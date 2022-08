Une étude fait des prédictions majeures pour les buveurs de thé

Ceux qui boivent au moins deux tasses par jour ont tendance à vivre plus longtemps

Les Britanniques qui disent boire au moins deux tasses de thé par jour ont tendance à vivre plus longtemps que ceux qui ne le font pas, a révélé une étude de la base de données nationale sur la santé.

Les scientifiques ont analysé près de 500 000 personnes âgées de 40 à 68 ans qui sont incluses dans la UK Biobank, une base de données destinée à aider à explorer les liens possibles entre diverses conditions médicales et des facteurs génétiques ou environnementaux affectant les patients. L’article, qui a été publié mardi dans la revue médicale Annals of Internal Medicine, a cherché à découvrir s’il existait une corrélation entre les habitudes de consommation de thé et la mortalité.

Après avoir examiné plus d’une décennie de données, les chercheurs ont découvert que “une consommation de thé plus élevée était modestement associée à un risque de mortalité toutes causes confondues plus faible chez ceux qui buvaient deux tasses ou plus par jour.” La tendance était similaire, que les participants aient bu du café ou que leurs gènes leur permettent de métaboliser la caféine, selon le rapport.

L’étude n’implique pas de causalité, seulement une corrélation, et n’a pas tenu compte de facteurs non reflétés dans la base de données, tels que la taille des tasses consommées. Mais les résultats indiquent que la boisson peut faire partie d’une alimentation saine, ont déclaré les auteurs, qui travaillent aux National Institutes of Health de Bethesda aux États-Unis.

Le rapport est important car les bienfaits du thé pour la santé ont été principalement étudiés en Asie, où le thé vert est plus populaire que le thé noir, qui prédomine en Europe, y compris au Royaume-Uni.