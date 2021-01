Une étude de Pfizer suggère un vaccin efficace contre les nouvelles souches de coronavirus

Le vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 semble fonctionner contre les nouveaux variants de coronavirus hautement contagieux détectés en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, selon les premières conclusions d’une étude de Pfizer.

Le vaccin s’est avéré efficace contre diverses souches de coronavirus, y compris celles avec la mutation N501Y qui rend le virus encore plus contagieux, indique une nouvelle étude non encore évaluée par des pairs de Pfizer et de la branche médicale de l’Université du Texas.

Ces mutations ont été détectées dans des souches se propageant rapidement à travers le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud, et se sont déjà répandues dans d’autres pays.

«C’était un constat très rassurant qu’au moins cette mutation, qui était l’une de celles qui préoccupent le plus les gens, ne semble pas être un problème» un scientifique de haut niveau de Pfizer, Phil Dormitzer, a déclaré cité par AP.

Alors que le vaccin semble fonctionner contre toutes les variantes du virus sur lequel il a été testé, les chercheurs de Pfizer affirment qu’une nouvelle souche pourrait encore émerger qui la rendrait inutile.

«Nous avons donc testé 16 mutations différentes, et aucune d’entre elles n’a vraiment eu d’impact significatif. C’est la bonne nouvelle, » Déclara Dormitzer. «Cela ne veut pas dire que le 17 ne le sera pas.

Aussi sur rt.com Les vaccins Covid « pourraient être inefficaces contre la mutation sud-africaine »

Alors que les déploiements massifs de vaccins contre les coronavirus ont commencé dans des pays du monde entier, les souches nouvellement détectées ont fait craindre que les vaccins ne soient déjà inefficaces. Jusqu’à présent, cependant, divers développeurs de vaccins affirment que leurs produits fonctionnent contre les nouvelles souches.

Fin décembre, les développeurs du vaccin russe Spoutnik V l’ont déclaré «A démontré à plusieurs reprises son efficacité, malgré les mutations précédentes de la protéine S», et reste « très efficace » contre les nouvelles souches ainsi que d’autres variantes du coronavirus.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!