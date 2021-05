Une étude du CDC révèle des disparités de couverture entre les zones rurales et urbaines

Selon une nouvelle étude publiée mardi par les Centers for Disease Control and Prevention, les habitants des zones rurales reçoivent les vaccins Covid-19 à un taux inférieur à ceux des zones urbaines, ce qui pourrait entraver les progrès du pays vers la fin de la pandémie.

Le CDC a analysé les données d’administration de vaccin au niveau du comté chez les adultes américains qui ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna Covid-19 ou une dose unique du vaccin Johnson & Johnson Covid-19. Il a examiné les données de 49 États et du district de Columbia jusqu’au 10 avril.

L’agence a trouvé un pourcentage plus faible de résidents dans les comtés ruraux qui ont reçu au moins un coup de feu que dans les comtés urbains, à 38,9% et 45,7% respectivement. Le CDC a également constaté que les personnes vivant dans les zones rurales qui avaient reçu un vaccin devaient souvent voyager plus loin que les personnes vivant dans les zones urbaines.

«L’hésitation à la vaccination dans les zones rurales est un obstacle majeur que les praticiens de la santé publique, les prestataires de soins de santé et les partenaires locaux doivent surmonter pour parvenir à l’équité en matière de vaccination», a écrit le CDC dans le rapport.

« Alors que la disponibilité des vaccins COVID-19 augmente, les praticiens de la santé publique devraient continuer à collaborer avec les prestataires de soins de santé, les pharmacies, les employeurs, les chefs religieux et d’autres partenaires communautaires pour identifier et éliminer les obstacles à la vaccination COVID-19 dans les zones rurales », a ajouté l’agence .

Les nouvelles données arrivent alors que de plus en plus d’études révèlent que les habitants des zones rurales hésitent peut-être plus à se faire vacciner. Un rapport de la Kaiser Family Foundation publié en avril trois résidents ruraux sur dix ont déclaré qu’ils ne se feraient «certainement pas» vacciner ou qu’ils ne le feraient que si nécessaire.

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, s’est adressé à l’étude avant sa publication mardi, affirmant que l’administration Biden s’était engagée à atteindre les communautés «de tous les coins des États-Unis».

Les États-Unis s’emploient à «garantir que l’accès aux vaccins est équitable, que vous viviez dans des zones rurales ou urbaines», a-t-elle déclaré lors d’un briefing de la Maison Blanche sur le Covid-19. « Le personnel de la santé publique travaille dans tout le pays pour fournir des informations de confiance via des messagers de confiance. »

Walensky a déclaré qu’au cours du week-end dernier, le personnel du CDC avait assisté au Talladega Superspeedway en Alabama, où les responsables de la santé américains ont fourni des tests et des vaccinations Covid.

«Nous faisons vraiment des progrès à travers le pays pour garantir que les gens aient accès aux vaccins», a-t-elle déclaré.

L’étude de mardi n’a pas calculé la couverture par race et origine ethnique, a déclaré le CDC, car des informations à ce sujet manquaient pour 40% des données.