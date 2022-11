Une étude détermine la précision des mesures de la composition corporelle de la Galaxy Watch4

Vous avez probablement entendu parler de l’indice de masse corporelle et du fait qu’il ne s’agit pas d’une mesure particulièrement efficace de votre santé physique. L’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) est bien meilleure, mais jusqu’à relativement récemment, l’équipement pour cela n’était disponible que dans les gymnases et les cliniques. Aujourd’hui, les appareils portables intelligents comme la Galaxy Watch4 et la Galaxy Watch5 peuvent mesurer le BIA à tout moment, n’importe où. Mais quelle est la précision de ces appareils portés au poignet ? Une équipe de recherche conjointe de la Louisiana State University, du Pennington Biomedical Research Center et du University of Hawaii Cancer Center a mené une étude pour le savoir.

L’étude recruté 109 participants, dont 75 ont terminé le protocole complet. Les lectures d’une Galaxy Watch4 ont été comparées aux mesures cliniques effectuées à l’aide d’un balayage d’absorptiométrie à rayons X à double énergie (DXA) et d’une analyse d’impédance bioélectrique octapolaire de qualité laboratoire en double.

Lorsque la montre mesure le BIA, elle fournit un rapport sur plusieurs statistiques clés : masse sans graisse, masse grasse, masse musculaire squelettique, taux métabolique basal et eau corporelle totale. L’étude a révélé que le fait d’avoir ces mesures facilement disponibles a aidé à améliorer la compréhension des gens de leur comportement et comment l’améliorer.







Les statistiques BIA rapportées par la Galaxy Watch

Au final près de 60% des utilisateurs ont augmenté leur activité physique. Un essai contrôlé randomisé supplémentaire a révélé que les appareils portables intelligents réduisaient le temps de sédentarité de 68 minutes en moyenne. Une méta-analyse des effets de ces appareils portables a également montré que les utilisateurs augmentaient leurs pas quotidiens de plus de 2 500.

Quant à la précision des mesures, l’étude a montré que les statistiques clés rapportées par la Galaxy Watch4 avaient entre 97% et 98% de corrélation avec les résultats des deux méthodes de référence. Voici la conclusion de l’étude :

Après correction systématique, les appareils BIA smart-watch sont capables de mesures stables, fiables et précises de la composition corporelle, avec une précision comparable mais inférieure à celle des mesures en laboratoire. Ces appareils permettent d’effectuer des mesures dans des environnements non accessibles aux systèmes de laboratoire, tels que les maisons, les centres de formation et les emplacements géographiquement éloignés.

L’obésité est devenue un problème mondial et est considérée comme une maladie chronique qui se développe avec le temps en raison du fait de manger plus et de faire moins d’exercice. Environ 60 % des décès par maladie cardiovasculaire sont dus à l’obésité.

Voici comment utiliser une Galaxy Watch pour effectuer une vérification BIA, tout cela prend environ 15 secondes :

Samsung propose également plusieurs astuces pour améliorer la précision :