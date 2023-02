Une étude met en garde contre la hausse des suicides aux États-Unis

Le nombre d’Américains se suicidant en 2021 s’est rapproché du pic observé en 2018, selon le CDC

Le nombre d’Américains qui se sont suicidés en 2021 est passé à 48 183, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré dans le pays depuis 2018, lorsqu’un nombre record de 48 344 personnes se sont suicidées, a indiqué jeudi l’agence américaine de protection de la santé dans un rapport.

Les suicides étaient en baisse depuis deux années consécutives en 2019 et 2020, avec respectivement 47 511 et 45 979 cas.

Le rapport n’a pas donné de raisons précises pour l’augmentation du nombre de suicides de 2 204 en 2021, ce qui a fait grimper le taux à 14,2 pour 100 000 citoyens.

Le CDC a seulement dit que « Le suicide est un problème complexe lié à de multiples facteurs de risque tels que les problèmes relationnels, professionnels ou scolaires et financiers, ainsi que la maladie mentale, la consommation de substances, l’isolement social, les traumatismes historiques, les obstacles aux soins de santé et l’accès facile à des moyens mortels de suicide chez les personnes à risque.

L’agence a appelé à la vigilance dans les efforts de prévention “Alors que la nation continue de répondre aux impacts à court et à long terme de la pandémie de COVID-19.”

L’étude a également examiné ceux qui se sont suicidés en 2021 du point de vue de la race et de l’ethnicité, révélant que le taux de suicide le plus élevé – 28,1 pour 100 000 – concernait les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska.

Selon l’agence, le taux de suicide a également “augmenté de façon significative” chez les Afro-Américains âgés de 10 à 24 ans – de 8,2 en 2018 à 11,2 en 2021, soit de 36,6 %.

Le seul groupe qui a vu une diminution des suicides au cours de la période de quatre ans était les Américains blancs. Le taux de suicide parmi eux a baissé de 3,9%, passant de 18,1 à 17,4 pour 100 000, selon le rapport.