Une étude énergétique demande des panneaux solaires sur les toits de Porto Rico

L’étude de deux ans qui a débuté l’année dernière fait suite à une promesse du gouvernement américain d’aider à moderniser le réseau en désintégration de Porto Rico en examinant la quantité de ressources éoliennes et solaires sur l’île, la disponibilité des terres et la consommation d’énergie.

L’étude a également simulé des ouragans et a constaté que les petites ressources renouvelables dispersées ont tendance à se rétablir plus rapidement que le système actuel de centrales électriques moins nombreuses et plus grandes. L’ouragan Maria a rasé le réseau électrique de Porto Rico en septembre 2017 lorsqu’il a frappé l’île en tant que tempête de catégorie 4 et l’ouragan Fiona l’a battue lorsqu’il a frappé en septembre de l’année dernière en tant que tempête de catégorie 1. Les deux ouragans ont provoqué une panne du réseau électrique à l’échelle de l’île.