Une étude menée auprès d’athlètes paralympiques offre des pistes pour gérer la douleur neuropathique

Les athlètes d’élite s’entraînent et concourent sous un œil vigilant. Les fans et les entraîneurs suivent et mesurent chaque pas, chaque roulade ou chaque lancer.

Mais pour les athlètes souffrant d’une lésion de la moelle épinière, un aspect clé de leur expérience reste inconnu : la douleur neuropathique. Contrairement à la douleur musculo-squelettique (par exemple, due à une fracture de la jambe), la douleur neuropathique réside dans le système nerveux. Et son traitement est délicat : on ne peut pas simplement prendre un Advil ou un Tylenol et attendre que la douleur s’atténue.

UN étude récente Une étude publiée dans BMJ Open Sport and Exercise a révélé que les athlètes amateurs et les athlètes paralympiques avaient du mal à décrire cette douleur chronique, même si son intensité perturbait leur vie quotidienne. Cette étude est la première à décrire cette douleur chez les athlètes atteints de lésions de la moelle épinière et à mettre en évidence les défis liés à sa reconnaissance et à son traitement.

« Je pense qu’il est vraiment très important d’étudier la douleur neuropathique chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière, car la gestion de la douleur neuropathique va bien au-delà de la simple douleur courante où vous traitez tout avec le même ensemble de médicaments », a déclaré Krishnan Chakravarthy, médecin interventionnel spécialisé dans la douleur et la colonne vertébrale et président du Solaris Research Institute. Bien qu’elle soit moins bien comprise, la douleur neuropathique n’en est pas moins douloureuse. Dans le meilleur des cas, la personne ressent des picotements et des fourmillements. Dans le pire des cas, elle a l’impression d’être «brûlé vif. « Même si les recherches sur cette douleur sont relativement rares, elle affecte jusqu’à 70% de la 15 millions de personnes dans le monde avec une lésion de la moelle épinière.

Le mouvement et l’exercice physique peuvent servir de distraction précieuse de la douleur outil pour les personnes handicapées. L’auteur de l’étude, Kendra Todd, espère qu’en examinant les athlètes et leurs stratégies d’adaptation, son équipe pourra fournir aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et à leurs médecins une feuille de route sur la façon d’étudier et de traiter la douleur neuropathique que certains considèrent comme l’une des causes du handicap. conséquences les plus difficiles.

« Nous devons mieux comprendre quels types de mouvements peuvent avoir le plus d’effet sur les symptômes de la douleur neuropathique », a déclaré Todd, analyste principal des politiques au Bureau de l’accessibilité de la fonction publique du gouvernement du Canada. « Nous n’y sommes pas encore, mais nous essayons au moins de sensibiliser davantage les athlètes atteints d’une lésion de la moelle épinière à la présence de douleur neuropathique. »

En cas de douleur musculo-squelettique, les récepteurs sensoriels situés sur le site de la blessure transmettent ces informations au cerveau via la moelle épinière. Mais chez les personnes souffrant de douleurs neuropathiques, ces signaux sont altérés. Les lésions du système nerveux somatosensoriel, qui contrôle les sens du toucher, de la douleur et de la température, altèrent la structure et le fonctionnement du système, de sorte que la douleur survient spontanément et souvent à la suite de stimuli inoffensifs. Il existe un décalage entre ce que le corps devrait ressentir et ce qu’il dit au cerveau.

« Un simple drap de lit peut provoquer chez le patient une douleur intense et intense, explique Todd, qui entraîne également l’équipe de rugby en fauteuil roulant de la Colombie-Britannique. Une douleur qui ne devrait pas être douloureuse peut être extrêmement atroce, alors que dans le cas d’une lésion musculo-squelettique typique, nous sommes en mesure d’identifier le schéma. »

C’est cette imprévisibilité qui sous-tend la volonté de Robert Buren de « résoudre » la douleur neuropathique. Le chercheur de l’Université de Colombie-Britannique a marqué l’histoire en 2013 en devenant le premier Ironman paraplégique du Canada. Au cours de cette course de treize heures, au cours de laquelle il n’a utilisé que ses bras pour rouler, nager et pédaler sur 225 kilomètres, la douleur était omniprésente.

« Cela peut commencer par des picotements dans les orteils, mais depuis mes orteils jusqu’à ma lésion de la moelle épinière, j’ai l’impression que ma peau est en feu. Je pourrais littéralement être dans une casserole d’eau bouillante », a déclaré Buren.

La douleur illuminait son corps, incroyablement intense, mais la course l’empêchait de la ressentir. L’expérience de Buren le confirme recherches antérieures de Toddoù elle a constaté que les athlètes paralympiques rapportaient des niveaux de douleur neuropathique et de bien-être significativement plus élevés que les athlètes récréatifs, même si aucun des deux groupes n’avait de différence dans leurs stratégies d’adaptation.

Après avoir terminé cette étude, les chercheurs ont concentré leur attention sur la douleur neuropathique. En utilisant des normes internationales pour corroborer l’existence et mesurer la douleur chronique d’une personne atteinte d’une lésion de la moelle épinière, les chercheurs ont interrogé 47 athlètes atteints d’une lésion de la moelle épinière dans des pays du monde entier. Trente et une personnes ont signalé une douleur intense, avec des poussées plus fréquentes la nuit.

L’étude comporte des limites d’échantillonnage, puisque 85 % des participants étaient blancs et 68 % étaient des hommes. Les chercheurs ont fait appel à un athlète paralympique souffrant de douleurs neuropathiques liées à une lésion de la moelle épinière pour participer au processus de recherche afin de s’assurer que la recherche reflète avec précision les besoins des athlètes handicapés.

Todd étudie la douleur neuropathique et les lésions de la moelle épinière depuis près d’une décennie. Lorsque son intérêt pour les recherches sur les lésions de la moelle épinière l’a conduite sur la scène du rugby en fauteuil roulant en Colombie-Britannique en 2016, elle a été séduite.

« La communauté a dit en gros : « Nous sommes intéressés par votre travail, mais vous devez vous intéresser à notre monde » »

Depuis, elle a entraîné plusieurs équipes et a vu quelques joueurs participer aux Jeux paralympiques de 2024. Ses questions de recherche sont principalement motivées par les conversations et les expériences avec les joueurs. En réfléchissant à la façon dont la douleur neuropathique peut survenir de manière étrange, Todd se souvient d’un camp d’entraînement de rugby en fauteuil roulant où l’un de ses joueurs n’arrêtait pas de bouger sur sa chaise, manifestement mal à l’aise.

« Je suis allé lui demander : « Comment va ton corps ? Est-ce que tu vas bien ? » Et il m’a répondu : « Je dois me lever de ma chaise. J’ai désespérément besoin de cinq ou six minutes pour être allongé à l’horizontale, et je serai de retour dans ma chaise sous peu », se souvient Todd. « Il a réussi à soulager une partie de la pression et il était toujours mal à l’aise lorsqu’il s’est assis, mais c’était juste suffisant pour atténuer la douleur et changer de perspective pour peut-être l’aider à mieux faire face à la douleur lorsqu’elle était à son apogée. »

Todd a déclaré que l’une des conclusions les plus importantes de l’étude était que de nombreux athlètes – souvent des personnes dotées d’un sens aigu de la conscience corporelle – avaient du mal à capturer correctement leurs expériences de douleur neuropathique chronique sans être invités à dresser une liste de symptômes.

Cela peut s’avérer problématique pour les médecins qui souhaitent leur proposer des options de soulagement de la douleur. Les stratégies de soulagement pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière varient considérablement. Certains participants à l’étude utilisent des médicaments comme la gabapentine ou le tramadol. D’autres utilisent du cannabis. Développer des stratégies pour gérer la douleur est universel, selon Kathleen Martin Ginis, co-auteure de l’étude et professeure à l’École des sciences de la santé et de l’exercice de l’Université de la Colombie-Britannique.

« Si vous souffrez de beaucoup de douleurs neuropathiques, mais que vous êtes toujours capable de faire de l’exercice et de concourir, vous devez être très doué pour y faire face », a-t-elle déclaré.

Les leçons tirées de cette recherche ne se limitent pas aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière. Une personne atteinte de diabète ou de zona peut également ressentir des douleurs neuropathiques et peut aider à orienter son traitement. Apprendre comment les athlètes, en particulier les paralympiens, gèrent des douleurs neuropathiques excessives peut être une aubaine pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.

Todd a déclaré que ses recherches ont eu un impact durable en dehors du laboratoire.

« Cela a vraiment changé les questions que je pose à mes athlètes, donc je sais exactement où en est leur corps pendant le tournoi, pendant la compétition, même juste pendant un entraînement, donc nous savons exactement à quel point et jusqu’où nous pouvons pousser nos athlètes », a-t-elle déclaré.

La couverture des questions liées au handicap par STAT est financée par des subventions de la Fondation Robert Wood Johnson et du Commonwealth Fund. soutiens financiers ne sont impliqués dans aucune décision concernant notre journalisme.