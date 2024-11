Une étude historique révèle qu’un régime pauvre en sucre pendant la petite enfance réduit le risque de maladie chronique au cours de la vie | Rédaction

Un régime pauvre en sucre au cours des premières années de la vie peut réduire considérablement le risque de maladies chroniques à l’âge adulte, selon une étude basée sur des données historiques.

Les chercheurs ont extrait des données de Biobanque britannique, en se concentrant sur les adultes conçus juste avant et après la fin du rationnement du sucre en temps de guerre au Royaume-Uni en 1953.

L’étudepublié dans Science, ont indiqué que les enfants exposés à des restrictions sucrées au cours de leurs 1 000 premiers jours, y compris une grossesse in utero, avaient un risque jusqu’à 35 % inférieur de développer un diabète de type 2 et un risque jusqu’à 20 % inférieur d’hypertension à l’âge adulte. . Étonnamment pour les chercheurs, l’exposition in utero était suffisante à elle seule pour réduire les risques.

L’étude – dirigée par l’Université de Californie du Sud en collaboration avec l’Université de Californie à Berkeley et McGill – fournit certaines des premières preuves humaines convaincantes des effets à vie d’une consommation précoce de sucre.

La ration d’hier, la ligne directrice d’aujourd’hui

Alors que le rationnement était en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale et plusieurs années après, la consommation de sucre était inférieure à 40 grammes par jour pour les adultes et nulle pour les enfants de moins de deux ans. Lorsque le rationnement a pris fin, la consommation a explosé. Ce contraste saisissant a donné aux chercheurs un aperçu clair des effets du sucre.

« Ce qui est fascinant, c’est que les niveaux de sucre autorisés lors du rationnement reflètent les directives actuelles. Notre étude suggère que si les parents suivaient ces recommandations, cela pourrait entraîner des bénéfices importants pour la santé de leurs enfants », a déclaré Claire Boone, co-auteure de l’étude, professeure adjointe au Département d’économie et au Département d’équité, d’éthique et de politique de McGill. .

Santé Canada recommande peu ou pas de sucres ajoutés pour les enfants de moins de deux ans. Il existe des limites strictes sur le sodium et les additifs alimentaires destinés aux nourrissons, mais il n’existe aucune réglementation sur les sucres.

Une « expérience naturelle » montre des effets à long terme

Boone a déclaré qu’étudier la nutrition est notoirement difficile car il est difficile de contrôler les régimes alimentaires sur de longues périodes et de suivre les résultats avec précision.

«C’est pourquoi il existe tant de recherches contradictoires sur l’alimentation», a-t-elle déclaré.

« Cette expérience naturelle nous permet de voir les effets à long terme de la consommation de sucre dans un contexte réel, offrant ainsi au public une image beaucoup plus claire. »

Elle a noté qu’à mesure que les débats publics se poursuivent sur des mesures telles que les taxes sur le sucre et des réglementations plus strictes sur les aliments sucrés commercialisés auprès des nourrissons et des jeunes enfants, les résultats de l’étude s’ajoutent aux preuves croissantes montrant l’importance d’un régime alimentaire précoce pour la santé tout au long de la vie.

Boone a ajouté que la prochaine phase de recherche explorera comment le sucre au début de la vie pourrait affecter l’inflammation et le risque de cancer.

L’étude a été soutenue par l’Institut national américain sur le vieillissement.

À propos de l’étude

« Exposition au rationnement du sucre au cours des 1000 premiers jours de la vie protégée contre les maladies chroniques » de Tadeja Gracner, Claire Boone et Paul J. Gertler a été publié dans Science.