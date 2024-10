Une étude explore les moyens de prévenir l’empoisonnement aux opioïdes chez les enfants – Schulich School of Medicine & Dentistry

Les chercheurs partagent des recommandations pour prévenir les décès liés aux opioïdes chez les enfants. (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

Par Cynthia Fazio

Une nouvelle étude de chercheurs occidentaux en collaboration avec le Bureau du coroner en chef de l’Ontario met en lumière l’ampleur des décès liés aux opioïdes chez les jeunes enfants en Ontario, tout en fournissant une image plus claire des facteurs de risque.

L’étude provinciale publiée dans la revue Pédiatrie et santé infantile, a examiné des cas spécifiques de décès liés aux opioïdes chez des enfants de moins de 10 ans et a utilisé des descriptions de situation pour aider à identifier les domaines d’intervention potentielle. Les chercheurs ont découvert qu’entre 2017 et 2021 en Ontario, 10 enfants sont morts d’une surdose d’opioïdes – le plus âgé à seulement quatre ans et le plus jeune à neuf mois. Il s’agit de la première étude à analyser les décès liés aux opioïdes chez les moins de 10 ans au Canada et à examiner les circonstances permettant de prévenir ces conséquences tragiques à l’avenir.

« Le bureau du coroner a identifié une série de décès d’enfants sous opioïdes, mais il y avait un manque de compréhension concernant les circonstances ou les facteurs de risque entourant les décès », a déclaré le Dr Michael Rieder, auteur principal et professeur à l’École de médecine et de dentisterie Schulich. .

Dr Michael Rieder

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario est le plus grand système de coroner centralisé en Amérique du Nord. Ils collectent des données dans toute la province, y compris des données contenant des informations détaillées sur les décès liés aux opioïdes via une base de données Opioid Investigative Aid.

Les opioïdes sont un groupe de médicaments qui comprend le fentanyl, généralement prescrits pour soulager la douleur. Cependant, des doses élevées peuvent ralentir la respiration et le rythme cardiaque, entraînant la mort.

L’étude a révélé que le fentanyl était la substance principale dans 80 pour cent des décès. Dans la plupart des cas, les substances ont été trouvées dans les zones de jeu ou de couchage de l’enfant.

« Nous avons également examiné le nombre de décès au cours des quatre années précédant notre période d’étude. Il y a eu quatre décès entre 2012 et 2016 », a déclaré Rieder, professeur aux départements de pédiatrie, de physiologie, de pharmacologie et de médecine. « Ainsi, le nombre de décès a plus que doublé. »

Les chercheurs notent que des études américaines montrent une forte augmentation similaire des décès liés aux opioïdes chez les enfants.

« Les médecins et les professionnels de la santé qui s’occupent de patients qui consomment des substances doivent être conscients que s’il y a des bébés ou des enfants dans la maison, il doit y avoir une conversation informative et sans jugement sur l’endroit où les drogues sont consommées. sont stockés et les risques globaux», a déclaré Rieder.

Tous les enfants décédés avaient déjà été impliqués dans les services de protection de l’enfance, et sept enfants sur dix provenaient de ménages dans lesquels la police avait déjà été impliquée.

« Il était surprenant que dans pratiquement tous les cas, un service de protection de l’enfance ait été impliqué et que pourtant ces décès se produisent quand même », a déclaré Rieder.

Prévenir les décès liés aux opioïdes chez les enfants

Augmenter l’éducation et l’accès à la naloxone – un médicament qui inverse temporairement les effets des surdoses d’opioïdes pour prévenir les lésions cérébrales et la mort – est une intervention possible, ont suggéré les chercheurs. Ils affirment également que des statistiques plus précises aideront à optimiser les interventions ciblées.

Rieder a également déclaré que les visites à domicile des services de protection de l’enfance devraient inclure une éducation sur le stockage sûr et sécurisé des médicaments si des matériaux associés à la drogue sont présents dans un ménage, ainsi qu’une éducation sur les pratiques de sommeil sûres.