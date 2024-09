Une étude identifie des biomarqueurs potentiels pour la réponse au traitement du rhumatisme psoriasique

Les produits biologiques et le traitement au méthotrexate (MTX) du rhumatisme psoriasique (RP) affectent les taux sériques de CXCL10, MMP3, S100A8, ACP5 et CCL2, dont certains peuvent avoir une utilisation potentielle comme biomarqueurs pour prédire la réponse au traitement du RP.1

« Plusieurs biomarqueurs susceptibles d’aider à prédire la réponse au traitement du rhumatisme psoriasique ont été proposés. Parmi eux, le motif CXC de la chimiokine 10 (CXCL10) était significativement plus élevé chez les patients atteints de psoriasis qui développent un rhumatisme psoriasique par rapport à ceux qui n’en développent pas. Les taux sériques de métalloprotéinase matricielle 3 (MMP3) sont plus élevés chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique que chez les témoins sains. La protéine de liaison au calcium S100 A8 (S100A8) a montré une capacité prédictive de la réponse au TNFi dans le tissu synovial des patients atteints de rhumatisme psoriasique. La phosphatase acide 5 (ACP5, également connue sous le nom de phosphatase acide résistante au tartrate) [TRAP]) est exprimé différemment entre les répondeurs et les non-répondeurs au TNFi. Le ligand de chimiokine 2 (CCL2) est augmenté chez les patients atteints de PsA et favorise la migration des lymphocytes T dans la synovie, contribuant aux lésions articulaires observées dans le PsA », ont écrit Rachel Offenheim, chercheuse principale, Programme de recherche sur l’arthrite psoriasique, Schroeder Arthritis Institute et Krembil Research Institute, University Health Network, Toronto, Canada, et ses collègues.1

Offenheim et ses collègues ont analysé les données d’une biobanque de patients atteints de PsA traités par des inhibiteurs du TNF (TNFi), des inhibiteurs de l’interleukine-17 (IL-17i) et du MTX, en comparaison avec des patients atteints de PsA non traités par des médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie biologiques (bDMARD) ou des médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie synthétiques conventionnels (csDMARD) et des patients atteints de psoriasis sous bDMARD et appariés non traités.2 Ils ont analysé des échantillons de sérum au départ et au bout de 3 à 6 mois de suivi et ont quantifié les niveaux de protéines à l’aide d’un test multiplex Luminex. Ils ont développé des modèles de classification par régression logistique pour le potentiel prédictif des biomarqueurs. Ils ont défini la réponse au traitement comme l’obtention d’une faible activité de la maladie ou d’une rémission selon les scores DAPSA (Disease Activity in PSoriatic Arthritis), une réduction de 75 % des scores PASI (Psoriasis Area and Severity Index) et une réduction de 50 % du nombre d’articulations activement enflammées.1

Les chercheurs ont constaté que chez les participants atteints de PsA, le TNFi réduisait les taux sériques de CXCL10 (P <.001 mmp3="">P <.001 s100a8="">P <.001 acp5="">P <.001 and="" ccl2="">P <.05 il-17i="" increased="" acp5="">P <.01 and="" ccl2="">P <.05 and="" mtx="" reduced="" mmp3="">P <.05 changes="" in="" mmp3="">P <.01 and="" s100a8="">P <.05 levels="" were="" significantly="" different="" between="" patients="" with="" untreated="" psa="" and="" matched="" biologic-treated="" psa.="" there="" no="" significant="" differences="" treated="" or="" psc.="" class="text-inherit">1

Offenheim et ses collègues ont constaté que des niveaux de base élevés d’ACP5 (aire sous la courbe [AUC]ASC = 0,80) chez les patients atteints de RP traités par produits biologiques et de faibles taux initiaux de MMP3 (ASC = 0,80) chez les patients non traités par produits biologiques étaient prédictifs d’une réponse DAPSA. Des taux initiaux élevés de CXCL10 (ASC = 0,87) et de S100A8 (ASC = 0,88) chez les patients atteints de RP traités par produits biologiques, tandis que des taux initiaux élevés de MMP3 (ASC = 0,93) et d’ACP5 (ASC = 0,93) et de faibles taux initiaux de S100A8 (ASC = 0,86) chez les patients atteints de RP non traités par bDMARD ou csDMARD étaient prédictifs d’une réponse PASI. Des niveaux initiaux élevés de MMP3 (ASC = 0,82) et de S100A8 (ASC = 0,84) et de faibles niveaux initiaux d’ACP5 (ASC = 0,90) étaient prédictifs d’une réponse dans le nombre d’articulations activement enflammées chez les patients atteints de PsA traités par des produits biologiques.1

« Dans cette étude, nous avons déterminé l’effet du traitement biologique (TNFi et IL-17i) et du MTX sur les concentrations sériques de CXCL10, MMP3, S100A8, ACP5 et CCL2 chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique (PsA) », ont conclu Offenheim et ses collègues.1 « Nos résultats soulignent que MMP3, S100A8, ACP5 et CXCL10 ont une utilisation potentielle comme biomarqueurs sériques pour prédire la réponse au traitement chez les patients atteints de PsA. »

RÉFÉRENCES

