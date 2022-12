Une étude explique l’augmentation surprise du méthane pendant le verrouillage de la pandémie

Une mystérieuse augmentation du méthane atmosphérique réchauffant la planète en 2020 malgré les blocages de Covid qui ont réduit de nombreuses sources d’origine humaine peut s’expliquer par une plus grande libération de la nature et, étonnamment, une réduction de la pollution atmosphérique, ont déclaré mercredi des scientifiques.

Le méthane ne reste dans l’atmosphère qu’une fraction de la durée du dioxyde de carbone, mais il est beaucoup plus efficace pour piéger la chaleur et est responsable d’environ 30 % de l’augmentation mondiale des températures à ce jour.

Libéré par les secteurs du pétrole et du gaz, des déchets et de l’agriculture, ainsi que par des processus biologiques dans les zones humides, le puissant gaz à effet de serre est une cible clé des efforts visant à freiner le réchauffement climatique.

Mais une nouvelle étude publiée dans la revue Nature suggère que la réduction du méthane pourrait être encore plus difficile – et plus urgente – qu’on ne le pense actuellement.

Des chercheurs en Chine, en France, aux États-Unis et en Norvège ont découvert que les efforts visant à réduire les émissions de CO2 et la pollution de l’air affecteront le processus atmosphérique qui élimine le méthane de l’air. Cela signifie que le gaz qui réchauffe la planète persistera plus longtemps et s’accumulera plus rapidement.

Si le monde doit relever le défi de maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés Celsius depuis l’ère préindustrielle, “il faudra agir encore plus vite et encore plus fort pour réduire le méthane”, a déclaré Philippe Ciais qui a codirigé les recherches. au Laboratoire français des sciences du climat et de l’environnement (LSCE).

Les chercheurs se sont concentrés sur le mystère des concentrations de méthane dans l’atmosphère en 2020, qui ont connu leur plus forte augmentation jamais enregistrée alors même que les blocages de Covid-19 ont vu les émissions de dioxyde de carbone chuter.

Mauvaises nouvelles

Ce qu’ils ont trouvé est potentiellement deux “mauvaises nouvelles” pour le changement climatique, a déclaré la co-auteur Marielle Saunois du (LSCE).

Premièrement, ils ont examiné les inventaires pour évaluer les émissions de combustibles fossiles et de méthane agricole et ont constaté que les sources humaines de méthane avaient effectivement légèrement diminué en 2020.

Ensuite, ils ont utilisé des modèles écosystémiques pour estimer que des conditions plus chaudes et plus humides dans certaines parties de l’hémisphère nord ont provoqué une augmentation des émissions des zones humides.

Cela confirme d’autres recherches et est inquiétant car plus il y a de méthane libéré, plus le réchauffement est important, créant potentiellement une boucle de rétroaction largement hors du contrôle humain.

Mais ce n’est que la moitié de l’histoire, ont découvert les chercheurs.

Les chercheurs ont également examiné les changements dans la chimie atmosphérique, car cela fournit un “puits” pour le méthane, le nettoyant efficacement de l’air dans une période relativement courte en le convertissant en eau et en CO2 lorsqu’il réagit avec le radical hydroxyle (OH).

Ces radicaux hydroxyles sont présents en infimes quantités et ont une durée de vie inférieure à une seconde, mais ils éliminent environ 85 % du méthane de l’atmosphère.

Ce sont les « Pac-Man de l’atmosphère », a déclaré Ciais : « Dès qu’ils voient quelque chose, ils le mangent puis disparaissent. »

Spectaculaire

Les chercheurs ont simulé des changements d’OH en utilisant des sources humaines d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et d’oxyde d’azote qui affectent la production et la perte de radicaux hydroxyles dans l’atmosphère.

Ils ont constaté que les concentrations d’OH avaient diminué d’environ 1,6 % en 2020 par rapport à l’année précédente, en grande partie à cause d’une baisse des émissions d’oxyde d’azote (NOx) causée par les blocages de Covid. L’oxyde d’azote est émis dans l’air principalement par la combustion de carburant.

Une réduction de 20% des NOx pourrait augmenter le méthane deux fois plus vite, a déclaré Cias lors d’un point de presse, ajoutant : “Cela nous a beaucoup surpris.”

Les chercheurs ont déclaré que leur étude aide à résoudre l’énigme de l’augmentation du méthane dans l’atmosphère en 2020.

Mais ils ont reconnu qu’il faudrait faire plus de travail pour répondre au prochain mystère : pourquoi l’augmentation des concentrations de méthane a atteint un nouveau record en 2021.

Ciais a déclaré que la baisse des émissions d’oxyde d’azote provenant des transports aux États-Unis et en Inde, ainsi que le faible niveau continu des voyages en avion en raison de la pandémie pourraient avoir joué un rôle.

Euan Nisbet, professeur de sciences de la Terre à l’Université Royal Holloway qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que le saut de méthane en 2020 était un “choc majeur”.

“Encore plus inquiétante est l’augmentation du méthane en 2021 – c’était après les arrêts majeurs du coronavirus lorsque l’économie se redressait”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Pour l’instant, nous n’avons pas d’études détaillées, mais quelque chose de très dramatique semble se produire.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici