Une étude examine les liens entre l’anxiété et les bactéries intestinales

L’analyse pondérée du réseau de corrélation des taxons révèle un réseau microbien intestinal associé aux résultats des tests cliniques d’anxiété, de dépression et d’anhédonie après correction de l’IMC et de l’âge. Crédit: Psychiatrie translationnelle (2023). DOI : 10.1038/s41398-023-02416-3



Les interactions entre les micro-organismes de l’intestin humain peuvent être associées à des niveaux d’anxiété accrus chez les personnes souffrant de dépression, selon une recherche menée par l’UT Southwestern Medical Center.

À l’aide d’outils bioinformatiques avancés tels que le séquençage du gène de l’ARNr 16S, les chercheurs ont analysé des échantillons de selles provenant de 178 patients ayant reçu un diagnostic actuel ou passé de dépression et faisant partie d’une étude en cours sur la résilience du Texas contre la dépression (T-RAD).

L’analyse, publiée dans Psychiatrie translationnelle, a révélé trois réseaux de communautés microbiennes intestinales, dont l’un était corrélé à l’anxiété. Bien que les premiers résultats soulèvent la possibilité que les bactéries intestinales puissent affecter les niveaux d’anxiété, une validation plus approfondie est nécessaire pour confirmer s’il existe une relation et comment cela pourrait se traduire en milieu clinique.

“Cette nouvelle approche nous a permis de considérer la communauté de bactéries dans l’intestin plutôt que des bactéries individuelles. Une communauté microbienne spécifique était enrichie en bactéries productrices de butyrate, et nous avons constaté que les individus présentant une faible abondance de ces bactéries clés présentaient une anxiété plus élevée.” a déclaré Jane Foster, Ph.D., professeur de psychiatrie et au Centre de recherche sur la dépression et de soins cliniques (CDRC) de l’UT Southwestern.

Une équipe dirigée par l’UTSW a développé les deux études longitudinales qui composent T-RAD, D2K et RAD, en 2020. S’étalant sur plus de 10 ans et recrutant chacune 2 500 participants, notamment de Children’s Health et Parkland Health, les études visent à comprendre de manière globale la dépression. apparition, récidive, progression et réponse au traitement. Le travail est similaire à la Framingham Heart Study, qui a identifié des facteurs de risque qui servent désormais de mesures de référence pour les maladies cardiaques.

Le microbiote intestinal a été l’un des premiers marqueurs biologiques examinés par T-RAD en raison de son rôle de modulateur clé de la physiologie humaine et de sa relation étroite avec la régulation de l’humeur. Il y a environ 15 ans, le Dr Foster a fait partie du premier groupe de recherche à relier le microbiote au comportement anxieux chez la souris.

“Comprendre le rôle de microbactéries spécifiques pour le sous-type d’anxiété de la dépression est passionnant. Cela étendra nos recherches sur des cibles de traitement précises en utilisant d’autres études sur le microbiome intestinal pour compléter nos découvertes précédentes avec des biomarqueurs cérébraux”, a déclaré Madhukar Trivedi, MD, Professeur de psychiatrie, chef de la Division des troubles de l’humeur et directeur fondateur du CDRC. Drs. Trivedi et Foster sont également enquêteurs au Peter O’Donnell Jr. Brain Institute de l’UTSW.

Bien que la plupart des études se soient concentrées sur des types uniques de bactéries et sur leur association avec la maladie, la présente étude recherche des affiliations cliniquement pertinentes en examinant des structures plus larges de la communauté bactérienne. Cela suggère que l’approche de l’étude pourrait fournir une vision plus précise des communautés bactériennes liées à des symptômes spécifiques chez les patients.

“Dans cette étude, nous avons examiné des individus ayant reçu ou déjà reçu un diagnostic de troubles dépressifs majeurs. Mais l’importance des connexions microbiome-cerveau s’étend aux individus en bonne santé ainsi qu’aux domaines plus larges de la psychiatrie et de la neurologie”, a déclaré le Dr Foster. “La prochaine étape consistera à valider les biomarqueurs qui définissent les différences individuelles, ce qui pourrait aider à développer des approches précises pour traiter la dépression.”

Plus d’information:

Cherise R. Chin Fatt et al, Tirer parti du microbiome pour comprendre l’hétérogénéité clinique de la dépression : résultats de l’étude T-RAD, Psychiatrie translationnelle (2023). DOI : 10.1038/s41398-023-02416-3

Fourni par le centre médical UT Southwestern