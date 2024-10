Une étude examine la santé des chauves-souris et leur impact sur les humains | Nouvelles de rechange

Une nouvelle étude lancée cet été sur un pathogène fongique qui tue les chauves-souris a également des implications sur la santé humaine, affirme un chercheur de l’Université de Guelph.

« Les chauves-souris constituent un groupe d’espèces unique et intéressant », a déclaré le Dr Quinn Webber, écologiste comportemental.

Webber dirige une étude innovante avec des étudiants en recherche sur l’île Manitoulin, axée sur les chauves-souris et l’environnement.

La recherche reconnaît l’interdépendance de la santé animale, humaine et environnementale.

Le syndrome du museau blanc est une maladie qui ravage actuellement les populations de chauves-souris. La maladie réveille les chauves-souris pendant l’hibernation, les obligeant à gaspiller leur précieuse énergie hivernale et à mourir de faim avant le printemps.

Une étude récente menée aux États-Unis suggère que la perte de chauves-souris due au syndrome du museau blanc pourrait être liée à la mort de plus de 1 000 nourrissons humains. L’étude attribue ces décès à une utilisation accrue de pesticides par les agriculteurs en raison de la perte de population de chauves-souris, car celles-ci sont excellentes dans la lutte antiparasitaire.

Les recherches de Webber portent sur la santé des populations de chauves-souris.

« Notre étude est assez nouvelle dans le sens où nous nous concentrons sur les chauves-souris et les insectes, et nous avons ce protocole de collecte d’insectes extrêmement robuste dans lequel nous nous concentrons sur les chauves-souris, mais nous nous concentrons également très fortement sur les insectes. » » a déclaré Webber.

« Les étudiants ont identifié 200 familles d’insectes, ce qui signifie probablement qu’il existe environ 1 000 espèces. »

Les chercheurs marquent les chauves-souris et les surveillent à long terme pour étudier comment les chauves-souris interagissent.

« Les chauves-souris sont extrêmement intelligentes », a déclaré Webber, « elles ont des structures sociales très complexes ».

Webber a déclaré que les chercheurs sont « tout aussi concentrés et intéressés par les insectes que par les chauves-souris », renforçant ainsi l’étude.

Les étudiants travaillant sur l’île Manitoulin se concentrent sur l’étude du comportement alimentaire des chauves-souris. « Ils attrapent des chauves-souris sur leur perchoir et collectent des échantillons de matières fécales pour essayer de déterminer ce qu’elles mangent », a déclaré Webber.

« Nous collectons également beaucoup de moustiques et d’insectes pour déterminer ce qu’il y a dans l’environnement et les sources de nourriture possibles pour les chauves-souris. Ensuite, nous utilisons essentiellement ces moniteurs acoustiques pour surveiller l’activité des chauves-souris dans différentes zones.

L’intérêt de l’étude est de déterminer dans quel type d’habitat les chauves-souris sont les plus communes – zones forestières, agricoles ou humides – puis de relier cela à la nourriture dont elles disposent dans ces endroits.

Webber a déclaré que le plus grand défi jusqu’à présent a été de localiser les chauves-souris. « Il est difficile de trouver des chauves-souris dans de bons endroits pour les étudier. »

Ils ont eu la chance de trouver des colonies près de Guelph et sur l’île Manitoulin sur lesquelles concentrer leur étude.

« Nous devons équilibrer deux choses », a-t-il déclaré, « la nécessité de trouver une colonie qui répond à nos besoins tout en nous assurant que cette colonie se trouve dans un endroit que nous pouvons étudier. » Le plus souvent, il s’agira d’une propriété privée.

« De nombreux propriétaires fonciers sur lesquels nous travaillons soutiennent pleinement notre travail », a expliqué Webber.

Il espère continuer à étudier les chauves-souris là où des recherches ont déjà été menées.

« Plus vous pouvez continuer à travailler longtemps au même endroit, plus vos données sont robustes, plus vos inférences sont robustes. »

Dans une interview avec The Observer, Webber a expliqué que son intérêt pour les chauves-souris découlait de recherches antérieures sur elles, et ce qu’il trouve particulièrement intéressant, c’est que les chauves-souris sont le seul mammifère capable de voler.

Il a ajouté que les chauves-souris peuvent également vivre très longtemps, notant que les chauves-souris les plus âgées en captivité vivaient jusqu’à 40 ans.

« Si vous avez une colonie de chauves-souris chez vous, les mêmes chauves-souris reviendront probablement année après année, potentiellement pendant des décennies », a-t-il déclaré.

Webber adopte une approche One-Health pour diriger cette recherche, en se concentrant sur les effets environnementaux, sociaux et sanitaires des chauves-souris. Il note que cette étude peut être liée à une meilleure compréhension de la santé humaine.

« Les chauves-souris sont des voisins proches dont nous ne savons pas nécessairement qu’elles sont là », a-t-il déclaré. « Il est très courant que des chauves-souris vivent dans nos maisons, nos chalets, nos remises. »

Il a déclaré que le lien avec la santé humaine est directement lié au fait que les chauves-souris vivent dans les mêmes espaces que nous et que « les chauves-souris sont les hôtes de parasites et d’agents pathogènes qui pourraient se propager aux humains ».

Webber dit que si vous vous approchez d’une chauve-souris, la clé est de la laisser tranquille, d’éviter tout contact et de ne pas la toucher.

Avec au moins quatre années supplémentaires de cette étude sur l’île Manitoulin, des données intéressantes seront collectées, fournissant potentiellement plus d’informations sur l’interaction des chauves-souris avec l’environnement et les humains.