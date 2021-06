Une étude écologique prévient que les espaces ouverts d’Israël rétréciront à mesure que sa population augmentera – et la question des colonies est l’éléphant dans la pièce

Si les taux de natalité actuels d’Israël se maintiennent, la population de l’État juif doublera presque d’ici 2050, passant de neuf millions à 17,6 millions d’ici le milieu du siècle. Étant donné que la densité de population du pays a quadruplé depuis les années 1960 et est en passe de dépasser même les Pays-Bas très peuplés dans les années à venir, cela pose un problème aux dirigeants israéliens.

« D’ici 2065, Israël devrait être la deuxième nation la plus peuplée de la planète », lire un article dans Haaretz plus tôt cette année. « Peut-il continuer à croître comme le Nigeria tout en maintenant un niveau de vie comme les Pays-Bas ? »

Si l’on en croit une nouvelle étude, rapportée par Haaretz dimanche, la réponse est non. L’étude a révélé que si la population d’Israël continue de croître telle qu’elle est, le pays perdra 10 % de ses espaces ouverts au profit de logements, d’infrastructures et de projets d’énergie solaire à grande échelle nécessaires à son maintien. Même si les taux de fécondité baissent modérément, l’étude affirme que le pays devra doubler le taux de construction de nouvelles maisons d’ici 2040-2050, et perdra encore 2,3% de ses espaces ouverts.

L’étude a été préparée par Tzafuf, le Forum israélien pour la population, l’environnement et la société, et compilée par Alon Tal, professeur à l’Université de Tel Aviv et membre de la Knesset pour le parti politique centriste Kakhol lavan.

Pour éviter les dommages environnementaux et protéger les réserves naturelles d’Israël, Tal et ses collègues universitaires ont suggéré certaines actions que le gouvernement israélien pourrait prendre. Il s’agit notamment de payer des incitations économiques aux petites familles, de construire des logements plus denses dans les zones urbaines, d’interdire les maisons unifamiliales et « éviter la création de nouvelles communautés ».

Cependant, ces solutions se concentrent spécifiquement sur le territoire d’Israël, alors que pendant des décennies l’État juif a construit des colonies sur les terres occupées que le droit international reconnaît comme territoire palestinien. Environ 700 000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et environ 20 000 autres vivent sur les hauteurs du Golan, saisies à la Syrie pendant la guerre des Six Jours de 1967.

Bien que le nombre d’Israéliens vivant dans ces colonies n’ait jamais approché les deux millions proposés par Ariel Sharon à la fin des années 1970, les dirigeants israéliens successifs ont soutenu leur construction. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu a courtisé la droite et les blocs votants sionistes en promettant en mars de « continuer à construire en terre d’Israël » – se référant explicitement aux terres colonisées comme territoire israélien. Son successeur, Naftali Bennett, ne proposera probablement pas de déroger à la position de Netanyahu, et a déclaré à la Knesset immédiatement après avoir pris ses fonctions ce mois-ci qu’il « renforcez les colonies sur toute la Terre d’Israël ».

Bennett et Netanyahu pensent tous les deux que la « zone C » – une large bande de Cisjordanie sous contrôle israélien depuis le milieu des années 1990 – appartient de droit à Israël, tandis que la communauté internationale l’appelle à abandonner la politique agressive des colons et à désoccuper les terres palestiniennes. Les appels tombent depuis des années dans l’oreille d’un sourd.

Si les prédictions de la dernière étude se vérifient, le responsable à Tel-Aviv devra probablement faire face à une pression croissante pour étendre l’activité de colonisation. Comment cela se passera-t-il à Washington, où le président Joe Biden a demandé un « Geler » sur l’expansion des colonies, reste une question ouverte, et qui pourrait bien remettre en question le soutien militaire, économique et politique des États-Unis à l’État juif.

Pourtant, tout cela est hypothétique. Pour l’instant du moins, il reste hautement improbable que les relations américano-israéliennes deviennent soudainement glaciales, avec l’administration Biden et le nouveau gouvernement israélien maintenant « bâtir… une confiance mutuelle », comme l’ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Michael Oren, a déclaré à AP à la suite d’une réunion très médiatisée à Rome dimanche.

Ce fut un plaisir de rencontrer le ministre israélien des Affaires étrangères @yairlapid aujourd’hui à Rome. Nous avons discuté du partenariat solide entre Israël et les États-Unis, notre engagement envers la sécurité d’Israël et notre soutien aux efforts de normalisation régionale. pic.twitter.com/Kw8QjROeNE — Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 27 juin 2021

S’adressant au ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a évoqué la nécessité de s’engager avec les Palestiniens, mais a également déclaré que les États-Unis étaient pleinement attachés à la sécurité d’Israël. Les véritables discussions difficiles, s’il y en a eu, se déroulent dans les coulisses, comme il est d’usage avec l’administration Biden.

« Je m’attends à un changement de ton plutôt que de fond… mais il est possible que cela produise quelque chose de mieux pour Israël » a déclaré l’ancien ambassadeur Oren en résumé.

