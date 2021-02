Une étude israélienne indique que le vaccin Pfizer est très efficace dans le monde réel

JERUSALEM – Le vaccin à deux doses Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech protège les receveurs aussi bien en utilisation réelle à grande échelle que dans les essais cliniques, selon une nouvelle étude à grande échelle en Israël publiée mercredi dans Le New England Journal of Medicine.

L’étude, réalisée par le Clalit Research Institute, la branche de recherche du plus grand HMO d’Israël en collaboration avec des experts de l’Université Harvard et de l’hôpital pour enfants de Boston, a révélé que le vaccin réduisait les cas symptomatiques de 94% par semaine après la deuxième dose et réduisait les maladies graves de 92 pour cent.

L’étude semble être le premier examen à grande échelle, évalué par des pairs, de la performance du vaccin en utilisation générale. Il comprenait plus d’un million de personnes âgées de 16 ans et plus, dont près de 600 000 avaient été vaccinées, et un groupe témoin tout aussi important et soigneusement apparié d’individus non vaccinés.

Les résultats reflètent ceux d’études antérieures menées en Israël, ainsi que des essais cliniques montrant un taux d’efficacité de 95% pour le vaccin.