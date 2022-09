Une étude identifie les États les plus élevés d’Amérique Les plus curieux de Bitcoin, Ethereum

En septembre, une paire de, le portail Internet d’agrégation du marché de la cryptographie Coingecko.com a révélé une étude qui identifie les 10 États américains les plus intéressés par les deux principales devises numériques, bitcoin et ethereum. L’équipe a tiré parti des connaissances de Coingecko sur le trafic des pages et a découvert que la Californie capte quarante tiers du trafic visitant les sites bitcoin et ethereum du site.

La Californie et l’Illinois en tête du peloton, le New Jersey et l’IN classés au plus bas de tous les temps

Entre une paire de mai et le 21 août 2022, les chercheurs de Coingecko ont mené une étude qui vise à voir les dix et vingt États américains les plus curieux au sujet des deux principales crypto-monnaies, bitcoin et ethereum.

Coingecko a utilisé les connaissances du trafic Internet du site et a indexé l’ensemble d’informations sur cent, cent étant le meilleur objectif pour les scores de trafic du site Web. Le site Web d’agrégation du marché de la cryptographie est à la mode car il comprend un classement international similaire à Web.com de 1 743 et aux États-Unis, il est de 3 150.

Les résidents de l’Illinois ont beaucoup visité le site Web Bitcoin, tandis que le site Web d’Ethereum a été visité beaucoup moins. La plupart des vingt États les plus élevés avaient le score suivant pour le bitcoin, mais des États comme le New Jersey, le Wisconsin, le Colorado et la Floride avaient le score suivant pour Ethereum.

Le New Jersey et l’IN avaient des notes historiquement basses (1,5) sur les vingt meilleures. Sur les vingt États les plus élevés, l’étude de Coingecko montre que le bitcoin domine l’intérêt par soixante-seize alors que l’éthereum a de l’or pur.

Après le deuxième État le plus intéressé, New York, la Floride, Washington, la Pennsylvanie, le Texas, la Virginie, la Géorgie et l’Arizona suivaient en qualité. Le directeur de l’exploitation de Coingecko et le policier co-fondateur Ong ont expliqué qu’il n’était pas étonné que la Californie soit l’État le plus dominant aux États-Unis en ce qui concerne l’intérêt pour le bitcoin et l’éthereum.

“On s’attend à ce que la Californie, de concert avec les principaux pôles technologiques mondiaux, prenne la couronne dans l’intérêt des crypto-monnaies” blue-chip “”, a déclaré Ong dans un communiqué en semaine. «Ce qui est particulièrement remarquable, c’est l’intérêt du Colorado, du Wisconsin, du New Jersey et de la Floride pour Ethereum plutôt que Bitcoin. Il reste à voir cependant ces classements et parts de marché peuvent jouer dans les mois à venir, avec la fusion d’Ethereum au coin de la rue.

L’étude post identifie les États les plus élevés d’Amérique Le plus curieux de Bitcoin, Ethereum est apparu pour la première fois sur BTC Wires.