Une étude entraîne l’IA à prédire les médicaments anti-épileptiques optimaux pour les nouveaux patients épileptiques

Une étude internationale dirigée par l’Université Monash a fait ce qui pourrait être la première démonstration au monde d’un modèle d’IA capable de prédire le médicament anti-épileptique optimal pour les patients épileptiques nouvellement diagnostiqués.

DE QUOI S’AGIT-IL

L’équipe de recherche a formé un modèle de prédiction d’apprentissage en profondeur en utilisant les informations cliniques d’environ 1 800 patients dans cinq centres de soins de santé en Australie, en Malaisie, en Chine et au Royaume-Uni. Le modèle est conçu par le Monash Medical AI Group et est formé à l’aide de l’installation informatique MASSIVE de Monash.

Les découvertes de la étudequi a été publié dans la revue JAMA Neurology, a montré que le modèle d’IA a une précision « modeste » de 65 % pour prédire le meilleur médicament anti-épileptique.

L’équipe de recherche continue d’améliorer le modèle en utilisant des informations plus complexes. Plus tard, le modèle prédictif amélioré sera testé dans un essai contrôlé randomisé national multisite appelé PERSONAL (Sélection personnalisée de médicaments pour l’épilepsie adulte nouvellement diagnostiquée). Selon Monash, ledit essai, qui a reçu une subvention de 2,46 millions de dollars australiens (1,7 million de dollars) du National Health and Medical Research Council du gouvernement australien, est conçu pour prédire les réponses au traitement de l’épilepsie, et non les crises réelles.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Environ 70 millions de personnes dans le monde souffrent d’épilepsie. Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de conjectures et d’expérimentations de la part des médecins sur les médicaments anti-épileptiques auxquels leurs patients réagiront, a déclaré Patrick Kwan, professeur et neurologue du département de neurosciences de la Monash Central Clinical School, qui dirige l’étude internationale.

Il a ajouté que ce processus d’essais et d’erreurs pourrait nuire aux patients plus que leur être bénéfique. Les effets secondaires peuvent aller des allergies aux problèmes psychiatriques ou, dans le cas des femmes, des malformations congénitales chez leurs bébés.

Le Dr Zhibin Chen, neuroscientifique et biostatisticien de Monash, a déclaré que leur modèle d’IA “ouvrira la porte à la personnalisation de la gestion de l’épilepsie”.

Actuellement, le modèle prédictif est destiné aux adultes atteints d’épilepsie d’apparition récente qui sont sur le point de commencer leur médication. Monash a déclaré que le modèle servira de base à de futurs modèles pour les personnes atteintes d’épilepsie plus établie.

LA GRANDE TENDANCE

La recherche en Inde a produit de nouveaux algorithmes qui peuvent repérer la source des crises d’épilepsie à l’aide des données EEG d’un patient. Développés par des chercheurs de l’Institut indien de technologie de Delhi, les algorithmes de traitement des tableaux basés sur les harmoniques de la tête peuvent identifier les coordonnées de la saisie en quelques minutes. Ces algorithmes ont été validés dans une étude récemment publiée dans Nature Scientific Reports.

La technologie portable est la dernière en matière de détection des crises d’épilepsie, comme le système REMI d’Epitel, qui se compose d’un capteur EEG sans fil porté sous la racine des cheveux et d’un logiciel permettant aux prestataires d’examiner les données et de surveiller les crises. Au début de cette année, la société américaine a marqué 12,5 millions de dollars en financement de série A pour commercialiser son produit.