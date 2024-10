Une étude locale pourrait « transformer la recherche en santé dans le monde entier »

Une étude a révélé que les biomarqueurs plasmatiques, essentiels au diagnostic et à la prévision des résultats de diverses affections, pouvaient rester stables jusqu’à 72 heures.

Le Niagara Health Knowledge Institute (NHKI) est sur le point de transformer la recherche en santé à l’échelle mondiale grâce à une étude innovante sur les biomarqueurs sanguins dont les résultats pourraient permettre à un plus grand nombre d’hôpitaux ruraux et communautaires de contribuer plus facilement à la recherche translationnelle.

La recherche translationnelle vise à traduire ou à convertir les résultats et les découvertes de la recherche en applications concrètes qui profitent directement aux individus.

L’étude, réalisée par Vanessa Gyorffy, étudiante d’été 2023 à la NHKI, a révélé que les biomarqueurs plasmatiques, essentiels au diagnostic et à la prévision des résultats de diverses conditions, pouvaient rester stables jusqu’à 72 heures, même à température ambiante. Cela signifie que les hôpitaux ruraux et communautaires ne disposant pas d’installations de laboratoire pour stocker et traiter les échantillons de sang peuvent les expédier en toute sécurité aux instituts de recherche sans craindre qu’ils ne se détériorent et ne compromettent la validité de toute étude les utilisant.

Auparavant, on supposait que le plasma se dégraderait et serait inutilisable en recherche s’il n’était pas traité immédiatement. Mais cette étude montre que les hôpitaux communautaires, quel que soit leur emplacement dans le monde, « peuvent simplement collecter des échantillons et les mettre dans une enveloppe de messagerie et les expédier au site sponsor », explique le Dr Jennifer Tsang, directrice exécutive et scientifique en chef de la NHKI.

Cela surmonte un obstacle critique qui a empêché les centres médicaux plus petits et éloignés partout au Canada et dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où les ressources sont rares de participer à des études translationnelles mondiales. Cela permet également une recherche en santé plus inclusive et plus équitable qui pourrait transformer les normes de soins pour les patients du monde entier.

Cette découverte révolutionnaire sera publiée dans PLOS ONE, une revue biomédicale et de santé à comité de lecture, positionnant davantage NHKI comme un leader dans le renforcement des capacités de recherche dans les hôpitaux non universitaires.

Gyorffy, qui sera le premier auteur de l’article, a travaillé sous la direction du Dr Tsang et du Dr Alexandra Binnie, médecin de soins intensifs et médecin responsable de l’unité de soins intensifs du système de santé William Osler à Toronto.

«C’est important», déclare Gyorffy, étudiant spécialisé en arts, sciences et biologie à l’Université McMaster et passionné par la recherche biomédicale. « Ce que nous avons découvert va au-delà de l’aide apportée aux hôpitaux communautaires du Canada. Cela pourrait avoir un impact sur la recherche en santé à l’échelle mondiale. Nous sommes ravis de partager nos découvertes et nous sommes impatients de les présenter lors de conférences internationales.

L’étude attire déjà l’attention au-delà des frontières du Canada. Ce mois-ci, Gyorffy le présentera au congrès annuel de la Société européenne de médecine intensive à Barcelone.

En septembre, la Dre Tsang a été invitée à la réunion mondiale sur la Fédération des essais sur plateforme à Dublin, en Irlande, où elle a parlé des découvertes de Gyorffy dans le cadre d’une conversation sur l’intégration de la recherche translationnelle dans les essais sur plateforme. La réunion était organisée par l’Organisation mondiale de la santé, le réseau irlandais d’essais cliniques en soins intensifs et le Forum international des essais cliniques en soins aigus (InFACT).

Tout cela constitue un exploit remarquable pour Gyorffy en tant que jeune chercheur, note le Dr Tsang.

« Qu’un étudiant de premier cycle réalise un projet comme celui-ci en trois mois, le présente à l’échelle nationale et internationale et le publie en un an est sans précédent », déclare le Dr Tsang.

