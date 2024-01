Une étude met en lumière la manière dont le cerveau consolide les souvenirs émotionnels pendant le sommeil

Dans un nouvel article scientifique récemment publié dans la revue Presse cellulaire, des chercheurs ont dévoilé de nouvelles connaissances sur la manière dont le cerveau traite et consolide les souvenirs émotionnels pendant le sommeil. L’article, s’appuyant sur des recherches approfondies sur les rongeurs, met en évidence le rôle essentiel de l’hippocampe – une région clé du cerveau – dans l’articulation des aspects spatiaux et émotionnels de la mémoire, en particulier pendant les différentes étapes du sommeil.

Depuis des années, les scientifiques sont fascinés par l’hippocampe, une partie du cerveau en forme d’hippocampe vitale pour la formation des souvenirs. Des recherches antérieures ont établi son rôle dans la création de souvenirs « épisodiques » – ou de souvenirs liés à des événements et à des lieux spécifiques. Cette nouvelle étude explore comment différentes parties de l’hippocampe travaillent ensemble pendant le sommeil pour renforcer les souvenirs, en particulier ceux qui ont une signification émotionnelle.

Ce qui a poussé les chercheurs à entreprendre cette étude approfondie était la quête visant à démêler les complexités du traitement de la mémoire émotionnelle. Le cerveau ne stocke pas seulement des souvenirs ; il leur attache des émotions, influençant la façon dont nous nous souvenons de ces souvenirs. Comprendre ce processus est crucial, en particulier pour mieux comprendre des conditions telles que le trouble de stress post-traumatique (SSPT) et l’anxiété, où les souvenirs émotionnels jouent un rôle central.

Dans leur approche, les chercheurs ont passé au peigne fin la vaste littérature existante sur les modèles de rongeurs. Cette méthode d’examen a été choisie car elle permet un examen détaillé des fonctions cérébrales dans un environnement contrôlé, ce qui serait difficile et moins éthique à reproduire dans des études sur l’homme. Les rongeurs partagent de nombreuses structures et fonctions cérébrales avec les humains, ce qui les rend idéaux pour de telles recherches en neurosciences. En se concentrant sur l’hippocampe et ses connexions avec d’autres zones du cerveau pendant les mouvements oculaires rapides (REM) et le sommeil non paradoxal, les chercheurs ont cherché à dresser un tableau complet de la façon dont les souvenirs émotionnels sont consolidés.

Les résultats de l’étude ont montré que deux régions de l’hippocampe, connues sous le nom d’hippocampe dorsal et ventral, ont des rôles spécialisés et interconnectés. La dorsale est davantage impliquée dans le traitement de la mémoire spatiale – là où les choses se produisent – ​​tandis que la ventrale joue un rôle crucial dans la mémoire émotionnelle et dans la façon dont nous ressentons les choses qui se produisent. Pendant le sommeil, en particulier aux stades REM et pré-REM, ces régions interagissent selon des schémas d’ondes cérébrales spécifiques. Cette interaction facilite l’intégration des informations spatiales et émotionnelles, cruciales pour renforcer les souvenirs.

Le recours principal aux modèles de rongeurs, bien qu’informatif, pourrait ne pas rendre pleinement compte de la complexité des fonctions et des émotions du cerveau humain. De plus, les résultats sont basés sur une revue de la littérature plutôt que sur une expérimentation directe, ce qui peut limiter la portée aux connaissances existantes. Le traitement émotionnel et la consolidation de la mémoire sont très complexes et peuvent impliquer plus de facteurs et de régions cérébrales que ceux abordés dans cette étude.

Pourtant, cette étude ouvre de nouvelles voies pour comprendre comment notre cerveau traite et stocke les souvenirs, en particulier ceux qui ont une signification émotionnelle. Comprendre ces processus a de profondes implications – de l’amélioration des traitements de santé mentale à l’amélioration de notre compréhension de la façon dont les souvenirs façonnent notre identité.

L’étude, “Le rôle de l’hippocampe dans la consolidation des souvenirs émotionnels pendant le sommeil», a été rédigé par Éléonore Pronier, Juan Facundo Morici et Gabrielle Girardeau de l’Institut du Fer à Moulin.