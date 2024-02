Une étude démystifie le lien entre naissance prématurée et autisme

Résumé: Une nouvelle étude remet en question la notion controversée selon laquelle les naissances prématurées contribuent au développement des troubles du spectre autistique (TSA). Les chercheurs ont analysé plus de 114 000 accouchements en Israël entre 2005 et 2017, et n’ont trouvé aucune association significative entre l’accouchement prématuré et l’autisme après ajustement sur des facteurs tels que l’origine ethnique et l’âge de la mère.

Cette étude approfondie, impliquant un groupe de participants diversifié, suggère que les causes de l’autisme sont probablement multifactorielles, aucun facteur obstétrical n’étant déterminant. Les résultats fournissent des informations précieuses sur l’étiologie complexe de l’autisme, soulignant la nécessité d’une approche holistique pour comprendre et traiter ce trouble du développement.

Faits marquants:

L’étude a analysé près de 115 000 accouchements et n’a trouvé aucun lien significatif entre la naissance prématurée et l’autisme après ajustement pour tenir compte des facteurs de confusion. Cette recherche incluait une population diversifiée, offrant une perspective large sur la relation potentielle entre l’accouchement prématuré et les TSA. Les résultats suggèrent que les causes de l’autisme sont complexes et qu’il est peu probable qu’elles soient attribuées à un seul facteur tel qu’une naissance prématurée.

L’autisme, également connu sous le nom de troubles du spectre autistique (TSA), est l’un des troubles du développement les plus courants et est de plus en plus diagnostiqué dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la santé, on estime qu’un enfant sur 100 est autiste.

Aux États-Unis, ces chiffres sont beaucoup plus élevés, avec environ un enfant sur 36 diagnostiqué autiste, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La recherche sur les causes de l’autisme, notamment sur l’existence d’un lien entre la naissance prématurée et l’autisme, est controversée. Certaines études suggèrent qu’il existe un lien entre l’accouchement prématuré d’un nourrisson et le développement d’un enfant autiste, tandis que d’autres recherches n’ont trouvé aucun lien entre les deux.

Dans une nouvelle étude qui sera présentée aujourd’hui lors du congrès annuel de la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), The Pregnancy Meeting, les chercheurs dévoileront des résultats suggérant qu’il n’y a pas d’association significative entre la naissance prématurée et l’autisme.

Les chercheurs ont analysé près de 115 000 accouchements sur 12 ans, de 2005 à 2017, à l’aide des dossiers des hôpitaux et des cliniques communautaires d’Israël. Les données portaient sur une grande diversité de femmes enceintes, notamment des Juifs et des musulmans ainsi que des Bédouins, un groupe minoritaire au sein de la communauté musulmane qui mène une vie nomade ou semi-nomade.

L’étude a examiné le diagnostic de l’autisme chez les enfants en fonction du moment où les nourrissons sont nés : extrêmement prématuré, très prématuré, modérément à peu prématuré ou à terme.

Sur les 114 975 grossesses analysées, 0,3 pour cent des nouveau-nés sont nés extrêmement prématurés, soit avant 28 semaines ; 0,6 pour cent ont été accouchés très prématurément, ou entre 28 et un peu moins de 32 semaines ; 6 pour cent ont été accouchés modérément ou peu prématurément, soit entre 32 et un peu moins de 37 semaines ; et les 93,1 pour cent restants ont été accouchés à terme, soit entre 37 et 42 semaines.

Dans l’analyse initiale, les chercheurs ont trouvé une association significative entre l’accouchement prématuré et la survenue de l’autisme (1,6 % contre 0,3 % contre 0,8 % contre 0,7 % pour les accouchements extrêmement prématurés, très prématurés, modérément prématurés à tardifs et à terme, respectivement). ).

Néanmoins, après une analyse avancée tenant compte des facteurs potentiellement associés à l’autisme, tels que l’origine ethnique, la petite taille pour l’âge gestationnel, l’âge de la mère et le sexe du nourrisson, les chercheurs n’ont trouvé aucune association significative entre l’accouchement prématuré et l’autisme.

“La cause exacte de l’autisme est complexe”, déclare l’auteur principal de l’étude, Sapir Ellouk, MD, MPH, résident en obstétrique et gynécologie au centre de maternité et de naissance Saban du centre médical Soroka à Beer-Sheva, HaDarom, Israël.

« Mais d’après nos données, il est peu probable qu’un seul facteur obstétrical soit la cause du TSA. Une théorie plus plausible implique la présence simultanée de plusieurs facteurs.

À propos de cette actualité de la recherche sur l’autisme

Auteur: Kerri Wade

Source: Société de médecine maternelle et fœtale

Contact: Kerri Wade – Société de médecine maternelle et fœtale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Les résultats seront présentés lors du Pregnancy Meeting