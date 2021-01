Les personnes transgenres d’homme à femme conservent des avantages physiques notables par rapport à leurs homologues féminines cisgenres après un an de prise d’hormones, a révélé une étude, affirmant l’évidence de manière scientifique.

Les athlètes en cours de transition vers la femme restent significativement plus forts que leurs concurrents d’origine biologique, même après un an de traitement hormonal, a révélé le mois dernier le chercheur Timothy Roberts du Children’s Mercy Hospital dans le Missouri dans une étude rétrospective publiée dans le British Journal of Sports Medicine .

Roberts a utilisé cinq ans de données de l’US Air Force pour suivre les performances des militaires en transition lors de leurs examens physiques réguliers. Ce n’est qu’après deux ans que les athlètes trans commencent à être plus performants en fonction de leur sexe adopté, selon l’étude.

Même ainsi, les données ont montré que les femmes trans couraient toujours 12% plus vite que leurs homologues cisgenres après deux ans.

« Pour le niveau olympique, le niveau élite, je dirais que probablement deux ans est plus réaliste qu’un an», A déclaré Roberts aux médias lorsque l’étude a été publiée. Le Comité international olympique n’exige actuellement que les femmes transgenres sous inhibiteurs d’hormones pendant un an, et Roberts a reconnu que «cela peut être trop court si l’objectif est un terrain de jeu égal. »

Les partisans du maintien du sport féminin strictement réservé aux femmes biologiques se sont soi-disant lancés dans l’étude de Roberts pour étayer leurs arguments. Le chercheur a nié avoir exprimé des opinions dans ce sens. Seuls les Jeux olympiques doivent se préoccuper des nouvelles découvertes, a-t-il suggéré.

« Cela ne s’applique pas aux athlètes récréatifs, ne s’applique pas à l’athlétisme des jeunes … Au niveau récréatif, probablement un an est suffisant pour que la plupart des gens puissent concourir », il a dit.

L’auteur a également fait valoir que les femmes transsexuelles qui font la transition avant ou à la puberté ne bénéficient d’aucun avantage «Et devrait être autorisée à rivaliser avec toutes les autres personnes qui sont nées femmes.»

La chercheuse Joanna Harper, elle-même transsexuelle, est allée encore plus loin, arguant que les découvertes de Roberts ne servaient qu’à confirmer que les athlètes en transition atteignent finalement la parité dans le sport féminin. Elle a également suggéré que c’était « Pas nécessaire pour que tous les avantages soient supprimés, »mais l’important était pour les femmes trans « Pour jouer plus comme les femmes cisgenres que comme les hommes cisgenres. »

Roberts semblait être d’accord avec Harper, suggérant que plutôt que d’essayer de contrôler les différences biologiques, les autorités sportives devraient accepter le fait que «les règles du jeu n’ont jamais été totalement égales»Parce que les athlètes féminines ont souvent une testostérone plus élevée que la moyenne.

Sur les réseaux sociaux, cependant, l’étude de Roberts a été largement moquée car la plupart des utilisateurs la trouvaient évidente.

Donc, tous ceux qui disaient ça depuis le début avaient raison !! Il n’a pas besoin d’une étude c’est évident !!!! – Omar Osamah (@Omarosamah) 5 janvier 2021

D’autres ont souligné la configuration expérimentale moins que convaincante, avertissant que ses conclusions fragiles ne permettraient que « transphobes » à « utilisez ceci pour justifier la discrimination. »

Aux États-Unis, l’Idaho est devenu le premier État à interdire aux athlètes transgenres de concourir contre le sexe qu’ils ont adopté, peu importe le temps écoulé depuis leur transition. D’autres États, dont le Missouri, le New Hampshire, la Géorgie et Washington, ont rédigé une législation similaire, bien qu’elle n’ait pas encore été adoptée.

