Une étude du HHS vise à aider les survivantes du cancer du sein à gérer la douleur chronique

La psychologue du HHS, le Dr Karen Zhang, est co-chercheuse principale de l’étude I-CAN Manage Cancer Pain. Cette étude pilote de faisabilité rassemble des professionnels de la santé du HHS du Juravinski Hospital and Cancer Centre et de la Michael G. DeGroote Pain Clinic du HHS pour étudier la gestion de la douleur chez les survivantes du cancer du sein dans les mois et les années qui suivent la fin du traitement.

De nombreux patients atteints de cancer vivent plus longtemps grâce à de nouveaux traitements et remèdes plus efficaces rendus possibles par la recherche.

Mais qu’en est-il de la vie après un traitement contre le cancer ? De nouveaux travaux de recherche visent à aider les survivants du cancer à profiter de la meilleure qualité de vie possible dans les mois et les années qui suivent la fin de traitements tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie.

Parmi les chercheurs qui dirigent ces études sur la qualité de vie, on compte la psychologue de Hamilton Health Sciences (HHS), la Dre Karen Zhang, qui s’occupe des patients atteints de cancer au HHS Juravinski Hospital and Cancer Centre (JHCC). Zhang est également chercheuse au Institut de recherche sur le cancer de l’escarpementun institut conjoint du HHS et de l’Université McMaster. En tant que psychologue, Zhang s’intéresse particulièrement à la recherche qui comprend et aborde les aspects psychosociaux des soins contre le cancer.

« Je vois beaucoup de place pour la recherche et l’innovation qui explorent les moyens d’aider les gens à mieux vivre avec le cancer, ainsi qu’après la fin des traitements contre le cancer », déclare Zhang. « Je suis particulièrement passionné par les études visant à développer des programmes pour aider les gens à mieux gérer leur maladie. »

La vie après le traitement du cancer du sein

Zhang travaille actuellement sur plusieurs projets, dont l’étude sur le cancer du sein I-CAN Manage Cancer Pain. Zhang est co-chercheur principal avec le Dr Greg Tippin, psychologue à la Michael G. DeGroote Pain Clinic de l’HHS, la plus grande clinique de traitement de la douleur affiliée à une université au Canada.

Cette étude pilote de faisabilité rassemble des professionnels de la santé du HHS du JHCC et de la clinique de la douleur pour étudier la gestion de la douleur chez les survivantes du cancer du sein dans les mois et les années suivant la fin du traitement. Les professionnels de la santé impliqués dans l’étude comprennent des psychologues, des oncologues, un spécialiste de la douleur, une infirmière, un physiothérapeute et un ergothérapeute.

« Nous voulons aider les gens à mieux gérer leur douleur, afin qu’ils puissent vivre une vie meilleure », explique Zhang.

Douleur chronique

L’étude, qui a le potentiel d’être élargie à l’avenir, se concentre sur les patientes diagnostiquées d’un cancer du sein de stade 1 à 3 qui continuent de ressentir de la douleur dans les mois et les années suivant le traitement.

« L’importance de soutenir la recherche ne peut être sous-estimée. » — Anissa Hiborn, PDG de la Fondation HHS

Les causes courantes de douleur chronique incluent la neuropathie, un effet secondaire de la chimiothérapie qui provoque des picotements ou un engourdissement dans les pieds ou les mains et peut se propager aux jambes et aux bras. Dans les cas graves, cela peut affecter la capacité des personnes à effectuer des activités quotidiennes, y compris le retour au travail, explique Zhang.

Les personnes peuvent également ressentir des douleurs post-opératoires prolongées dues à leur mastectomie ou à leurs incisions. Certains médicaments peuvent également provoquer des symptômes de douleur.

Un soutien vital

Un Fondation HHS Une subvention d’un peu plus de 48 000 $ a permis d’embaucher un coordonnateur de recherche pour aider à organiser l’étude et à recruter des participants.

« L’importance de soutenir la recherche ne peut être sous-estimée », déclare Anissa Hiborn, PDG de la Fondation HHS.

« Le parcours vers la santé ne s’arrête pas une fois qu’une personne quitte l’hôpital ou le programme de traitement, et les travaux de recherche du Dr Zhang sur la gestion de la douleur peuvent aider de nombreuses femmes à améliorer leur qualité de vie après un cancer du sein. Les dons des donateurs font une différence tangible dans l’amélioration des soins de santé dans notre région et je suis fière de la générosité de la communauté. »

Séances virtuelles

L’équipe de recherche recrutera environ 30 participants à l’étude par l’intermédiaire du JHCC, du centre de soutien Wellwood et de la collecte de fonds BRIGHT Run pour la recherche sur le cancer du sein.

Les volontaires de l’étude sont divisés en trois cohortes, chacune participant à un programme interprofessionnel virtuel de gestion de la douleur de six semaines développé par l’équipe de l’étude et modélisé par une intervention validée contre la douleur chronique. L’objectif du programme est d’aider les survivants à mieux gérer leurs symptômes de douleur afin qu’ils puissent mieux faire face aux conséquences de leur expérience du cancer.

« Plutôt que de réinventer la roue, nous avons pu adapter un programme d’intervention déjà validé pour les participants à notre étude », explique Zhang.

Les séances sont dirigées par des psychologues, des infirmières, des ergothérapeutes et des physiothérapeutes du HHS et proposent des stratégies d’autogestion de la douleur comprenant des exercices, des techniques de respiration et des exercices de relaxation et de pleine conscience.

« Certaines stratégies sont de nature plus psychologique, tandis que d’autres se concentrent sur l’exercice ou l’information », explique Zhang. « Notre étude se concentre vraiment sur l’exploitation de notre expertise pour aider les gens à faire face à la situation grâce à l’autogestion. »

Commentaires positifs

Le programme n’a pas encore été entièrement évalué, car l’étude est encore en cours de collecte de données. Cependant, les commentaires verbaux des participants ont été positifs jusqu’à présent. « Nous organisons actuellement des groupes de discussion avec les participants pour recueillir leurs commentaires », explique Zhang, ajoutant qu’elle apprécie les opportunités de collaborer avec autant d’experts du HHS, y compris ses collègues de la clinique de la douleur.

Les prochaines étapes pourraient inclure un essai contrôlé randomisé pour aider à déterminer l’efficacité d’un programme standard pour les survivantes du cancer du sein.

« Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l’accompagnement des patients pendant et après le traitement du cancer », explique Zhang.

« Avec mes recherches, j’essaie d’identifier les lacunes dans nos services cliniques habituels qui ne répondent pas aux besoins psychosociaux des patients. C’est là que je vois beaucoup de place pour la recherche et l’innovation afin d’aider les gens à mieux vivre avec le cancer et après le cancer. »

