 2022, a révélé pour la première fois l’ampleur réelle de la RAM. Elle a révélé que les décès liés à la RAM dans le monde en 2019 étaient plus élevés que ceux dus au VIH/SIDA ou au paludisme, entraînant directement 1,2 million de décès et jouant un rôle dans 4,95 millions de décès supplémentaires. Lire l’étude, ‘Charge mondiale de la résistance bactérienne aux antimicrobiens en 2019 : une analyse systématique‘, dans le Lancette.

En 2021, les décès imputables à la RAM ont légèrement diminué, passant de 1,2 million en 2019 à 1,14 million, en raison des mesures de distanciation sociale et de contrôle des maladies mises en place pendant la pandémie de COVID-19, ont indiqué les chercheurs. L’analyse du GRAM suggère que cette baisse des décès dus à la RAM n’a été que temporaire.

Pour la série chronologique, GRAM a produit des estimations pour 22 agents pathogènes, 84 combinaisons agent pathogène-médicament et 11 syndromes infectieux (dont la méningite, les infections sanguines et d’autres infections) chez des personnes de tous âges dans 204 pays et territoires. Les estimations se fondent sur 520 millions de dossiers individuels provenant d’un large éventail de sources, notamment des données hospitalières, des actes de décès et des données sur l’utilisation d’antibiotiques.

Sur la base des tendances historiques calculées, GRAM a également prévu les impacts mondiaux et régionaux les plus probables de la RAM sur la santé de 2022 à 2050. En plus de prédire le statu quo, les prévisions comprenaient deux autres scénarios, l’un qui incluait le développement stable de nouveaux antibiotiques, et l’autre qui incluait de larges améliorations de la qualité des soins de santé.

Les chercheurs ont utilisé des modèles statistiques pour produire des estimations des décès directement attribuables à la RAM et de ceux dans lesquels la RAM a joué un rôle, appelés décès associés à la RAM.

Tout comme les décès attribuables, la mortalité associée à la RAM devrait également augmenter. D’ici 2050, la RAM devrait également jouer un rôle dans 8,22 millions de décès associés à la RAM, soit une augmentation de 75 % par rapport aux 4,71 millions de décès associés en 2021. Entre 2022 et 2050, le GRAM prévoit 169 décès associés à la RAM.

La professeure Dame Sally Davies, envoyée spéciale du Royaume-Uni sur la résistance aux antimicrobiens, a déclaré que l’impact dévastateur de la résistance aux médicaments devrait inciter à agir lors de la réunion de haut niveau de la semaine prochaine.

« Cette étude historique confirme que le monde est confronté à une urgence en matière d’antibiotiques, avec des coûts humains dévastateurs pour les familles et les communautés du monde entier », a déclaré Davies. « Elle justifie nos appels à tous les secteurs pour qu’ils prennent des mesures décisives dès maintenant afin de sauver des vies et de préserver la médecine moderne pour les générations à venir, et de répondre aux besoins des pays à revenu faible et intermédiaire qui subissent les plus grandes tragédies liées à la RAM ».

Changements clés

Les décès dus au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) ont augmenté le plus dans le monde, entraînant directement 130 000 décès en 2021, soit plus du double par rapport aux 57 200 décès enregistrés en 1990. Parmi les bactéries à Gram négatif, parmi les plus résistantes aux médicaments antimicrobiens, la résistance aux carbapénèmes a augmenté plus que tout autre type d’antibiotique, passant de 127 000 en 1990 à 216 000 en 2021.

Entre 1990 et 2021, les décès dus à la RAM chez les enfants de moins de cinq ans ont diminué de 50 %. L’étude suggère que cela est dû aux succès obtenus dans la réduction de l’incidence des infections infantiles graves, notamment grâce aux programmes de vaccination comprenant le déploiement du vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV) et à l’amélioration de l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH), et non à une réduction de la prévalence de la RAM.

Mais les décès parmi les personnes âgées de 70 ans et plus ont augmenté de plus de 80 %, en raison du vieillissement rapide de la population et de la plus grande vulnérabilité des personnes âgées à l’infection.

Les chercheurs s’attendent à ce que ces tendances se poursuivent dans les décennies à venir, les décès dus à la RAM chez les enfants de moins de cinq ans devant diminuer de moitié d’ici 2050 à l’échelle mondiale, tandis que les décès chez les personnes de 70 ans et plus vont plus que doubler.

Les décès directement dus à la RAM ont augmenté le plus dans cinq régions du monde, où le nombre annuel de décès a augmenté de plus de 10 000 entre 1990 et 2021 : l’Afrique subsaharienne occidentale, l’Amérique latine tropicale, l’Amérique du Nord à revenu élevé, l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Sud.

Impact des prévisions

Les dernières estimations du GRAM suggèrent que les pays à revenu faible et intermédiaire seront confrontés à un fardeau disproportionné.

Les chercheurs prévoient que le niveau le plus élevé de décès liés à la résistance aux antimicrobiens se situera en Asie du Sud, notamment en Inde, au Pakistan et au Bangladesh, avec un total de 11,8 millions de décès attribuables à la résistance aux antimicrobiens entre 2025 et 2050. Le GRAM prévoit également des taux de mortalité élevés dans d’autres régions de l’Asie du Sud et de l’Est et de l’Afrique subsaharienne, avec un nombre particulièrement élevé de décès dus à la tuberculose multirésistante (MDR). (Des chiffres détaillés pour des régions spécifiques sont disponibles dans le tableau S17 de l’annexe 1).

Les prévisions tiennent également compte de l’impact potentiel des interventions sur les décès liés à la RAM. L’étude suggère que la mise sur le marché régulière de nouveaux antimicrobiens ciblant les pathogènes Gram-négatifs pourrait éviter jusqu’à 11 millions de décès liés à la RAM, tandis que des investissements plus importants dans le domaine de la santé, visant à améliorer la prise en charge des infections graves et à élargir l’accès aux antibiotiques, pourraient sauver jusqu’à 92 millions de vies d’ici 2050.

AMR dans le GBD

La série chronologique de GRAM marque une étape clé du projet : l’inclusion de la RAM dans l’étude sur la charge mondiale de morbidité. Lorsque les leaders mondiaux de la santé se sont réunis pour créer GRAM en 2017, ils ont cherché à rendre la RAM mesurable et comparable à d’autres menaces sanitaires, une réalisation clé de la GBD.

Après de nombreuses années de collecte de données et d’essais et d’erreurs, l’AMR apparaîtra désormais dans des itérations régulières du GBD.

Les auteurs ont toutefois reconnu les limites de l’étude. Le manque de données pour certains pays à revenu faible ou intermédiaire met en évidence la nécessité d’améliorer la collecte de données – ce qui nécessite des investissements dans les infrastructures – pour renforcer les estimations pour ces pays et améliorer la précision des prévisions futures en matière de RAM. Certains des 520 millions de dossiers individuels utilisés pour produire les estimations peuvent contenir des erreurs ou des biais, et la diffusion limitée des données sur la RAM avant 2000 peut également affecter la fiabilité des estimations historiques des années 1990.

Les partisans espèrent que les estimations du GRAM serviront de catalyseur.

« Bien que des progrès aient été réalisés dans la lutte contre la RAM ces dernières années, cela ne suffit pas et il faut faire davantage », a déclaré le Dr Timothy Jinks, responsable des interventions au sein de l’équipe des maladies infectieuses du Wellcome Trust. « Les estimations du GRAM sont un outil important dans la lutte contre la RAM, et nous espérons que les décideurs politiques mondiaux utiliseront les conclusions de l’étude pour prendre des décisions fondées sur des données probantes… La mise en œuvre de mesures audacieuses contre la RAM peut renforcer les systèmes de santé et protéger les plus vulnérables du monde contre les maladies infectieuses ».

Référence: Naghavi M, Vollset SE, Ikuta KS, et al. Charge mondiale de résistance bactérienne aux antimicrobiens 1990-2021 : une analyse systématique avec des prévisions jusqu’en 2050. La Lancette. est-ce que: 10.1016/S0140-6736(24)01867-1

Référence: Naghavi M, Vollset SE, Ikuta KS, et al. Charge mondiale de résistance bactérienne aux antimicrobiens 1990-2021 : une analyse systématique avec des prévisions jusqu'en 2050. La Lancette. est-ce que: 10.1016/S0140-6736(24)01867-1



Ce contenu comprend du texte qui a été généré avec l’aide de l’IA. La politique d’IA de Technology Networks peut être consultée ici.