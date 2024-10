Une étude indépendante révèle que les échecs systémiques des services secrets ont permis la première tentative d’assassinat de Trump

Une étude indépendante et bipartite a identifié « de nombreuses erreurs » des services secrets américains et « des échecs et des pannes spécifiques » qui ont permis la tentative d’assassinat qui a blessé l’ancien président Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, en juillet.

Le panel, composé de quatre anciens hauts responsables des forces de l’ordre et du gouvernement, a également mis en garde contre une nouvelle faille de sécurité catastrophique si les services secrets n’entreprennent pas immédiatement une « réforme fondamentale ».

« Les services secrets sont devenus bureaucratiques, complaisants et statiques », a écrit le comité dans une lettre adressée au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui supervise l’organisation.

« Les services secrets en tant qu’agence ont besoin d’une réforme fondamentale pour mener à bien leur mission », ont ajouté les membres. « Sans cette réforme, le comité d’examen indépendant estime qu’un autre Butler peut et se reproduira. »

Les services secrets n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’examen. Un porte-parole a précédemment déclaré à NBC News qu’elle avait « élaboré un plan pour un changement de paradigme à l’échelle de l’agence » afin de résoudre les problèmes connus concernant le personnel, la formation et l’utilisation de la technologie.

« La demande croissante imposée à l’agence dans cet environnement de menace dynamique a poussé nos collaborateurs à bout », a déclaré Anthony Guglielmi, chef des communications des services secrets. « Nous reconnaissons que cela n’est pas durable et nous ne pouvons pas risquer un nouvel échec de notre mission. »

Le panel a mené 58 entretiens de plusieurs heures avec des personnes des services secrets, des forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales, et a examiné plus de 7 000 documents, selon son rapport. Les membres du comité et le personnel se sont également rendus à Butler où ils ont inspecté le site de la tentative d’assassinat.

Le groupe a déclaré avoir identifié « de profondes failles dans les services secrets, dont certaines semblent systémiques ou culturelles », notamment un « manque de pensée critique parmi le personnel des services secrets » et la réticence des agents à « s’exprimer » sur les menaces potentielles.

Longue liste d’échecs

Le nouveau rapport reflète une grande partie de ce qui a été rapporté précédemment sur les échecs des services secrets avant et pendant le rassemblement du 13 juillet. Aucun membre des services secrets ou de tout autre organisme chargé de l’application des lois au niveau fédéral, étatique ou local, par exemple, n’était spécifiquement chargé de sécuriser le toit du bâtiment à partir duquel le tireur a tiré sur Trump.

Atténuer la ligne de vue entre le bâtiment et la scène avec des barrières physiques si nécessaire aurait dû être une procédure opérationnelle standard pour les services secrets et « représente un échec critique en matière de sécurité », indique l’étude.

Les services secrets de Trump ont effectué un travail supplémentaire avant le rassemblement, y compris une avance de contre-tireurs d’élite, en particulier parce que les informations personnelles du chef et du chef adjoint de Trump avaient été lues sur des renseignements « liés à une menace à longue portée contre l’ancien président Trump par un étranger ». acteur, mais pas spécifique au rallye Butler.

La campagne Trump a déclaré plus tard que Trump avait été informé par des responsables du renseignement américain des « menaces réelles et spécifiques » de l’Iran de l’assassiner.

« La méthode de tentative d’assassinat de Thomas Matthew Crooks incarnait le genre même de menace contre laquelle les services de renseignement mettaient en garde », conclut le rapport.

Dans une note de bas de page, le rapport note que « le panel a rencontré des preuves selon lesquelles le personnel de la campagne Trump a exprimé une résistance concernant le placement de certains équipements lourds et/ou véhicules sur le site », qui auraient pu être utilisées pour atténuer le risque de visibilité directe.

Le rapport indique qu’il incombe en fin de compte aux services secrets de garantir que des mesures d’atténuation appropriées sont en place et de « faire remonter les divergences entre le personnel de campagne et le service jusqu’à leur résolution appropriée ».

Deux heures avant la tentative d’assassinat, Crooks a pu piloter un drone sur le site du rassemblement à 15 h 51 pendant environ 11 minutes. Son drone n’a pas été détecté car le système de lutte contre les drones des services secrets avait un problème technique et est resté inopérant pendant de nombreuses heures. En fin de compte, le système n’a commencé à fonctionner que plus d’une demi-heure après que Crooks ait utilisé le drone.

Le rapport décrit également l’échec des services secrets ou des forces de l’ordre locales à retrouver Crooks, bien qu’il ait été identifié pour la première fois comme suspect plus de 90 minutes avant d’ouvrir le feu sur Trump.

Crooks a été identifié pour la première fois par un membre de l’équipe locale de contre-tireurs d’élite sur le point de quitter son service. Il a envoyé un message à d’autres contre-tireurs pour les avertir que Crooks s’était faufilé dans un parking censé être interdit et bloqué par des barrières physiques.

Plus important encore, les dirigeants des services secrets de Trump n’ont jamais été informés d’une personne agissant de manière suspecte dans la foule avant que l’ancien président ne monte sur scène, ni dans les minutes qui ont suivi que Crooks se soit positionné sur le toit du bâtiment et se préparait à tirer.

Ce n’est qu’à 18 h 09, quatre minutes après que Trump ait commencé à parler, qu’un policier de l’État de Pennsylvanie en poste avec les services secrets dans la salle de sécurité a indiqué verbalement que Crooks était l’individu suspect qui parcourait la scène et qui se trouvait maintenant sur la scène. toit d’un immeuble.

La salle de sécurité des services secrets n’avait pas de vue directe sur la scène du rassemblement et « ne disposait pas d’un système de commandement des incidents opérationnel pour le reporting et le suivi centralisés des événements et des problèmes survenus ».

Le panel a recommandé une série de réformes à mettre en œuvre par les services secrets dès que possible, telles que la surveillance aérienne des événements en plein air, une formation supplémentaire et la création d’un centre de communication central pour les grands événements. Le comité a également recommandé que tous les organismes d’application de la loi participants soient inclus.

Le plus surprenant peut-être est que le panel n’a pas considéré le manque de financement comme un facteur sous-jacent aux échecs des services secrets. L’agence le budget a presque doublé au cours de la dernière décenniepassant d’environ 1,8 milliard de dollars au cours de l’exercice 2014 à plus de 3 milliards de dollars, selon les documents du gouvernement.

Au cours de la même période, les effectifs de l’agence ont augmenté de près de 25 %, avec plus de 8 100 personnes. Ils comprennent environ 3 200 agents spéciaux et 1 300 officiers en uniforme, selon le site de l’agence.

Le rapport conclut que les échecs de l’agence vont au-delà des dépenses. « Même un budget illimité ne suffirait pas, à lui seul, à remédier à bon nombre des échecs du 13 juillet », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com