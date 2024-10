Une étude de séroprévalence indique une proportion élevée d’infections à MPXV cliniquement non diagnostiquées chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Berlin, en Allemagne | Maladies infectieuses BMC

Likos AM, Sammons SA, Olson VA, Frace AM, Li Y, Olsen-Rasmussen M, Davidson W, Galloway R, Khristova ML, Reynolds MG et al. Une histoire de deux clades : les virus de la variole du singe. J Gén Virol. 2005 ; 86 (partie 10) : 2661-72.

Épidémie de variole du singe dans plusieurs États – Illinois, Indiana et Wisconsin. 2003. MMWR Morb Mortal Représentant hebdomadaire 2003, 52(23):537-540.

Bière EM, Rao VB. Une revue systématique de l’épidémiologie des épidémies de variole humaine du singe et de ses implications pour la stratégie en matière d’épidémie. PLoS Negl Trop Dis. 2019;13(10):e0007791.

2022-24. Épidémie de Mpox (Monkeypox) : tendances mondiales [https://worldhealthorg.shinyapps.io/mpx_global/]

Bragazzi NL, Kong JD, Mahroum N, Tsigalou C, Khamisy-Farah R, Converti M, Wu J. Tendances épidémiologiques et caractéristiques cliniques de l’épidémie actuelle de variole du singe : une analyse préliminaire des données regroupées et une revue de la littérature. J Med Virol. 2023;95(1):e27931.

Bragazzi NL, Kong JD, Wu J. La variole du singe est-elle une nouvelle maladie sexuellement transmissible émergente ? Une revue rapide de la littérature. J Med Virol. 2023;95(1):e28145.

Li P, Li J, Ayada I, Avan A, Zheng Q, Peppelenbosch MP, de Vries AC, Pan Q. Caractéristiques cliniques, traitement antiviral et résultats pour les patients : une revue systématique et une analyse comparative des épidémies de mpox précédentes et de 2022. J Infecter Dis 2023.

Selb R, Werber D, Falkenhorst G, Steffen G, Lachmann R, Ruscher C, McFarland S, Bartel A, Hemmers L, Koppe U et al. Passage des cas associés aux voyages à la transmission autochtone avec Berlin comme épicentre de l’épidémie de variole du singe en Allemagne, de mai à juin 2022. Eurosurveillance. 2022;27(27):2200499.

EMA. Utilisation possible du vaccin Jynneos contre l’infection par le virus de la variole du singe. Dans. Edité par https://www.ema.europa.eu/en/documents/public-statement/possible-use-vaccine-jynneos-against-infection-monkeypox-virus_en.pdf EMA, vol. EMA/600064/2022 ; 2022.

Berry MT, Khan SR, Schlub TE, Notaras A, Kunasekaran M, Grulich AE, MacIntyre CR, Davenport MP, Khoury DS. Prédire l’efficacité du vaccin contre le mpox. Nat Commun. 2024;15(1):3856.

Robert Koch-Institut. Mpox / Affenpocken Impfmonitoring, juin – décembre 2022. Robert Koch-Institut ; 2023. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/Affenpocken/Affenpocken-Impfmonitoring.pdf?__blob=publicationFile.

Obermeier PE, Plinke CF, Brinkmann A, Lachmann R, Melchert J, Corman VM, Nitsche A, Marcus U, Schmidt AJ, Jansen K et al. Réémergence de la variole associée au Clade IIb, Allemagne, juillet-décembre 2023. Emerg Infect Dis. 2024;30(7):1416-9.

Girometti N, Ogoina D, Tan DHS, Pozniak A, Klein MB. Épidémies croisées de VIH et de mpox : plus de questions que de réponses. J Int SIDA Soc. 2022;25(12):e26043.

Hoffmann C, Jessen H, Wyen C, Grunwald S, Noe S, Teichmann J, Krauss AS, Kolarikal H, Scholten S, Schuler C et al. Caractéristiques cliniques des infections par le virus de la variole du singe chez les hommes avec et sans VIH : une vaste cohorte d’épidémies en Allemagne. Médecine du VIHn/a(n/a).

Tarín-Vicente EJ, Alemany A, Agud-Dios M, Ubals M, Suñer C, Antón A, Arando M, Arroyo-Andrés J, Calderón-Lozano L, Casañ C et al. Présentation clinique et évaluation virologique des cas confirmés de virus de la variole du singe humain en Espagne : une étude de cohorte observationnelle prospective. Lancet (Londres Angleterre). 2022;400(10353):661-9.

De Baetselier I, Van Dijck C, Kenyon C, Coppens J, Michiels J, de Block T, Smet H, Coppens S, Vanroye F, Bugert JJ et al. Détection rétrospective des infections asymptomatiques par le virus de la variole du singe chez les hommes fréquentant une clinique de santé sexuelle en Belgique. Nat Med 2022.

Ferré M, Bachelard A, Zaidi M, Armand-Lefevre L, Descamps D, Charpentier C, Ghosn J. Détection du virus Monkeypox dans des écouvillons ano-rectaux provenant d’hommes asymptomatiques ayant des rapports sexuels avec des hommes dans le cadre d’un programme de dépistage des infections sexuellement transmissibles à Paris, France. Ann Intern Med, 0(0):null.

Matusali G, Mazzotta V, Piselli P, Bettini A, Colavita F, Coen S, Vaia F, Girardi E, Antinori A, Maggi F. Infection asymptomatique par le virus mpox chez les sujets se présentant pour le vaccin MVA-BN. Clin Infect Diseases : publication officielle Infect Dis Soc Am. 2023;77(10):1483-4.

Moschese D, Bianchi M, Cossu MV, Salari F, Giacomelli A, Rizzo A, Lazzarin S, Sabaini F, Nozza S, Mileto D et al. Titres d’anticorps neutralisants induits par le vaccin JYNNEOS chez des individus non reconnus ayant déjà été exposés au virus Mpox. Clin Infect Dis. 2023;77(10):1484-5.

Pathela P, Townsend MB, Kopping EJ, Tang J, Navarra T, Priyamvada L, Carson WC, Panayampalli SS, Fowler RC, Kyaw N et al. Preuves sérologiques de l’infection par le virus Mpox pendant le pic de transmission du Mpox à New York, de juillet à août 2022. Le Journal des maladies infectieuses 2024.

Pitt-Kendall R, Foster C, Rayment M, Orzechowska B, Mammadov R, Soni S, Mortlock S, Owen J, Uglow L, Day MJ et al. Tests rétrospectifs du virus mpox dans les dépistages de routine des IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en Angleterre, août-octobre 2022. Sex Transm Infect. 2023;99(8):548-51.

Akter F, Hasan TB, Alam F, Das A, Afrin S, Maisha S, Masud AA, Km SU. Effet d’une vaccination préalable avec le vaccin contre la variole pour la protection contre le mpox humain : une revue systématique. Révérend Med Virol. 2023;33(4):e2444.

Grossegesse M, Stern D, Hofmann N, Surtees R, Kohl C, Michel J, Nitsche A. Méthodes sérologiques pour la détection d’anticorps contre le virus de la variole du singe applicables aux laboratoires avec différents niveaux de biosécurité. J Med Virol. 2023;95(12):e29261.

Matusali G, Petruccioli E, Cimini E, Colavita F, Bettini A, Tartaglia E, Sbarra S, Meschi S, Lapa D, Francalancia M et al. Évaluation de l’immunité croisée contre le virus Mpox due à une vaccination historique contre la variole. Vaccins (Bâle) 2023, 11(10).

Taub DD, Ershler WB, Janowski M, Artz A, Key ML, McKelvey J, Muller D, Moss B, Ferrucci L, Duffey PL et al. L’immunité contre le vaccin contre la variole persiste pendant des décennies : une étude longitudinale. Suis J Med. 2008;121(12):1058-64.

Hammarlund E, Lewis MW, Carter SV, Amanna I, Hansen SG, Strelow LI, Wong SW, Yoshihara P, Hanifin JM, Slifka MK. Plusieurs techniques de diagnostic identifient les individus précédemment vaccinés bénéficiant d’une immunité protectrice contre la variole du singe. Nat Med. 2005;11(9):1005-11.

Karem KL, Reynolds M, Hughes C, Braden Z, Nigam P, Crotty S, Glidewell J, Ahmed R, Amara R, Damon IK. Immunité induite par la variole du singe et échec de la vaccination contre la variole infantile à fournir une protection complète. Clin Vaccin Immunol. 2007;14(10):1318-27.

Gilchuk I, Gilchuk P, Sapparapu G, Lampley R, Singh V, Kose N, Blum DL, Hughes LJ, Satheshkumar PS, Townsend MB et al. Spécificités des anticorps humains neutralisants et protecteurs croisés contre les infections à Poxvirus. Cellule. 2016;167(3):684–e694689.

Mitjà O, Ogoina D, Titanji BK, Galvan C, Muyembe JJ, Marks M, Orkin CM. Variole du singe. Lancette. 2023;401(10370):60-74.

Hermanson G, Chun S, Felgner J, Tan X, Pablo J, Nakajima-Sasaki R, Molina DM, Felgner PL, Liang X, Davies DH. Mesure des réponses anticorps contre le virus modifié de la vaccination Ankara (MVA) et dryvax(®) à l’aide de puces à ADN protéomiques et au développement d’ELISA à protéines recombinantes. Vaccin. 2012;30(3):614-25.

Traut CC, Jones JL, Sanders RA, Clark LR, Hamill MM, Stavrakis G, Sop J, Beckey TP, Keller SC, Gilliams EA et al. Réponses des lymphocytes T spécifiques à l’orthopoxvirus chez les patients convalescents Mpox. J Infecter Dis. 2024;229(1):54-8.

Mazzotta V, Lepri AC, Matusali G, Cimini E, Piselli P, Aguglia C, Lanini S, Colavita F, Notari S, Oliva A et al. Immunogénicité et réactogénicité de la vaccination pré-exposition à la vaccine modifiée d’Ankara contre le mpox en fonction d’une exposition antérieure au vaccin contre la variole et d’une infection par le VIH : étude de cohorte prospective. EClinicalMedicine. 2024;68:102420.

Zaeck LM, Lamers MM, Verstrepen BE, Bestebroer TM, van Royen ME, Götz H, Shamier MC, van Leeuwen LPM, Schmitz KS, Alblas K, et al. Faibles niveaux d’anticorps neutralisants contre le virus du variole du singe après la vaccination MVA-BN chez des individus en bonne santé. Nat Med. 2023;29(1):270-8.

Grüner E, Grossegesse M, Stern D, Ober V, Eser TM, Reiling G, Stirner R, Ibarra G, Postel N, Conca R et al. Réponses immunitaires spécifiques à Mpox provoquées par la vaccination ou l’infection chez les personnes vivant avec le VIH. J Infecter Dis 2024.

Vollmar J, Arndtz N, Eckl KM, Thomsen T, Petzold B, Mateo L, Schlereth B, Handley A, King L, Hülsemann V et al. Sécurité et immunogénicité d’IMVAMUNE, un candidat prometteur comme vaccin contre la variole de troisième génération. Vaccin. 2006;24(12):2065-70.

Surtees RTF, Akhmedova S, Beslic D, Bayram F, Sesver A, Nguyen ML, Rinner T, Grossegesse M, Skiba M, Michel J, Körber N, Jansen K, Koppe U, Marcus U, Friedrich N, Mankertz A, Ladewig K , Mages HW, Dorner BG, Nitsche A, Stern D. Différenciation entre l’infection Mpox et l’immunisation Imvanex par un nouveau test sérologique multiplex basé sur l’apprentissage automatique, 9 août 2024, PREPRINT (Version 1) disponible sur Research Square[[https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4822502/v1]

Koppe U, Jansen K, Schmidt AJ, Weber C, Schulze H, Kulis-Horn RK, Tiemann C, Marcus U. Infections cliniquement inapparentes au virus mpox (MPXV) chez les clients de trois centres de conseil et de dépistage volontaires communautaires anonymes à Berlin, en Allemagne , 2022-2023. BMC Infect Dis. 2024;24(1):613.