Une étude établit un lien entre les vaccins Covid manqués et un risque de maladie grave

il y a 3 heures

Source des images, Getty Images

Plus de 7 000 hospitalisations et décès liés au Covid auraient pu être évités au Royaume-Uni au cours de l’été 2022 si la population avait reçu le nombre total de vaccins recommandés, selon une étude de The Lancet.

Environ 44 % de la population britannique était sous-vaccinée, les plus jeunes étant parmi les plus susceptibles de sauter des doses.

Dans un premier temps, les dossiers de santé de toutes les personnes de plus de cinq ans au Royaume-Uni ont été analysés.

La même approche pourrait désormais être utilisée pour comprendre d’autres maladies.

La population totale du Royaume-Uni compte 67 millions d’habitants, et toutes les personnes de plus de cinq ans ont fait analyser leurs données de santé électroniques anonymisées. L’étude du Lancet.

Elle a révélé qu’entre juin et septembre 2022, le pourcentage de personnes non complètement vaccinées contre le Covid était de :

49,8% en Irlande du Nord

45,7% en Angleterre

34% en Ecosse

32,8% Pays de Galles

Et cela était basé sur le nombre de doses de vaccin Covid recommandées pour différents groupes :

une dose pour les enfants de cinq à 11 ans

deux doses pour les 12 à 15 ans

trois doses pour les 16 à 74 ans

quatre doses pour les plus de 75 ans

plus de quatre pour les personnes vulnérables ou blindées ou ayant des problèmes de santé particuliers

Avec environ 40 000 hospitalisations et décès liés au Covid au cours de cet été, l’étude estime que plus de 7 000 – 17 % – auraient été évités si chacun avait accepté l’offre de vaccin et de rappels auxquels il était éligible.

La recherche a utilisé des données sur les vaccinations et les tests Covid, ainsi que celles des médecins généralistes et des hôpitaux, pour suivre les données de santé de l’ensemble de la population. Ils ont ensuite examiné la relation entre le nombre de personnes sous-vaccinées et la maladie grave du Covid.

Ils ont constaté que les personnes de plus de 75 ans sous-vaccinées étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être gravement malades du Covid que celles qui étaient entièrement protégées.

Il existe également un lien entre le fait de sauter des doses et les taux d’hospitalisation et de mortalité dans tous les groupes d’âge étudiés.

“Aidez à identifier les groupes”

Le professeur Sir Aziz Sheikh, co-responsable de l’étude et directeur de l’Institut Usher de l’Université d’Édimbourg, a déclaré que la recherche a montré que les vaccins Covid « sauvent des vies ».

Même si le taux de vaccination était élevé au début de la pandémie, il a diminué au cours des vagues suivantes du virus, et les responsables de la santé n’avaient plus une vision claire de la situation globale.

“À mesure que de nouveaux variants apparaissent, cette étude aidera à identifier les groupes de notre société et les régions du pays où les campagnes de santé publique devraient être ciblées et adaptées à ces communautés”, a déclaré le professeur Sheikh.

Les groupes les plus susceptibles de refuser l’invitation à se faire vacciner étaient les jeunes, les hommes, ceux vivant dans les zones les plus pauvres et ceux issus de groupes ethniques minoritaires.

C’était similaire pour tous les pays du Royaume-Uni. On pense que la différence entre les taux de sous-vaccination entre les pays est due à la taille globale de la population, à la démographie et à l’approche politique.

Le professeur Cathie Sudlow, scientifique en chef chez Health Data Research UK, un consortium de chercheurs qui ont travaillé sur l’étude, a déclaré que la collecte de données NHS à cette échelle dans les quatre pays du Royaume-Uni présentait un énorme potentiel.

“Nous pensons que nous pourrions et devrions étendre ces approches à de nombreux autres domaines de la médecine, tels que le cancer, les maladies cardiaques et le diabète, afin de rechercher une meilleure compréhension, prévention et traitement des maladies.”

Elle a déclaré que seuls le Qatar, et peut-être Israël, avaient la capacité d’analyser de la même manière les données de santé pour tous les groupes d’âge et tous les milieux.