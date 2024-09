Une étude établit un lien entre les bananes, l’avoine et le yaourt et un risque accru de diabète chez les enfants sensibles | Diabète

Les enfants qui sont susceptibles de développer un diabète de type 1 et qui mangent des bananes, de l’avoine et du yaourt sont plus susceptibles de contracter la maladie, tandis que la consommation de fraises et de myrtilles réduit le risque, selon une étude.

Le blé est également apparu lors de l’étude comme un facteur de risque pour la forme auto-immune du diabète, tandis que les légumes comme le brocoli, le chou-fleur et le chou ont un effet protecteur.

Le professeur à l’origine des résultats a déclaré que le fait que certains fruits contiennent des traces de pesticides pourrait expliquer pourquoi certains d’entre eux augmentent, mais d’autres réduisent, le risque de diabète de type 1.

Suvi Virtanen et ses collègues de l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être ont analysé le régime alimentaire de 5 674 enfants finlandais génétiquement prédisposés à la maladie, en les suivant de la naissance à l’âge de six ans. Quatre-vingt-quatorze de ces enfants avaient développé un diabète de type 1 à cet âge et 206 autres avaient développé une auto-immunité des îlots de Langerhans, ce qui signifie qu’ils présentaient un risque beaucoup plus élevé de contracter la maladie.

Les chercheurs ont analysé 34 groupes alimentaires différents et ont découvert que plus les enfants mangeaient de fruits tels que des bananes, de l’avoine ou du seigle, plus leur risque de contracter la maladie était élevé.

Cette découverte peut dérouter les parents car, a ajouté Virtanen, « de nombreux aliments que nous avons trouvés associés à un risque accru de diabète de type 1 et au processus de la maladie sont considérés comme faisant partie d’un régime alimentaire sain ».

En revanche, la consommation de fraises, de myrtilles, de framboises, de cassis et d’autres baies semble protéger les enfants contre cette maladie. Plus ils en mangent, moins leur risque est élevé.

« Les baies sont particulièrement riches en polyphénols, des composés végétaux qui peuvent atténuer l’inflammation associée au développement du diabète de type 1.

« D’un autre côté, les fruits peuvent contenir des substances nocives qui ne sont pas présentes dans les baies. Par exemple, les baies peuvent être exemptes de pesticides présents dans d’autres fruits », a déclaré Virtanen. Elle présente ses conclusions lors de la réunion annuelle de l’Association européenne pour l’étude du diabète à Madrid.

Elle a ajouté : « Il est important de déterminer quels facteurs présents dans ces aliments sont responsables de ces associations. Si l’on découvre que les baies contiennent un facteur de protection particulier, par exemple, cette substance ou les baies elles-mêmes pourraient être utilisées pour prévenir le diabète de type 1. »

Mais il serait prématuré d’émettre des recommandations nutritionnelles sur ce que les bébés et les nourrissons devraient manger, sur la base des résultats, estime-t-elle.

Les résultats ne concordent pas avec Explication de Diabetes UK Les causes du diabète de type 1 (DT1) restent inconnues, a-t-elle souligné. Mais elle a ajouté qu’il « ne semble pas être causé par ce que vous mangez ou buvez ».

« On pense que le diabète de type 1 se développe en raison d’une combinaison de facteurs génétiques et d’autres facteurs qui ne sont pas encore entièrement compris. Mais nous n’en savons pas plus que cela. Rien n’indique que le mode de vie joue un rôle », a déclaré l’association caritative.

Des recherches distinctes présentées lors de la même conférence montrent que les « couche-tard » ont près de 50 % plus de risques que ceux qui se couchent plus tôt de développer un diabète de type 2.

Les résultats obtenus aux Pays-Bas viennent renforcer les preuves selon lesquelles les personnes qui veillent tard ont souvent une moins bonne santé et un risque plus élevé de développer des maladies, telles que le cancer, l’obésité et les maladies cardiaques, que celles qui ne le font pas.

Cependant, on ne sait pas si cela est dû au fait que de nombreux « noctambules » boivent plus, sont plus susceptibles de fumer et ont une alimentation moins bonne que les personnes qui se couchent à une heure plus habituelle, ou si cela est directement lié à la perturbation de leurs rythmes circadiens et au fait qu’ils ne dorment pas autant que les médecins le jugent sage.