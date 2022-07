Une étude indique que 14% des Saoudiens sont des investisseurs en crypto, 76% ont moins d’un an d’expérience dans l’investissement en crypto-monnaie

Environ 14% des résidents saoudiens sont soit des investisseurs actuels en crypto, soit ont répertorié la crypto au cours des 6 derniers mois, selon la dernière étude de Kucoin. L’étude a en outre révélé que 76% des investisseurs n’ont qu’un an d’expertise et sont donc également intéressés par une formation pertinente en cryptographie.

Effet d’hiver crypto

Environ 3 millions de Saoudiens, soit environ 14% de la population adulte âgée de 18 à 60 ans, sont soit des investisseurs en crypto, soit ont répertorié la crypto au cours des 6 derniers mois, a montré la dernière étude menée par l’échange de crypto-monnaie Kucoin. Les résultats de l’étude ont également indiqué que 17% supplémentaires des adultes du pays seraient “crypto-curieux et susceptibles de spéculer sur les crypto-monnaies au cours des six prochains mois”.

Selon le rapport Into The Cryptoverse de l’échange de crypto, l’étude a également vérifié, mais le sentiment des résidents saoudiens à l’égard du commerce de la crypto a changé depuis le début de l’hiver continu de la crypto.

«Au premier trimestre 2022, 49% des investisseurs en crypto avaient l’intention d’étendre leurs investissements dans les crypto-monnaies au cours des six prochains mois. L’apparition du marché pessimiste au cours du deuxième trimestre de 2022 a vu un renversement du sentiment capitaliste vers des moyens conservateurs supplémentaires associés à la détention de crypto-monnaies », note le rapport.

Le rapport ajoute que depuis le début du deuxième trimestre, quelque trente et unième propriétaires de maisons de cryptographie dans le pays ont signalé vouloir «garder leur solde crypto tel quel plutôt que d’augmenter leur investissement». A l’opposé, les investisseurs aux revenus les plus faibles ont soin de liquider une partie de leurs portefeuilles pour un montant similaire.

Crypto l’avenir de la finance

Pendant ce temps, Kucoin a indiqué ci-dessus qu’il a constaté que 76% des investisseurs n’ont qu’un an d’expérience. 49% de ces investisseurs n’ont commencé que le crypto-commerce ou la finance en crypto au cours des six derniers mois. Conformément au rapport, la forte proportion de débutants en Arabie saoudite souligne la nécessité d’une éducation cryptographique.

En ce qui concerne leurs raisons de financement, 51% des investisseurs saoudiens en cryptographie ont déclaré qu’ils étaient dans cette entreprise car “ils pensent que c’est le financement à plus long terme”. Près de 44 % et plus, ils sont financés en crypto-monnaies car ils “peuvent leur apporter des rendements plus élevés à long terme par rapport à d’autres styles d’investissement monétaire”.

Alors que les hommes constituaient le premier groupe de genre dominant (63%), les jeunes investisseurs âgés de trente ans et moins représenteraient actuellement au moins un tiers de l’ensemble. Alors que 44% des investisseurs masculins en crypto ont déclaré qu’ils n’auraient peut-être pas besoin de manquer la tendance, l’étude a déterminé que les femmes sont également ciblées sur les avantages réalistes de la crypto.

En termes de sources de données, le rapport indique que “84% des investisseurs en crypto communiquent entre eux [social media] une fois en train de faire leur analyse, notamment YouTube et Twitter. un peu plus d’un tiers (35%) des communautés en ligne auraient une fois essayé de trouver des informations liées à la cryptographie.

Près de 50% des investisseurs en crypto acquièrent des devises numériques avec de l’argent pliable et interagissent mensuellement avec le commerce au comptant. Selon le rapport, cela “implique le commerce, l’achat et le mercantilisme sur cette valeur en raison du seul type de commerce cryptographique considéré comme halal par certains étudiants du monde arabe”.

L’étude de poste indique que 14% des Saoudiens sont des investisseurs en crypto, 76% ont moins d’un an d’expérience dans l’investissement en crypto-monnaie est apparu pour la première fois sur BTC Wires.