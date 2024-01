Une étude identifie un biomarqueur potentiel pour détecter le long Covid | Santé

Quatre années sont sur le point de s’écouler depuis le déclenchement d’une pandémie qui a secoué le monde et bien que le virus Covid soit désormais sous contrôle, sa gueule de bois pèse toujours sur des millions de personnes. Le Covid long – qui est associé à plus de 200 symptômes – touche une personne sur huit. Les scientifiques tentent encore de décrypter ce qui se cache derrière cette maladie hétérogène. Certaines études pointent vers un dysfonctionnement immunitaire ; d’autres aux réservoirs viraux cachés dans le corps. Les chercheurs pensent également que cela est lié à une inflammation persistante ; mais le mécanisme fondamental reste flou.

Une étude publiée jeudi dans le revue prestigieuse Science fait la lumière sur la maladie en identifiant un biomarqueur potentiel dans le sang pour détecter le Covid long. Les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes d’un long Covid présentaient des modifications des protéines sériques sanguines dans le système du complément, un réseau de molécules qui participe à la destruction des agents pathogènes. La découverte met en évidence le rôle clé que joue le système immunitaire dans le développement du Covid long et ouvre la porte à des médicaments visant à inverser ce dysfonctionnement des lignes de défense de l’organisme.

En janvier 2020, le virus Sars-Cov-2 se propageait déjà silencieusement dans le monde entier et les premiers cas de Covid commençaient à apparaître partout. Quatre ans plus tard, environ 778 millions de personnes ont été infectées et sept millions sont mortes, selon l’Organisation mondiale de la santé. Mais les milliers de personnes atteintes du Covid long ne sont pas comptabilisées dans les statistiques. Bien qu’ils ne soient pas infectés activement, ils souffrent de symptômes tels que fatigue, brouillard cérébral, douleurs musculaires, problèmes respiratoires, parfois en même temps.

“Il n’existe actuellement aucun test diagnostique ni solution thérapeutique pour les patients concernés”, admet l’étude dans Science. Il n’existe ni traitements ni tests car le Covid long est encore, pour les scientifiques, un puzzle à moitié terminé.

Mais des chercheurs de l’Université de Zurich (Suisse) sont désormais parvenus à trouver une autre pièce du puzzle et à identifier un schéma commun dans les cas de Covid long. Les scientifiques ont suivi 39 participants en bonne santé et 113 patients Covid pendant plus d’un an et ont prélevé des échantillons de sang sur chacun d’eux à différents moments pour identifier les biomarqueurs communs des personnes atteintes de Covid long. Dans l’étude, il y avait des individus qui étaient infectés par le coronavirus, mais qui n’avaient pas de Covid depuis longtemps ; d’autres qui ont présenté des symptômes de Covid pendant quelques mois après l’infection ; et les personnes qui ont développé un long Covid et ont présenté des symptômes au fil du temps.

« Nous avons prélevé du sang sur des patients et examiné plus de 6 500 protéines différentes. Nous nous sommes ensuite demandé quelle était la plus grande différence, à savoir les protéines appartenant au système du complément», explique Onur Boyman, auteur de l’étude et responsable du département d’immunologie clinique et d’allergologie à la Faculté de médecine de l’Université de Zurich.

Chez les personnes atteintes d’un long Covid, les scientifiques ont constaté que ce mécanisme – qui fait partie du système immunitaire inné – était dérégulé. Le système du complément est un réseau de protéines qui fonctionnent en cascade, s’activant les unes les autres pour aider à reconnaître et à détruire les éléments nocifs. Le problème est que si ce mécanisme est dérégulé, cela peut être nocif pour l’organisme. « Cette étude a montré que le système du complément était actif en cas de Covid long : lorsque les patients ont cette pathologie, ce système est également actif. Et ce qui est intéressant, c’est que dans le groupe des patients atteints de Covid long, il y en a qui ont eu de la chance et se sont rétablis. Et dans ces cas-là, le système du complément est également revenu à la normale », explique Boyman.

Le scientifique explique que le système du complément communique non seulement avec le système immunitaire de l’organisme, mais aussi avec d’autres, comme le système de coagulation sanguine. En fait, les chercheurs ont découvert que les patients atteints de Covid long présentaient une coagulation altérée et des lésions tissulaires, ce qui, selon Boyman, pourrait expliquer la présence de petits caillots sanguins. Il explique : « Le système du complément communique également avec de nombreuses cellules différentes, par exemple celles situées à l’intérieur des vaisseaux sanguins. Si le système du complément est actif, ces cellules peuvent être endommagées. Ainsi, chez un individu présentant de tels dommages aux cellules endothéliales [which line the inside of blood vessels], si vous faites de l’exercice, votre cœur pompe davantage, votre tension artérielle augmente, ce qui crée un stress sur ces cellules endothéliales. Ces cellules subissent donc un double stress, ce qui pourrait expliquer l’intolérance à l’exercice.

L’étude n’analyse pas spécifiquement si la dérégulation du système du complément explique le mélange varié de symptômes liés au Covid long, mais Boyman souligne que ce réseau de protéines est en contact avec l’ensemble de l’organisme. « Le système du complément est constitué de petites protéines qui peuvent voyager dans le sang vers tous les organes : le cerveau, les poumons, l’intestin… et ces organes peuvent interagir avec tous les types de cellules. Ainsi, dans une situation normale, le système du complément est pleinement actif, non pas parce que nous avons une infection virale, mais parce que ce système remplit de nombreuses fonctions différentes, comme l’élimination des cellules mortes. Cependant, si vous avez un système du complément dérégulé, cela peut causer des dommages et l’étendue des dommages peut être très spécifique à chaque individu. Chez certaines personnes, cela peut être le cerveau, chez d’autres les poumons, l’intestin… Cela dépend de chaque personne.

Des questions encore sans réponse

La recherche ne résout pas toutes les questions autour du Covid long, mais, selon les experts externes consultés, elle conforte la preuve que le système immunitaire joue un rôle clé dans la maladie.

“Je ne dirais pas ça [dysregulation of the complement system] est la cause, mais plutôt un facteur qui pourrait expliquer les symptômes que présentent les personnes atteintes de Covid long. Nous ne savons pas s’il existe d’autres éléments qui pourraient prédire un long Covid. Cette condition a toujours été émise de différentes manières : de nombreuses lésions tissulaires, un réservoir viral ou une auto-immunité et une inflammation. Ce travail montre que le système immunitaire a beaucoup à voir avec le long Covid », explique Natalia Egri, immunologiste à l’Hospital Clínic, qui n’a pas participé à la recherche.

Jeremy Nicholson, directeur du Australian National Phenome Center à l’Université Murdoch, affirme que l’étude « aide à identifier certaines perturbations immunologiques fondamentales qui nous aident à comprendre les effets thrombo-inflammatoires – affectant par exemple les parois des vaisseaux sanguins – qui peuvent donner lieu à des perturbations systémiques plus généralisées. problèmes (tous les organes ont des vaisseaux sanguins). Mais il dit en parlant à Centre des médias scientifiques, l’article « n’explique toujours pas la diversité des symptômes longs du Covid ni leur expression différentielle entre les individus ».

“Cet article est une autre brique dans le mur, mais le tableau immunométabolique intégrateur complet du long Covid n’a pas encore émergé et nécessite des études encore plus complètes sur un plus grand nombre de personnes”, ajoute-t-il.

De son côté, Marcos López-Hoyos, président de la Société espagnole d’immunologie, souligne que la recherche démontre que le Covid long « est davantage lié à une altération de la régulation de la réponse immunitaire ». L’expert, qui n’a pas non plus participé à la recherche, souligne qu’il s’agit d’un « article robuste, où de nombreuses protéines sont analysées et où il existe une cohorte très bien contrôlée ». Mais il admet également que le système du complément « n’est peut-être pas le seul facteur » associé au Covid long. Boyman reconnaît que l’une de ses principales préoccupations est de découvrir « ce qui maintient le système du complément actif » et pourquoi certains patients atteints d’un long Covid se rétablissent avec le temps et d’autres non.

Traitement possible

Les chercheurs suggèrent que leurs découvertes peuvent servir de biomarqueur pour détecter les longs Covid et servir également de cible potentielle pour le traitement. « Certaines entreprises développent des inhibiteurs du complément. Actuellement, ils sont utilisés pour des maladies immunitaires très rares qui touchent par exemple les reins ou les muscles. Mais cette étude pourrait encourager ces entreprises, parmi lesquelles les grandes sociétés pharmaceutiques, à se pencher sur le traitement du Covid long », déclare Boyman.

Le chercheur souligne cependant que même si le processus de prélèvement d’un échantillon est similaire à une prise de sang ordinaire, l’étude ultérieure est plus complexe. « Nous utilisons des méthodes très compliquées et sophistiquées. Vous ne pouvez pas simplement utiliser notre méthode dans n’importe quel hôpital pour détecter les différences que nous détectons. Cela nécessiterait davantage de développement, mais nous avons montré que cela peut être mesuré et qu’une entreprise spécialisée dans le diagnostic pourrait développer un test plus simple qui pourrait ensuite être utilisé dans les hôpitaux pour améliorer le diagnostic du Covid long », dit-il.

