Une étude menée par Elon Musk sur les travailleurs de SpaceX révèle que tous les patients de Covid-19 n’ont pas assez d’anticorps

Le milliardaire Elon Musk est devenu co-auteur d’une étude sur Covid-19 où il a rejoint des chercheurs pour suivre l’infection à coronavirus chez 4000 travailleurs de SpaceX qui se sont manifestés en tant que volontaires. Les résultats suggèrent que seul un certain seuil d’anticorps peut fournir aux personnes une protection durable contre le virus.

L’étude a commencé l’année dernière lorsque SpaceX prévoyait d’envoyer une mission habitée dans le ciel.

Pour surveiller la prévalence du virus parmi les employés de SpaceX dans tout le pays, « Musk et le principal cadre médical de la société de fusées ont travaillé avec des médecins et des chercheurs universitaires pour mettre au point un programme de dépistage des anticorps. Plus de 4 000 employés de SpaceX se sont portés volontaires pour des analyses de sang mensuelles », rapporte Wall Street Journal.

Les résultats suggèrent que les personnes qui ont présenté moins de symptômes de Covid-19 plus légers ont généré moins d’anticorps et étaient donc moins susceptibles d’atteindre le seuil d’immunité à long terme.

La décision immunitaire de générer une réponse robuste ou faible peut survenir au moment de l’interaction hôte-pathogène, en fonction du niveau de provocation virale ou des signaux inflammatoires.

« Une provocation de bas niveau peut ne provoquer que des anticorps faibles et mal fonctionnels. Inversement, une provocation à forte charge peut conduire à la génération d’une réponse immunitaire puissante et fonctionnellement robuste, programmée pour répondre de manière agressive lors d’une nouvelle rencontre avec le pathogène », indique l’étude. paru dans la revue Nature Communications.

Les résultats ont noté que contrairement à l’infection naturelle asymptomatique / légère, les vaccins contre le SRAS-CoV-2 semblent induire des réponses immunitaires robustes.

Les chercheurs ont observé quelques cas de réinfection chez des travailleurs qui avaient auparavant un faible nombre d’anticorps.

« Les gens peuvent avoir des anticorps, mais cela ne veut pas dire qu’ils seront immunisés », a déclaré au Journal Galit Alter, l’un des médecins co-auteur et professeur de médecine à la Harvard Medical School.

« La bonne nouvelle est que la plupart des vaccins induisent des niveaux (d’anticorps) bien plus élevés que ces niveaux », a déclaré Alter.

La nécessité de plusieurs cycles d’immunisation suggère que plus d’antigène ou de rappel peut être nécessaire pour pousser le système immunitaire à générer une immunité fonctionnelle qui peut être nécessaire pour la protection, a noté l’étude.