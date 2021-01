Une étude indique que le plasma sanguin réduit le risque de Covid-19 grave s’il est administré tôt

Un essai clinique petit mais rigoureux en Argentine a montré que le plasma sanguin de patients atteints de Covid-19 récupérés peut empêcher les adultes plus âgés de tomber gravement malades du coronavirus – s’ils reçoivent le traitement dans les jours suivant le début de la maladie. Les resultats, publié mercredi dans le New England Journal of Medicine, sont parmi les premiers à souligner de manière concluante les effets bénéfiques du traitement souvent discutés. Ils arrivent près de cinq mois après que la Food and Drug Administration, sous la pression du président Trump, a donné à la thérapie un feu vert d’urgence à utiliser chez les personnes hospitalisées avec Covid-19. Des milliers de patients ont reçu des perfusions de plasma dans les mois qui ont suivi, alors que les chercheurs attendu les données. La nouvelle étude est l’un des premiers essais cliniques bien conçus à montrer que la thérapie présente certains avantages. «C’est un peu ce que nous recherchions, en termes de vraiment avoir des preuves», a déclaré le Dr Boghuma Kabisen Titanji, un médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory qui n’a pas participé à la recherche. Le plasma de convalescence, le liquide jaune pâle laissé après que le sang est débarrassé de ses globules rouges et blancs, regorge de molécules combattant les maladies appelées anticorps. L’été dernier, M. Trump l’a salué comme «une thérapie puissante» rendue possible «en mobilisant tous les pouvoirs du gouvernement fédéral».

Mais la FDA timbre d’approbation controversé, accordé le 23 août, a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des chercheurs et des professionnels de la santé, dont beaucoup ont dénoncé la décision comme politique et manquant de soutien scientifique. Au moment de l’autorisation d’urgence, peu de preuves indiquaient la possibilité que le plasma sanguin puisse aider les gens à combattre le coronavirus. Les bénéfices du traitement semblaient également largement limités aux patients ayant reçu leurs perfusions dans les trois jours suivant le diagnostic et n’ayant pas encore présenté de symptômes sévères. La nouvelle étude, dirigée par le Dr Fernando Polack, médecin spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et directeur scientifique de la Fondation INFANT en Argentine, semble clarifier les circonstances dans lesquelles le plasma a ses avantages.

Chez 80 personnes, une perfusion de plasma a réduit le risque de développer un cas grave de Covid de 48%, par rapport à un autre groupe de 80 personnes ayant reçu une solution saline à la place, selon l’étude. Mais les paramètres de l’étude étaient stricts: toutes les personnes inscrites à l’essai avaient au moins 65 ans – un groupe connu pour être plus à risque de tomber gravement malade. Environ la moitié des participants avaient également des problèmes de santé qui les rendaient plus vulnérables au virus. Et la thérapie plasmatique, qui a été examinée pour s’assurer qu’elle contenait des niveaux élevés d’anticorps, était toujours administrée dans les trois jours suivant le moment où les patients ont commencé à ressentir des symptômes.