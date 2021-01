Dans la première étape de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de l’Argentine, les agents de santé de première ligne reçoivent le vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus.

Dans l’étude, qui n’a pas été évaluée par des pairs, les chercheurs ont interrogé 3762 personnes âgées de 18 à 80 ans de 56 pays pour identifier les symptômes et autres problèmes découlant de la longue Covid.

On pense qu’une étude préliminaire publiée mardi sur MedRxiv représente la plus grande collection de symptômes identifiés dans la longue population Covid à ce jour.

Le terme «long Covid» se réfère à des patients souffrant d’une maladie prolongée après avoir contracté initialement le virus, avec des symptômes comprenant un essoufflement, des migraines et une fatigue chronique.

LONDRES – La plus grande étude mondiale sur le «long Covid» à ce jour a révélé que beaucoup de ceux qui souffrent d’une maladie persistante après une infection par Covid-19 sont incapables de retourner au travail à pleine capacité six mois plus tard.

Les symptômes les plus fréquents ressentis après six mois étaient: la fatigue, la fatigue après l’exercice et le dysfonctionnement cognitif, parfois appelé brouillard cérébral.

Selon l’étude menée par des membres de Patient Led Research for COVID-19, un groupe auto-organisé de longs patients Covid qui sont également des chercheurs, les répondants présentant des symptômes pendant plus de six mois ont présenté en moyenne 13,8 symptômes au septième mois.

Plus de 45% des répondants ont déclaré avoir besoin d’un horaire de travail réduit par rapport à la période précédant la maladie et 22,3% ont déclaré qu’ils ne travaillaient pas au moment de l’enquête en raison de leur état de santé. Près de 86% ont connu des rechutes, l’exercice, l’activité physique ou mentale et le stress étant identifiés comme les principaux déclencheurs.

L’analyse a été limitée aux cas suspects et confirmés de Covid avec une maladie de plus de 28 jours et apparaissant avant juin. Cela devait permettre un examen des symptômes sur une durée moyenne de six mois, selon les chercheurs.