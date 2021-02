Une étude d’Oxford révèle qu’une dose unique de Covid-19 a une efficacité de 76% après 3 mois

Le vaccin COVID-19 de l’Université d’Oxford et d’AstraZeneca a montré dans une étude qu’il avait une efficacité de 76% contre une infection symptomatique pendant trois mois après une dose unique, ce qui augmentait si le deuxième vaccin est retardé, soutenant la politique de déploiement du vaccin en Grande-Bretagne.

Les résultats de l’article, publiés avant l’examen par les pairs par Preprints avec The Lancet, ont soutenu la décision de la Grande-Bretagne d’étendre l’intervalle entre les doses initiales et de rappel du vaccin à 12 semaines, a déclaré Oxford mardi.

Cependant, la nouvelle étude n’a pas répondu aux préoccupations concernant le manque de données sur l’efficacité chez les plus âgés, auxquels le gouvernement britannique a accordé la plus haute priorité dans le déploiement de ses vaccins.

Andrew Pollard, enquêteur en chef de l’essai sur le vaccin d’Oxford, a déclaré que les données montraient que l’intervalle de 12 semaines entre les doses était «l’approche optimale pour le déploiement et nous rassure que les personnes sont protégées à partir de 22 jours après une seule dose».

La Grande-Bretagne a décidé de vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement possible en allongeant le laps de temps entre les premiers vaccins et les rappels pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le chef de la recherche d’AstraZeneca a déclaré que 8 à 12 semaines entre les doses semble être le «point idéal» pour l’efficacité, contrairement au fabricant américain de médicaments Pfizer, qui a averti que le vaccin qu’il a développé avec BioNTech en Allemagne n’a pas été testé avec un tel intervalle.

Les résultats pour le vaccin AstraZeneca / Oxford, recueillis à partir d’essais en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud, ont montré que les réponses immunitaires étaient stimulées avec un intervalle plus long jusqu’à la deuxième dose chez les participants âgés de 18 à 55 ans.

«L’efficacité du vaccin après une dose standard unique de vaccin du jour 22 au jour 90 après la vaccination était de 76%, et l’analyse modélisée a indiqué que la protection n’a pas diminué au cours de cette période initiale de 3 mois», ont déclaré des universitaires d’Oxford dans le pré-imprimé.

Le document indiquait que l’efficacité du vaccin était de 82,4% avec 12 semaines ou plus avant la deuxième dose, contre 54,9% pour ceux où le rappel était administré moins de 6 semaines après la première dose.

L’intervalle le plus long entre les doses chez les personnes âgées de 56 ans et plus était de 6 à 8 semaines, il n’y avait donc pas de données sur l’efficacité d’un écart de dosage de 12 semaines dans cette cohorte.

Le régulateur européen des médicaments a signalé qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour déterminer dans quelle mesure le vaccin fonctionnera chez les personnes âgées de plus de 55 ans, mais la Grande-Bretagne a exprimé sa confiance dans le fait que le vaccin fonctionne dans tous les groupes d’âge.

L’étude a indiqué qu’aucune des 12 408 personnes vaccinées avec une seule dose du vaccin n’a été hospitalisée avec le COVID-19 22 jours après la vaccination.

Oxford a également déclaré que les données semblaient suggérer que le vaccin réduisait la transmission des infections, avec une réduction de 67% des prélèvements positifs parmi les personnes vaccinées dans le bras britannique de l’essai.