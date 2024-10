Une étude de renommée mondiale de Dunedin indique des moyens de ralentir le vieillissement

Bryan Johnson : dépense 2 millions de dollars par an pour assurer la longévité. Photo/Getty Images

La recherche de la longévité est une tendance populaire de nos jours. Non pas celui qui maintient les personnes âgées en vie malgré un déclin avancé, mais celui qui évite l’infirmité le plus longtemps possible. L’épicentre du mouvement populaire est probablement Los Angeles, où vit l’entrepreneur technologique Bryan Johnson. Il dépense 2 millions de dollars par an

sur l’alimentation, l’exercice, le sommeil, les suppléments et les efforts extrêmes tels que l’édition génétique. Il vieillit actuellement au rythme des deux tiers d’année pour chaque année chronologique.

Mais Dunedin est l’épicentre d’une science vieillissante. Johnson et d’autres influenceurs de la longévité mesurent leur taux de vieillissement à l’aide d’un test développé à partir de l’étude Dunedin, dont plus de 1 000 participants célèbrent actuellement leur 52e anniversaire. Il est autorisé à un laboratoire commercial basé aux États-Unis, TruDiagnostic, qui le vend sous forme de kit de test sanguin par piqûre d’épingle.

Le test fonctionne en mesurant les modifications dites « épigénétiques » de l’ADN. Ces changements se produisent au-dessus de notre ADN, sans modifier sa structure sous-jacente. Cela se produit en réponse au passage des années mais aussi au style de vie et aux événements de la vie. Les changements impliquent des molécules appelées groupes méthyle qui se fixent à l’ADN, ce qui modifie la façon dont les gènes sont exprimés. Les mesures qui mesurent le vieillissement sont connues sous le nom d’horloges de méthylation ou d’horloges épigénétiques.

Au cours des deux décennies, le taux de vieillissement des membres de l’étude Dunedin a été évalué : une personne âgée de 0,4 an par année chronologique et la personne vieillissant le plus rapidement a accumulé 2,44 années biologiques par an. Ce taux de vieillissement personnel pour chaque membre de l’étude a été calculé en mesurant les biomarqueurs de la santé cardiovasculaire, métabolique, rénale, hépatique, pulmonaire, immunitaire et dentaire.

Des scientifiques de l’Université Duke, en Caroline du Nord, ont également examiné les changements épigénétiques de chaque membre. D’autres scientifiques ont utilisé l’apprentissage automatique pour découvrir des domaines de changement épigénétique en corrélation fiable avec le taux de vieillissement connu. Ces zones sont scrutées sur les cellules issues de la prise de sang. Ainsi est né DunedinPACE (Pace of Aging Calculated from the Epigenome).

L’objectif de ces interventions est d’aider davantage de personnes à échapper plus longtemps à l’apparition d’une mauvaise santé et d’une fragilité. Daniel Belsky

L’un des inventeurs du DunedinPACE est Daniel Belsky, professeur agrégé à l’Université Columbia de New York, spécialisé dans l’épidémiologie moléculaire du vieillissement. Il a été l’auteur principal d’un article décrivant comment DunedinPACE a réussi à prédire la maladie, l’invalidité et la mort lorsqu’il est utilisé dans certaines des autres grandes études longitudinales du monde, telles que la Framingham Heart Study.

Il affirme que DunedinPACE est considéré comme l’un des meilleurs biomarqueurs du vieillissement disponibles. « Il est unique en ce sens qu’il s’agit du seul biomarqueur ‘compteur de vitesse’ – une mesure unique du taux de déclin de la santé lié au vieillissement. »

Lui et ses collègues l’ont utilisé pour analyser les épigénomes des personnes participant à l’essai Calerie, dans lequel les participants ont limité leur apport calorique d’environ 12 % pendant deux ans. L’essai a produit de nombreuses données soutenant un impact positif sur la santé et la biologie du vieillissement dans le groupe restreint en calories, mais d’autres horloges épigénétiques n’ont pas réussi à détecter une différence. « DunedinPACE était la seule horloge sensible aux effets de l’intervention », explique Belsky.

DunedinPACE a été conçu pour mesurer l’efficacité des interventions favorisant le vieillissement en bonne santé. « L’objectif de ces interventions est d’aider davantage de personnes à échapper plus longtemps à l’apparition de problèmes de santé et de fragilité », explique Belsky.

De retour à Los Angeles, DunedinPACE est le chronomètre de choix pour les Jeux olympiques du rajeunissement. Johnson, âgé de 47 ans, dirige la compétition et se classe cinquième. Il a grimpé dans le classement lorsqu’il a apporté des modifications aux règles, notamment en ce sens que le score n’était plus ajusté en fonction de l’âge.

Cet ajustement semblait juste car à mesure que nous vieillissons chronologiquement, le vieillissement s’accélère. Une analyse de l’article de Belsky a montré qu’en moyenne, les 30 ans vieillissent environ 20 % plus lentement que les 45 ans, et les quasi-centenaires vieillissent 10 à 20 % plus vite. Les hommes vieillissaient plus vite que les femmes au cours de leur âge d’or. Et aux Jeux olympiques, les fractions font la différence.