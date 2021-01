Une nouvelle étude menée par des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a découvert comment les cellules cancéreuses utilisent un processus inhabituel de multiplication. L’étude, qui répond à un mystère de longue date sur la prolifération des cellules malsaines dans le corps humain, sera publiée dans Cellule moléculaire journal.

L’étude a été menée par les biologistes du MIT Matthew Vander Heiden, auteur principal de la nouvelle étude, et les auteurs principaux, ancien étudiant diplômé du MIT et postdoc Alba Luengo (PhD ’18) et étudiant diplômé, Zhaoqi Li. Leurs recherches ont montré que la procédure métabolique, connue sous le nom de fermentation, aide les cellules cancéreuses à régénérer de grandes quantités d’une molécule appelée NAD +, dont elles ont besoin pour synthétiser l’ADN et d’autres molécules importantes. Parler à Nouvelles du MIT, Heiden a déclaré que selon leur étude dans certaines circonstances, les cellules doivent effectuer davantage de réactions de transfert d’électrons, ce qui nécessite NAD + pour fabriquer des molécules telles que l’ADN.

La fermentation est une façon dont les cellules peuvent convertir l’énergie contenue dans le sucre en adénosine triphosphate (ATP). L’ATP est un produit chimique utilisé par les cellules pour stocker de l’énergie pour leurs besoins. Les humains utilisent un processus appelé respiration aérobie où les cellules décomposent le sucre pour accéder à plus d’ATP. Cependant, les cellules passent à une méthode moins efficace appelée fermentation lorsqu’il y a un manque d’oxygène dans les cellules.

Le chimiste allemand Otto Warburg a découvert que ce sont généralement les cellules cancéreuses qui métabolisent le sucre en utilisant le processus de fermentation. Les scientifiques ont depuis proposé diverses théories pour justifier pourquoi les cellules cancéreuses passent à une manière plus léthargique de décomposer les cellules, mais avec peu de succès.

Pour comprendre cette raison, les scientifiques du MIT ont empêché la capacité des cellules cancéreuses à effectuer le processus de fermentation. Avec cela, ils ont observé que la croissance des cellules cancéreuses était entravée. Les chercheurs ont ensuite introduit une autre méthode de croissance cellulaire en stimulant les cellules à produire du NAD +, une molécule qui aide les cellules à se débarrasser des électrons supplémentaires qui sont laissés de côté lorsque les cellules fabriquent des molécules telles que l’ADN et les protéines.

Avec cette expérience, les chercheurs ont découvert que les cellules recommençaient à proliférer, malgré leur incapacité à effectuer la fermentation. Les résultats produits par cette étude ont conduit les chercheurs à conclure que lorsque les cellules se développent rapidement, elles ont besoin de NAD + plus que d’ATP. Et comme dans la respiration aérobie, les cellules produisent beaucoup d’ATP et un peu de NAD +, elles passent à la fermentation. Les scientifiques ont découvert que si les cellules accumulent plus d’ATP qu’elles ne peuvent en consommer, leur respiration se calme et la production de NAD + diminue également.