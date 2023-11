Une étude de plusieurs décennies révèle une consommation croissante de cannabis comme mécanisme d’adaptation chez les adolescents

Une étude récente a mis en lumière une tendance inquiétante chez les adolescents aux États-Unis. La recherche, qui a analysé les données collectées de 1976 à 2022, suggère qu’un nombre croissant de lycéens se tournent vers le cannabis pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Les résultats ont été publiés dans la revue Comportements addictifs.

Le cannabis suscite un intérêt croissant parmi les chercheurs en raison de l’évolution de son statut juridique et de ses conséquences potentielles sur la santé. Au cours des dernières décennies, divers États des États-Unis ont légalisé le cannabis à des fins médicales et récréatives, contribuant ainsi à changer la perception de cette drogue chez les adolescents.

L’étude visait à explorer les raisons pour lesquelles les adolescents consomment du cannabis et comment ces raisons ont évolué au fil du temps. Les chercheurs souhaitaient particulièrement comprendre si les adolescents consommaient du cannabis pour faire face au stress et, si oui, dans quelle mesure ce mécanisme d’adaptation était devenu répandu.

Les chercheurs ont utilisé les données recueillies dans le cadre de l’étude Monitoring the Future (MTF), qui est en cours depuis 1976. L’étude MTF mène des enquêtes annuelles auprès d’échantillons représentatifs au niveau national d’élèves de 12e année aux États-Unis. Ces enquêtes utilisaient initialement des questionnaires papier, mais sont passées aux tablettes et aux enquêtes en ligne ces dernières années.

Pour cette étude, les données de 1976 à 2022 ont été analysées, y compris les réponses d’un total de 124 959 étudiants. Il est essentiel de noter que les chercheurs ont soigneusement sélectionné leur échantillon, en s’assurant qu’il représente un échantillon diversifié d’élèves américains de 12e année.

Les étudiants ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ont été invités à indiquer les raisons de leur consommation. Quatre principales raisons d’adaptation ont été explorées :

Consommer du cannabis pour se détendre.

Consommer du cannabis pour échapper à des problèmes ou des ennuis.

Consommer du cannabis en raison de la colère ou de la frustration.

Consommer du cannabis pour passer la journée.

La relaxation est apparue comme le motif le plus courant, avec 52,9 % des consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois déclarant avoir consommé du cannabis pour se détendre. Cela suggère que de nombreux adolescents se tournent vers le cannabis comme moyen de se détendre et de réduire le stress.

“Plus de la moitié des élèves de terminale qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois l’ont fait pour se détendre”, a déclaré l’auteur principal. Megan E. Patrickprofesseur-chercheur à l’Institut de recherche sociale de l’Université du Michigan.

Une autre raison importante de la consommation de cannabis chez les adolescents était « d’échapper aux problèmes ». Environ 25 % des étudiants interrogés ont déclaré consommer du cannabis à cette fin. Cela indique que certains adolescents consomment du cannabis pour éviter ou engourdir temporairement leurs problèmes et leurs défis.

L’étude a révélé que 17,9 % des adolescents ont déclaré consommer du cannabis en raison de sentiments de colère ou de frustration. Cela suggère que pour certains, le cannabis constitue un moyen de faire face à la détresse émotionnelle.

Enfin, 10,7 % des adolescents déclarent consommer du cannabis pour « passer la journée ». Cela implique qu’un sous-ensemble de lycéens dépend du cannabis pour les aider à gérer leurs tâches et responsabilités quotidiennes.

Il est intéressant de noter que la prévalence de la consommation de cannabis pour se détendre a considérablement augmenté au fil des ans, passant de 40,8 % en 1976/1977 à 73,1 % en 2021/2022. Même si les tendances ont fluctué, la pente la plus récente (de 2017/2018 à 2021/2022) indique une augmentation substantielle de la proportion d’utilisateurs favorables à la relaxation.

La consommation de cannabis pour échapper à des problèmes a également connu une augmentation notable, le pourcentage d’étudiants déclarant cette raison passant de 18,0 % en 1976/1977 à 43,2 % en 2021/2022.

La prévalence de la consommation de cannabis pour faire face à la colère ou à la frustration est passée de 12,4 % en 1976/1977 à 28,4 % en 2021/2022, tandis que la consommation de cannabis pour « passer la journée » est passée de 6,0 % en 1976/1977 à 25,9 % en 2021. /2022.

Ces tendances suggèrent qu’au fil des années, de plus en plus de lycéens se sont tournés vers le cannabis comme mécanisme d’adaptation à divers facteurs de stress. « Les raisons de consommation liées à l’adaptation ont augmenté avec le temps », a résumé Patrick.

Les chercheurs ont également exploré comment différents facteurs, tels que le sexe, la race/origine ethnique, l’éducation des parents et la fréquence de consommation de cannabis, étaient associés aux raisons d’adaptation.

“Certains groupes présentent des niveaux particulièrement élevés de raisons de consommation liées à l’adaptation”, a déclaré Patrick à PsyPost. « Par exemple, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’en consommer pour échapper à leurs problèmes et passer la journée. Les adolescents noirs étaient plus susceptibles d’en consommer pour passer la journée que les adolescents blancs. Les adolescents issus de milieux socio-économiques défavorisés étaient plus susceptibles d’en consommer pour faire face à la colère ou à la frustration et pour échapper à leurs problèmes.

“Nous savons que les raisons de consommation liées à l’adaptation prédisent des problèmes ultérieurs, donc ces niveaux croissants de consommation de cannabis pour faire face sont préoccupants et mettent en évidence un domaine dans lequel nous avons besoin de plus grandes ressources de prévention et d’intervention.”

Bien que cette étude fournisse des informations précieuses sur la consommation de cannabis chez les adolescents, elle présente certaines limites. Par exemple, les données reposaient sur des auto-évaluations, qui peuvent être influencées par un biais de rappel ou un biais de désirabilité sociale. De plus, l’étude s’est concentrée sur les élèves de 12e année, qui ne représentent peut-être pas pleinement l’ensemble de la population adolescente. Des recherches futures pourraient explorer les raisons d’adaptation parmi différents groupes d’âge et chez ceux qui ont abandonné leurs études secondaires.

« Ces données proviennent d’échantillons représentatifs à l’échelle nationale d’élèves en dernière année de lycée. Ceux qui ont abandonné leurs études avant leur dernière année ne sont pas inclus », a noté Patrick.

L’étude, “Tendances des raisons d’adaptation à la consommation de marijuana chez les adolescents américains de 2016 à 2022», a été rédigé par Megan E. Patrick, Sarah J. Peterson, Yvonne M. Terry-McElrath, Shanna Elaine B. Rogan et Marvin A. Solberg.