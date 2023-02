Une étude dirigée par le Canada suggère de changer le ton des alarmes médicales

Une nouvelle étude menée au Canada sur l’efficacité des alarmes médicales a révélé que les notes de musique sont « moins gênantes » que les tonalités plates standard de l’industrie, ce qui, selon les chercheurs, pourrait mieux alerter les travailleurs de la santé sans compromettre la sécurité des patients.

Les chercheurs ont modifié les sons des appareils médicaux pour voir s’ils étaient plus efficaces pour alerter les utilisateurs. Ensuite, dans une expérience distincte, les répondants ont évalué à quel point ils trouvaient ennuyeux chacun des sons testés, préférant les sons percussifs aux sons plats.

Les résultats de l’étude, menée à Hamilton, en Ontario, et publiés dans le British Journal of Anesthesia, offrent une lueur d’espoir à certains travailleurs de la santé, qui ont raconté à CTVNews.ca la fatigue d’alarme qu’ils ressentent.

« Ils me rendent dingue », déclare Heather McKenzie, une infirmière auxiliaire autorisée, qui dit les entendre travailler toute la journée dans une unité de dialyse rénale très fréquentée à Welland, en Ontario. “Je sais que je dois répondre mais si je suis au milieu de quelque chose d’important, cela doit attendre, provoquant une sensation de pression, comme un nœud dans l’estomac ou même des nausées.”

Joseph Schlesinger, co-auteur de l’étude et anesthésiste et médecin de soins intensifs au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, a déclaré à CTVNews.ca qu’il était quotidiennement exposé à ces alarmes et qu’il avait commencé à entendre les tonalités d’alarme lorsqu’il essayait de dormir la nuit.

Les alarmes auditives sont intégrées dans les unités intraveineuses, les moniteurs cardiaques et d’autres pompes à médicaments pour alerter le personnel des changements dans l’état d’un patient et pour apporter des ajustements aux médicaments et autres thérapies.

Cependant, les alarmes sont plus qu’une gêne, cependant. Aux États-Unis, selon les données de la FDA, les problèmes d’alarmes hospitalières ont contribué au décès de 566 patients entre janvier 2005 et juin 2010.

Michael Schulz, professeur de cognition musicale à l’Université McMaster et auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse publié par l’université que les efforts pour réduire la pollution sonore dans les hôpitaux se sont concentrés sur la réduction des alarmes plutôt que sur la modification des sons.

“Il a appliqué cette philosophie de… plus c’est ennuyeux, mieux c’est”, a déclaré Schulz à CTVNews.ca.

Schulz et Schlesinger ont utilisé des tonalités conçues comme des notes de musique qu’ils décrivent comme deux verres à vin qui s’entrechoquent, le son diminuant ensuite avec le temps.

Les résultats montrent que les sons expérimentaux sont tout aussi informatifs mais beaucoup moins grinçants. Les chercheurs ont fourni à CTVNews.ca deux exemples d’alarmes, que vous pouvez écouter ci-dessous. L’une est l’alarme plate standard de l’industrie comme celles que l’on trouve sur la plupart des appareils médicaux, l’autre est une tonalité de percussion expérimentale préférée par les répondants.





Après avoir entendu les deux alarmes, McKenzie n’a pas tardé à faire son choix. “J’aime mieux les bips musicaux”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca, ajoutant que des alarmes plus agréables signifieraient “moins de stress” au travail.

“Ces nouveaux sons sont en fait plus alertants, ils attirent mieux votre attention”, a ajouté Schulz. “Mais ils ne détournent pas votre capacité à comprendre la parole. Nous voulons que les médecins et les infirmières puissent communiquer.”

Les résultats de l’étude montrent que “l’alarme peut être plus douce que ce que nous avons actuellement, et cela ne nuit pas à la perception de l’alarme elle-même”, a ajouté Schlesinger.

La scientifique britannique Judy Reed a déclaré à CTVNews.ca que la recherche offre plus de preuves qu’il est temps que les fabricants d’appareils et les régulateurs en prennent note.

“Les travaux de cet article peuvent aider les entreprises de dispositifs médicaux à améliorer leurs alarmes et à améliorer la sécurité des patients ainsi que la fatigue des cliniciens”, a déclaré Reed, qui est professeur de psychologie appliquée (émérite) à l’Université de Plymouth. Elle a également travaillé avec la Commission internationale sur les effets biologiques du bruit.

Cela nécessite un changement de mentalité, disent les scientifiques, du traitement de toutes les alarmes comme des “urgences” à la capacité de distinguer l’urgence des informations de base sur les patients.

“Je pense que si nous les appelions simplement des alertes auditives, tout le défi deviendrait beaucoup plus clair”, déclare Schutz. “Si vous avez une alerte sur votre téléphone… qui transmet des informations sans vous sortir de quoi que ce soit d’autre que vous faites”, a-t-il déclaré.

Le Dr Schlesinger a ajouté qu’au moins un fabricant de dispositifs médicaux apporte une solide expertise de recherche pour conseiller l’entreprise, un signal que l’industrie pourrait être à l’écoute des données émergentes.