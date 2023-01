Une étude met en lumière les rôles de genre lors du travail à domicile

Alors que beaucoup se sont peut-être adaptés au travail à domicile depuis le début de la pandémie de COVID-19, le sexe semble jouer un rôle dans celui qui prend le plus de temps à la maison tout en travaillant à domicile.

Une nouvelle étude évaluée par des pairs publiée dans la revue Personnel Psychology a révélé que parmi les couples à double revenu, les hommes et les femmes effectuaient davantage de tâches familiales lorsqu’ils travaillaient à domicile. Cependant, lorsque les femmes travaillaient à domicile, les maris effectuaient moins de tâches ménagères. Ce n’était pas le cas pour les épouses lorsque leurs maris travaillaient à domicile.

“Nos résultats fournissent des implications opportunes pour la pratique en matière d’égalité des sexes”, a déclaré Jasmine Hu, auteur principal de l’étude et professeur de gestion au Fisher College of Business de l’Ohio State University, à CTVNews.ca dans un e-mail mardi.

«Nous avons contrôlé le statut de travail à domicile avant la pandémie et si le travail à domicile était une exigence ou un choix et les résultats ont systématiquement révélé que le travail à distance avait un impact direct sur les expériences professionnelles et familiales des couples à deux revenus.»

Des chercheurs de l’Ohio State University ont mené deux études sur des travailleurs en Chine et en Corée du Sud pour déterminer comment le statut de travail à domicile affecte les deux membres des couples à double revenu.

Les participants à l’étude ont rempli deux enquêtes indiquant leur statut de travail à domicile et la quantité de tâches professionnelles et familiales qu’ils ont accomplies chaque jour pendant 14 jours de travail consécutifs.

Ils ont également partagé d’autres informations utiles tout en naviguant dans la vie de travail à domicile, telles que les conflits entre le travail et la famille, leur sentiment de culpabilité envers les membres de leur famille et leur travail, et leur retrait psychologique de leur lieu de travail et de leur famille.

La première étude a été menée vers le début de la pandémie en Chine continentale et portait sur 172 couples mariés à double revenu avec au moins un enfant. La deuxième étude a été menée plus d’un an plus tard, de juin à août 2021, et comprenait 60 couples à double revenu, dont certains avaient des enfants, tandis que d’autres n’en avaient pas.



LES STÉRÉOTYPES DE GENRE “PLUS FACILEMENT ACTIVÉS” À LA MAISON

Les enquêtes ont révélé que lorsque les deux parties travaillaient à domicile, elles accomplissaient davantage de tâches liées à la famille. Cependant, lorsque les épouses travaillaient à domicile, les maris effectuaient moins de tâches familiales.

“Nous nous attendions à ce que le statut de travail à domicile des employés, par rapport au bureau, réduise l’achèvement des tâches familiales des conjoints, mais nous n’avons trouvé qu’un tel effet croisé des épouses aux maris”, a déclaré Hu.

Les femmes des deux études étaient accablées par des niveaux de culpabilité plus élevés lorsqu’elles ne parvenaient pas à accomplir les tâches ménagères ou à passer du temps avec leur famille parce qu’elles faisaient plus de travail au bureau – mais les mêmes résultats sont apparus dans une seule des deux études pour Hommes.

« Lorsque les employées travaillent à distance, soit par choix, soit par nécessité, en raison de la pandémie, leurs stéréotypes de genre sont plus facilement activés, augmentant la pression pour prendre en compte les besoins de leur famille et intensifiant leurs responsabilités familiales », a déclaré Hu. “Nous pensons que cela reflète l’attente traditionnelle selon le genre, à savoir que les femmes par rapport aux hommes sont plus attentives aux besoins de leur conjoint et de leur famille lorsqu’elles travaillent à domicile.”

Lorsque les maris interrogés avaient des horaires de travail plus flexibles, les épouses accomplissaient encore beaucoup plus de tâches ménagères en travaillant à domicile plutôt qu’au bureau.

Cependant, si les modalités de travail des épouses étaient moins flexibles, les maris accomplissaient beaucoup plus de tâches ménagères et familiales tout en travaillant à domicile.

“Nos résultats montrent que pour les couples à deux revenus, les maris peuvent fournir plus de ressources et de soutien à leurs femmes pour effectuer des tâches de travail à distance lorsqu’ils ont la flexibilité de planifier leur temps de travail”, a déclaré Hu.



L’IMPACT DURABLE DE LA PANDÉMIE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans une étude menée par TravelPerk sur les entreprises mondiales, les effets durables de la pandémie sur le travail sont évidents, 76 % des entreprises passant à un modèle de travail hybride d’ici 2022.

“En tant que crise à l’échelle du paysage, les changements que le COVID-19 inflige aux familles pourraient durer longtemps, nous prévoyons donc que les implications des résultats de notre étude pourraient s’appliquer aux périodes d’après-crise”, a déclaré Hu. “Au moins, dans un avenir prévisible, la crise du COVID-19 peut changer radicalement la façon dont les employés travaillent et la façon dont les couples à deux revenus remplissent leurs obligations professionnelles et familiales.”

Elle a ajouté que les organisations et les décideurs pourraient envisager de donner à leurs employés masculins une plus grande flexibilité de travail pour leur permettre de mieux s’adapter à la crise et de rétablir un équilibre entre vie familiale et vie privée.