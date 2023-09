Une étude explore le lien entre le café et la dépression

Les amateurs de café devront peut-être commencer à compter leurs tasses. Selon une étude récente, le nombre de tasses de café qu’un individu consomme révèle son risque de développer des troubles de santé mentale comme la dépression ou l’anxiété.

L’étude, publiée dans Psychiatry Research le mois dernier, a révélé que les personnes qui consommaient deux à trois tasses de café par jour présentaient un risque plus faible de dépression et d’anxiété.

Pendant ce temps, les personnes qui buvaient plus de six tasses par jour présentaient un risque plus élevé de dépression et d’anxiété.

Les personnes qui buvaient une à deux tasses de café par jour présentaient un risque plus faible de développer une dépression et une anxiété, mais pas aux mêmes niveaux que celles qui en consommaient deux à trois tasses par jour, selon l’étude.

Les chercheurs ont déclaré que la caféine, un composant clé du café, serait le facteur qui influence la santé mentale.

L’étude a porté sur 152 821 personnes qui ont répondu à des questionnaires en ligne sur la santé mentale dans le cadre de l’ensemble de données UK Biobank, un pool de données qui contient les données de plus d’un demi-million d’adultes de la population générale du Royaume-Uni.

Les données sur la consommation de café ont été obtenues à partir de questionnaires en ligne remplis entre 2006 et 2010, tandis que les données sur les troubles mentaux provenaient de diverses sources, selon l’étude.

Les résultats ont montré que 81 pour cent des participants consommaient du café, et parmi ce chiffre, 41 pour cent en buvaient deux à trois tasses par jour, 28 pour cent en buvaient une tasse et le reste en buvait plus de trois.

Les auteurs de l’étude voulaient savoir si l’association avec la dépression et l’anxiété dépendait également des variations du café comme les additifs instantanés, moulus, décaféinés et du café comme le lait, les édulcorants de sucre et les édulcorants artificiels. Les résultats de l’étude étaient cohérents quelles que soient ces personnalisations.

Les résultats montrent que la consommation quotidienne de deux à trois tasses de café moulu était liée à un risque réduit de dépression et d’anxiété par rapport à ne pas boire de café du tout.

Boire deux à trois tasses de café instantané par jour s’est avéré associé à un risque réduit de dépression, mais pas d’anxiété, et consommer une à trois tasses de café non sucré par jour réduisait également le risque de dépression et d’anxiété.

« Nos résultats soutiennent la recommandation selon laquelle une consommation modérée de café pourrait faire partie d’un mode de vie sain pour prévenir et gérer la dépression et l’anxiété dans la population générale », conclut l’étude.

Les chercheurs notent que la consommation de café a été auto-déclarée et effectuée à une période donnée et que les habitudes de consommation de café peuvent fluctuer, ce qui a un impact sur les résultats.

Ils notent également que les participants à l’étude ont été interrogés sur plusieurs types de café, mais classés en un seul type de café, alors qu’en réalité, les individus peuvent consommer différents types de café tout au long de la journée.