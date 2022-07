Une étude explique pourquoi l’éléphant ne peut pas sauter

Les éléphants sont considérés comme l’animal le plus puissant de la jungle. Alors que le lion est sûrement le roi de la jungle, l’énorme structure des éléphants laisse presque tous les animaux effrayés. Les éléphants ont de nombreuses qualités comme l’excellente odeur, ils ont des vies sociales complexes et ont rarement le cancer. Mais saviez-vous que les éléphants ne pouvaient pas sauter ? Eh bien, c’est exact.

Dans cet article, nous vous expliquons la raison derrière la même chose. Il y a eu de nombreuses études sur les éléphants mais aucune n’a jamais été en mesure de découvrir la raison exacte pour laquelle ils ne peuvent pas sauter. Selon un rapport de Live Science, les éléphants ne peuvent pas sauter à cause de leur structure corporelle.

Le professeur John Hutchinson du Royal Veterinary College de Londres affirme que les muscles des pieds des éléphants sont extrêmement faibles et que leurs chevilles ne sont pas aussi flexibles que celles des autres animaux. De plus, leur poids est extrêmement lourd. Toutes ces raisons les empêchent de sauter.

John Hutchinson a déclaré à Live Science : “Les animaux qui sautent ont besoin de chevilles flexibles et de tendons d’Achille et de muscles du mollet très forts, et les éléphants ont des muscles de la jambe vraiment faibles et des chevilles pas très flexibles.” C’est aussi la raison pour laquelle les éléphants se déplacent lentement.

L’étude montre également que les éléphants sont incapables d’aller plus vite que 15 mph (environ 24 km/h). John Hutchinson a également affirmé qu’il valait mieux que les éléphants ne sautent pas car cela peut causer des blessures invalidantes. Il a également dit que les gens croient que si l’animal est petit et flexible, il peut facilement sauter et sauver sa propre vie. Le grand corps des éléphants suffit à leur sauver la vie et ils n’ont pas besoin de sauter. “Être grand est une défense en soi”, a déclaré John Hutchinson.

John a ajouté qu’il est difficile de dire pourquoi les éléphants ne sautent pas car les scientifiques n’ont pas encore prouvé la même chose. “Peut-être que les éléphants choisissent de ne pas sauter, et ils sont juste timides à ce sujet”, a conclu John Hutchinson.

