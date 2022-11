Une étude examine comment les chiens vivent le monde

Une nouvelle étude utilisant des films conçus pour les chiens donne un aperçu de la façon dont les chiens regardent le monde et de ce qui capte leur attention.

Les scientifiques ont utilisé des courts métrages et des scanners cérébraux pour avoir une idée de la façon dont l’esprit des chiens reconstruit ce qu’ils voient.

Les résultats de la petite étude menée par l’Université Emory et publiée dans le Journal of Visualized Experiments suggèrent que les chiens se concentrent sur les actions, et non sur qui ou quoi fait l’action. Ceci est différent de ce que suggèrent des études similaires sur les humains, qui se concentrent à la fois sur l’objet et l’action.

Les scientifiques ont enregistré les données neurales d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle de deux chiens alors qu’ils leur faisaient regarder des vidéos en trois sessions de 30 minutes, pour un total de 90 minutes.

Pour réaliser ces courts métrages, les chercheurs attachés ont utilisé un stabilisateur de caméra vidéo et ont tout filmé au niveau de la taille, de manière à fournir une vue à vol d’oiseau. Les vidéos montraient des gens caressant des chiens, ainsi que des animaux jouant, se câlinant, mangeant et marchant en laisse. Ils ont également montré des actions dont un chien pourrait être témoin, comme un humain assis, un cerf traversant un chemin et un scooter passant sur une route.

Ils ont ensuite analysé les modèles dans les données neuronales à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique.

“Nous avons montré que nous pouvons surveiller l’activité dans le cerveau d’un chien pendant qu’il regarde une vidéo et, au moins dans une certaine mesure, reconstruire ce qu’il regarde”, a déclaré Gregory Berns, professeur de psychologie à Emory et auteur correspondant de l’article. , dans une déclaration sur le site Web de l’université. “Le fait que nous soyons capables de faire cela est remarquable.”

Les scientifiques ont déclaré que la technologie utilisée dans l’expérience leur permettait auparavant de décoder certains schémas d’activité cérébrale humaine et de lire dans les pensées.

« J’ai commencé à me demander : ‘Pouvons-nous appliquer des techniques similaires aux chiens ?’ », se souvient Berns.

L’expérience a également été menée sur deux humains, allongés dans une IRMf et regardant les mêmes vidéos de 30 minutes en trois sessions distinctes.

Les résultats ont montré une précision de 99% dans la cartographie des données cérébrales sur les classificateurs basés sur l’objet et l’action.

Tout n’était pas pareil. Les chercheurs ont déclaré que les résultats montrent que le modèle n’a pas fonctionné pour la partie basée sur les objets de l’expérience, mais le décodage de la classification des actions pour les chiens était précis de 75 à 88 %.

L’étude suggère que le cerveau des humains et celui des chiens fonctionnent différemment.

“Nous, les humains, sommes très orientés objet”, a déclaré Berns. « Il y a 10 fois plus de noms que de verbes en anglais parce que nous avons une obsession particulière pour nommer les objets. Les chiens semblent moins préoccupés par qui ou ce qu’ils voient et plus préoccupés par l’action elle-même.

Berns a déclaré que les systèmes visuels des chiens et des humains sont également différents car les chiens ne voient que dans les tons de bleu et de jaune avec une densité de vision plus élevée, donc dans son esprit, il est “parfaitement logique” que le cerveau des chiens se concentre principalement sur l’action.

“Les animaux doivent être très préoccupés par ce qui se passe dans leur environnement pour éviter d’être mangés ou pour surveiller les animaux qu’ils pourraient vouloir chasser. L’action et le mouvement sont primordiaux.”

Les auteurs de l’étude espèrent que la recherche permettra de mieux comprendre comment les autres animaux perçoivent le monde.

“Bien que notre travail soit basé sur seulement deux chiens, il offre une preuve de concept que ces méthodes fonctionnent sur les chiens”, a déclaré Erin Phillips, co-auteur de l’article, qui a effectué le travail en tant que spécialiste de la recherche au Canine Cognitive Neuroscience Lab de Berns. . “J’espère que cet article aidera à ouvrir la voie à d’autres chercheurs pour appliquer ces méthodes sur les chiens, ainsi que sur d’autres espèces, afin que nous puissions obtenir plus de données et une meilleure compréhension du fonctionnement de l’esprit de différents animaux.”