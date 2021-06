Une étude indique que les T-Rex juvéniles avaient une force de morsure assez forte et pourraient perforer le crâne de leur ennemi

Des paléontologues de l’Université de Californie à Berkely aux États-Unis ont découvert que le T-rex ou les dinosaures aussi jeunes que 13 ans pouvaient exercer une force de morsure suffisante pour perforer le crâne de leur ennemi – même s’il s’agissait d’un autre dinosaure. Les dinosaures adultes étaient capables d’écraser des crânes et des os avec une force de morsure six fois supérieure à celle des jeunes. Cependant, même les dinosaures juvéniles pourraient exercer une force de morsure environ 20 fois plus qu’un adulte humain.

Comprendre les forces de morsure des prédateurs à différents âges de leur vie peut aider les scientifiques à trouver leur position dans la chaîne alimentaire. Dans la dernière étude, les scientifiques étudiaient le Tyrannosaurus rex (T. rex), une espèce de dinosaure qui possédait la force de morsure la plus puissante de tous les animaux terrestres.

Les scientifiques étudiaient le crâne d’un dinosaure fossilisé lorsqu’ils y ont découvert des marques de perforation. Les marques de dents étaient celles d’un jeune T. rex, ce qui aurait pu être causé lors d’un combat pour le territoire ou la nourriture. Pour étudier en quoi la force de morsure d’un jeune T. rex différait de celle de son homologue adulte, les paléontologues ont décidé de reproduire les marques de morsure en utilisant une réplique métallique de la dent en forme de cimeterre d’un jeune T. rex. Lorsqu’ils ont simulé l’action de morsure pour correspondre à la forme et à la profondeur des marques de morsure trouvées, le résultat a été une force de morsure de 5 641 newtons.

« Ce qui est cool dans le fait de trouver des marques de morsure dans l’os d’un tyrannosaure juvénile, c’est que cela nous dit qu’à 13 ans, ils n’étaient pas encore capables d’écraser les os, mais ils essayaient déjà », explique Joseph Peterson, l’un des chercheurs qui a mené l’étude, dans un communiqué de presse de l’Université de Californie à Berkeley.

Selon les scientifiques, les tyrannosaures juvéniles augmentaient probablement leur force à mesure qu’ils grandissaient. L’étude a été publiée dans la revue Paleontology and Evolutionary Science le 2 juin.

