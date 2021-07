Une étude du CDC montre que 74% des personnes infectées dans l’épidémie de Covid dans le Massachusetts étaient entièrement vaccinées

Environ les trois quarts des personnes infectées lors d’une épidémie de Covid-19 dans le Massachusetts ont été entièrement vaccinées contre le coronavirus, selon de nouvelles données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention.

Les nouvelles données, publiées dans le Morbidity and Mortality Weekly Report de l’agence américaine, ont également révélé que les personnes entièrement vaccinées portent autant de virus dans le nez que les personnes non vaccinées et pourraient le transmettre à d’autres personnes.

« Cette découverte est préoccupante et a été une découverte cruciale menant à la recommandation de masque mise à jour du CDC », a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, dans un communiqué. « La recommandation de masquage a été mise à jour pour garantir que le public vacciné ne transmettrait pas sans le savoir le virus à d’autres, y compris à leurs proches non vaccinés ou immunodéprimés. »

Mardi, le CDC a inversé le cap sur ses directives antérieures et a recommandé aux Américains entièrement vaccinés qui vivent dans des zones à taux d’infection élevé de Covid de reprendre le port de masques faciaux à l’intérieur. Les directives couvrent environ les deux tiers de la population américaine, selon une analyse CNBC.

Alors que la variante delta continue de frapper le plus durement les personnes non vaccinées, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés que prévu et le transmettre potentiellement à d’autres, a déclaré Walensky aux journalistes lors d’un appel mardi. Elle a ajouté que la variante se comporte « de manière unique et différente des souches antérieures du virus ».

Un document du CDC qui a été examiné par CNBC a averti que la variante delta qui balaie le pays est aussi contagieuse que la varicelle, a une fenêtre de transmission plus longue que la souche Covid d’origine et peut rendre les personnes âgées plus malades, même si elles ont été complètement vaccinées.

Le delta, désormais présent dans au moins 132 pays et déjà la forme dominante de la maladie aux États-Unis, est plus transmissible que le rhume, la grippe espagnole de 1918, la variole, Ebola, le MERS et le SRAS, selon le document. Seule la rougeole semble se propager plus rapidement que la variante.

Les données publiées vendredi étaient basées sur 469 cas de Covid associés à plusieurs événements estivaux et à de grands rassemblements publics dans une ville du comté de Barnstable, dans le Massachusetts, selon le CDC. Environ les trois quarts, ou 74%, des cas sont survenus chez des personnes complètement vaccinées qui avaient terminé une série de deux doses de vaccins à ARNm ou reçu une dose unique de Johnson & Johnson.

Dans l’ensemble, 274 patients vaccinés avec une infection percée étaient symptomatiques, selon le CDC. Parmi les cinq patients Covid qui ont été hospitalisés, quatre ont été entièrement vaccinés, selon l’agence. Aucun décès n’a été signalé.

Les tests ont identifié la variante delta dans 90 % des échantillons de 133 patients.