Une étude identifie des populations présentant des facteurs de risque modifiables de démence

Des recherches du Sunnybrook Health Sciences Centre et de l’Université de Toronto ont identifié trois sous-groupes de personnes au début de la soixantaine qui présentent un risque observable de démence pour lequel eux-mêmes et leurs cliniciens peuvent encore faire quelque chose.

« Les résultats de cette étude pourraient aider à mieux prédire le risque d’un individu afin de planifier une stratégie de prévention personnalisée pour ralentir l’apparition de la démence », explique Lisa Xiongauteur principal de l’étude et doctorant au département de pharmacologie et toxicologie à la Faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

En 2020, le Lancette La Commission a identifié 12 facteurs modifiables qui augmentent le risque de démence au niveau de la population : faible niveau d’éducation, déficience auditive, traumatisme crânien, hypertension, consommation excessive d’alcool, obésité, antécédents de tabagisme, dépression, isolement social, inactivité physique, pollution de l’air et diabète. Il n’était pas clair si ces facteurs de risque coexistaient entre les individus d’une manière qui pourrait aider les cliniciens à repérer les personnes susceptibles de nécessiter une attention particulière.

« Notre objectif était de décrire les différentes manières dont les individus développent la démence en identifiant des profils sous-jacents, ou des groupes de sous-populations, sur la base des caractéristiques de la démence. Lancette facteurs de risque modifiables de la Commission, et nous les avons trouvés », explique Xiong, chercheur au Dr Sandra Black Center for Brain Resilience and Recovery à Institut de recherche Sunnybrook.

Les chercheurs ont utilisé les données de la UK Biobank, une étude observationnelle portant sur plus de 500 000 participants vivant au Royaume-Uni, pour identifier des sous-groupes de personnes en fonction de leurs facteurs de risque de démence modifiables chez des adultes sans démence âgés de 60 à 64 ans au début de leur étude. l’étude britannique.

Ils ont ensuite analysé plus de 15 ans de données de suivi de ces participants pour examiner leurs risques de développer une démence.

L’étude, publiée dans la revue Psychiatrie Moléculaireont montré trois « profils de risque » distincts liés au risque cardiométabolique (santé cardiaque), au risque lié à la consommation de substances et à une catégorie de personnes à faible risque présentant moins de ces facteurs de risque de démence.

« Comprendre comment ces combinaisons distinctes de facteurs conduisent ensemble à la démence permet une approche plus personnalisée ou plus centrée sur la personne en matière d’évaluation des risques et peut conduire à des stratégies ciblées de prévention et de traitement », explique Walter Swardfagerauteur principal de l’étude et professeur adjoint de pharmacologie et de toxicologie à Temerty Medicine.

Les chercheurs ont également utilisé les résultats de tests cognitifs et d’imagerie cérébrale pour comprendre comment les profils de risque préparent le terrain à la démence. Les tests cognitifs ont révélé que les personnes présentant des profils de risque distincts accomplissaient différemment des tâches liées aux fonctions cérébrales telles que la réflexion, l’apprentissage, la mémorisation et l’utilisation du jugement et du langage, tandis que l’imagerie cérébrale montrait des quantités variables de rétrécissement du cerveau et de dommages à la substance blanche.

« Les trois groupes à risque ont montré des caractéristiques uniques à la fois sur l’imagerie cérébrale et les tests cognitifs, montrant comment les individus peuvent être à risque de développer une démence de différentes manières », explique Swardfager, qui est également scientifique au sein du programme de recherche Hurvitz sur les sciences du cerveau au Sunnybrook Research Institute. .

Les chercheurs ont également montré que certaines caractéristiques des trois profils différaient selon le sexe et que les interactions entre ces profils et leur susceptibilité génétique à la maladie d’Alzheimer influençaient les résultats de la démence. Jusqu’à la moitié du risque de démence chez les personnes dépend de leurs gènes, ce qui reflète une contribution importante qui peut être héritée des parents.

« L’étude illustre comment les interactions complexes entre les facteurs de risque génétiques et modifiables de la démence se manifestent par des traits que nous pouvons observer de nombreuses années avant que la démence ne se développe, offrant ainsi une nouvelle opportunité de modifier la trajectoire de la maladie », explique Swardfager.

Les auteurs préconisent le développement ultérieur de ces outils de prédiction du risque de démence afin de faire progresser les évaluations personnalisées des risques et les approches de médecine de précision, y compris la nécessité d’examiner le risque de démence multidomaine dans différents groupes raciaux et ethniques.

La recherche était le fruit d’une collaboration entre le Sunnybrook Health Sciences Centre, l’Université de Toronto, l’Institut de cardiologie d’Ottawa, l’Université d’Ottawa, le Østfold University College (Halden, Norvège) et le Toronto Rehabilitation Institute (UHN).